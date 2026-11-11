Ngày tôi xuất viện, bố mẹ đến thăm rồi đề xuất với thông gia xin đón tôi về, giải thoát cho nhà chồng

Tôi lấy chồng được đúng một năm thì phát hiện mình mắc bệnh, không thể sinh con tự nhiên. Ngày bác sĩ thông báo kết quả, tôi gần như suy sụp. Vợ chồng tôi vốn đã mong có con từ sớm, hai bên gia đình cũng thường xuyên hỏi han chuyện con cái. Vậy mà chỉ sau một lần đi khám, mọi dự định của tôi bỗng trở nên xa vời.

Tôi bắt đầu hành trình chạy chữa với đủ loại xét nghiệm, thuốc men và những đợt điều trị tốn kém. Có những khoản tiền lớn đến mức vợ chồng phải vay mượn thêm, nhưng tôi vẫn cố gắng vì không muốn từ bỏ hy vọng được làm mẹ. Chồng tôi ban đầu rất thương vợ, thường xuyên đưa tôi đi viện, động viên tôi cố gắng. Tuy nhiên, càng điều trị lâu, kinh tế gia đình càng khó khăn. Anh là con trai duy nhất, lại là con trưởng trong nhà, phía nội cũng có ông bà, họ hàng thường xuyên nhắc chuyện nối dõi.

Sau một đợt điều trị khá mệt mỏi, tôi được bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi. Hôm ấy, bố mẹ đẻ đến thăm tôi. Nhìn con gái gầy gò, xanh xao, lại thấy cảnh vợ chồng phải chắt bóp từng khoản để chạy chữa, bố mẹ tôi không giấu được xót xa.

Ảnh minh họa

Tôi không ngờ trong lần sang thăm thông gia ấy, bố mẹ lại chủ động đề cập chuyện muốn tôi ly hôn. Bố mẹ nói rằng nhà chồng tôi chỉ có một người con trai, anh lại là cháu đích tôn của dòng họ. Nếu tôi không thể sinh con, cứ tiếp tục điều trị vừa tốn kém vừa khiến cả hai bên khổ sở. Bố mẹ không muốn con rể phải chịu thiệt thòi, càng không muốn anh vì thương tôi mà bỏ lỡ cơ hội có một gia đình trọn vẹn. Ông bà muốn đón tôi về, sẽ cố gắng lo nốt cho tôi chuyện chữa bệnh, còn chồng tôi có thể tìm người phụ nữ khác để kết hôn, sinh con.

Nghe những lời ấy, tôi vừa đau lòng vừa tủi thân. Tôi biết bố mẹ thương vợ chồng tôi nên mới nghĩ như vậy. Tôi cũng thương chồng, anh chưa từng nói muốn bỏ tôi, thậm chí vẫn luôn động viên hai vợ chồng cùng cố gắng. Tôi không muốn trở thành người ích kỷ, giữ anh bên cạnh trong khi anh có thể có một cuộc sống khác tốt đẹp hơn.

Nhưng tôi cũng không muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc chỉ vì một căn bệnh mà bản thân không hề mong muốn. Tôi vẫn còn yêu chồng, vẫn muốn được cùng anh đi tiếp, dù con đường phía trước có thể rất khó khăn.

Điều khiến tôi day dứt nhất là bố mẹ đã bắt đầu nghĩ đến chuyện đưa con gái về nhà để chồng có thể đi lấy vợ khác, trong khi tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải đánh đổi cuộc hôn nhân chỉ vì không thể sinh con. Tôi có nên nghe lời bố mẹ, giải thoát cho nhà chồng không?