Cả nhà đều tiếc nuối khi anh trai chia tay cô bạn gái hiền lành, đến lúc biết lý do phía sau ai cũng lạnh người

Cả gia đình tôi đều rất quý chị Kim. Chị là người phụ nữ nhẹ nhàng, lễ phép, ăn nói chừng mực và biết quan tâm đến mọi người. Mẹ tôi nhiều lần khen anh trai có mắt chọn vợ, thậm chí còn giục hai người sớm tổ chức đám cưới vì sợ bỏ lỡ một cô con dâu tốt.

Anh chị yêu nhau khá lâu, tình cảm cũng mặn nồng. Hai người từng cùng nhau đi du lịch, thường xuyên qua lại nhà tôi nên ai cũng mặc định chuyện cưới xin chỉ còn là vấn đề thời gian. Thế nhưng, cách đây không lâu, tôi nghe bố mẹ nói anh trai đang bàn chuyện tổ chức đám cưới thì chỉ chưa đầy một tuần sau, anh bất ngờ thông báo đã chia tay.

Bố mẹ hỏi nguyên nhân, anh lập tức gắt gỏng, cho rằng đó là chuyện riêng và không muốn ai can thiệp. Tính anh vốn nóng nảy, cộc cằn, không vừa ý là lớn tiếng với người khác. Trước đây, tôi từng nghĩ chị Kiều sẽ giúp anh thay đổi, bởi ở bên chị, anh có vẻ điềm đạm hơn. Không ngờ mọi chuyện lại kết thúc đột ngột như vậy.

Vì quý chị Kim, tôi chủ động tìm gặp để hỏi rõ. Ban đầu, chị chỉ nói hai người không còn phù hợp, nhưng sau nhiều lần tôi gặng hỏi, chị mới cho xem những tin nhắn giữa hai người.

Ảnh minh họa

Đọc từng dòng, tôi thực sự lạnh người. Chỉ vì nhìn thấy chị đi trung tâm thương mại cùng một đồng nghiệp nam, anh trai tôi đã liên tục nhắn tin chửi bới, xúc phạm và nghi ngờ chị ngoại tình. Chị giải thích rằng hôm đó chỉ đi chọn vòng ngọc làm quà cho bạn gái của đồng nghiệp. Thậm chí, chị còn gửi cả đoạn trò chuyện để chứng minh nhưng anh tôi vẫn không chịu tin.

Mọi chuyện càng nghiêm trọng khi anh liên tục dùng những lời lẽ đe dọa khiến chị hoảng sợ. Khi chị chủ động nói lời chia tay, anh lại không chấp nhận. Bề ngoài, anh vẫn tỏ ra như chẳng có chuyện gì, nhưng thực tế ngày nào cũng nhắn tin làm phiền. Khi không nhận được hồi âm, anh chuyển từ năn nỉ sang trách móc, đe dọa.

Chị Kim nói từ ngày chia tay, chị luôn sống trong tâm trạng bất an. Đi làm, chị phải nhờ bố đưa đón vì sợ anh trai tôi bất ngờ xuất hiện. Chị chỉ mong gia đình tôi khuyên anh dừng lại, trả cho chị cuộc sống bình thường.

Tôi không ngờ người anh trai vốn đã quen với tính nóng nảy của mình lại có thể khiến một người phụ nữ từng yêu thương anh đến vậy phải sợ hãi. Tôi đem chuyện kể với bố mẹ, nhưng cả nhà đều chưa biết phải làm thế nào. Anh tôi rất cứng đầu, càng bị khuyên nhủ càng dễ nổi nóng.

Tôi chỉ mong anh hiểu rằng chia tay là quyền của mỗi người, không ai có thể ép buộc người khác tiếp tục một mối quan hệ. Tình yêu không phải sự sở hữu, càng không phải cái cớ để kiểm soát, xúc phạm hay đe dọa người mình từng nói là yêu thương.

Tôi không ngờ người có vấn đề lại là người nhà mình. Tôi có nên nói chuyện với anh trai không? Bố mẹ tôi nghĩ ngợi rất nhiều về vấn đề này nhưng xem những chuyện lụy tình trên mạng tôi lại càng lo sợ.