Tôi đưa cho chồng 7 triệu, "nhờ" anh lo cơm nước nhà cửa trong 1 tháng, được 2 tuần, anh khủng hoảng nhưng biện minh cực vô lý

Tôi và chồng kết hôn được gần 8 năm, có hai con đang tuổi ăn học. Chồng tôi có công việc ổn định, thu nhập không đến nỗi nào, nhưng từ ngày cưới đến giờ, tháng nào anh cũng chỉ đưa cho tôi đúng 7 triệu đồng để lo toàn bộ sinh hoạt phí trong nhà. Anh cho rằng từng ấy tiền là đủ, thậm chí còn thường xuyên nói tôi không biết tính toán, không biết vun vén nên mới kêu thiếu.

Ban đầu, tôi cũng cố gắng xoay xở. Tiền ăn uống, đi chợ, mua đồ dùng thiết yếu, điện nước, rồi đủ thứ phát sinh cho con, tất cả đều phải gói ghém trong khoản tiền ấy. Những tháng con ốm đau, cần mua thuốc men hay đóng thêm khoản học nào đó, tôi lại phải lấy tiền lương của mình bù vào. Có những hôm đi siêu thị, nhìn món đồ cần thiết mà phải cân nhắc mãi, tôi thấy rất tủi thân.

Điều khiến tôi bực nhất là mỗi lần tôi đề cập chuyện tăng tiền sinh hoạt, chồng lại lôi người khác ra so sánh. Anh kể nhà đồng nghiệp chỉ tiêu 5 triệu, nhà người quen chỉ tiêu 4 triệu mà vẫn sống tốt. Thậm chí, anh còn gửi cho tôi những bài viết về những người phụ nữ chỉ tiêu 3-4 triệu đồng mỗi tháng, bảo tôi đọc để học cách quản lý tiền bạc. Tôi cảm giác như mình đang bị xúc phạm. Anh không biết trong nhà người ta có bao nhiêu người, có những khoản nào được người khác chi trả, nhưng lại lấy đó làm thước đo để đánh giá tôi.

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Quá tức giận, tôi quyết định cho chồng một bài học. Tôi bắt đầu nhận tăng ca, thường xuyên về nhà muộn, giao toàn bộ việc đi chợ, nấu cơm, lo sinh hoạt cho chồng. Tôi đưa anh đúng 7 triệu đồng mỗi tháng, nói rằng từ nay hai vợ chồng đổi vị trí, anh thử vun vén xem có đủ không.

Lúc đầu, anh còn vỗ ngực khẳng định chuyện đơn giản, anh làm được hết. Nhưng chỉ sau hai tuần, số tiền 7 triệu đã tiêu sạch. Anh bắt đầu cuống cuồng hỏi tôi phải làm thế nào, rồi than thở giá cả đắt đỏ, cái gì cũng phải mua, con cái lại có quá nhiều khoản phát sinh.

Tôi tưởng sau lần ấy anh sẽ hiểu cho vợ, nhưng không ngờ anh lại đưa ra một lý lẽ khiến tôi càng tức hơn. Anh nói đàn ông không biết tính toán, không khéo vun vén như phụ nữ nên tôi có thể sống với 7 triệu, còn anh thì không thể. Thế nên anh vẫn nhất quyết không chịu tăng tiền đưa vợ.

Tôi thực sự không hiểu nổi, cùng một gia đình, cùng những khoản chi tiêu ấy, tại sao khi tôi xoay xở được thì anh cho rằng đó là chuyện đương nhiên, còn khi anh không làm được lại lấy giới tính ra để biện minh? Điều tôi cần không đơn thuần là thêm vài triệu mỗi tháng, mà là chồng nhìn nhận đúng công sức của vợ. Tôi không muốn cả đời phải chứng minh rằng mình đã tiêu tiền hợp lý trong khi người cùng xây dựng gia đình lại chưa từng thực sự hiểu những gì tôi phải gánh vác.