Có thể vĩ đại với thế giới nhưng đừng tầm thường với người vợ bên mình 40 năm!

Một người đàn ông có thể dành cả đời để xây dựng một đế chế, được hàng triệu người ngưỡng mộ vì tài năng và những đóng góp cho nhân loại. Nhưng khi trở về với gia đình, ông vẫn phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình như bất kỳ người chồng nào khác. Đáng tiếc, trong nhiều cuộc tranh luận về ngoại tình của đàn ông thành đạt, tài năng và địa vị đôi khi lại được mang ra như một thứ tài sản có thể bù đắp cho sự thiếu chung thủy.

Câu chuyện của Jensen Huang, CEO NVIDIA, đang cho thấy khá rõ điều đó. Sau khi thừa nhận ngoại tình, ông công khai xin lỗi vợ con, nhận trách nhiệm về những tổn thương mình gây ra và khẳng định vẫn yêu gia đình. Chi tiết khiến nhiều người chú ý hơn cả là cuộc hôn nhân của ông và bà Lori đã kéo dài hơn 40 năm. Nếu kỷ niệm đúng dấu mốc này, hai người sẽ chạm đến đám cưới Ruby – biểu tượng cho một chặng đường hôn nhân dài lâu và bền bỉ.

Không ít người bày tỏ sự cảm thông với Jensen. Họ nhắc đến hành trình hai vợ chồng đi cùng nhau từ thời sinh viên, những năm tháng gây dựng sự nghiệp và cả những thành tựu mà ông đã mang lại cho ngành công nghệ. Có người cho rằng một người đàn ông đã dành hơn bốn thập kỷ bên vợ, công khai nhận lỗi và nói vẫn yêu gia đình thì cũng nên được nhìn nhận bằng sự bao dung.

Nhưng có một câu hỏi cần được đặt ra: Vì sao mỗi khi một người đàn ông thành đạt ngoại tình, chúng ta thường tìm cách nhắc lại những điều tốt đẹp họ từng làm, như thể những điều ấy có thể khiến hành vi phản bội trở nên dễ chấp nhận hơn?

40 năm hôn nhân là lý do để trân trọng, không phải tấm vé miễn trách nhiệm

Jensen và Lori đã đi cùng nhau qua một hành trình rất dài. Đó là điều đáng trân trọng và không ai có thể phủ nhận giá trị của những năm tháng ấy. Nhưng chính vì cuộc hôn nhân đã kéo dài hơn 40 năm, người ta càng không nên dùng con số này để làm nhẹ đi hành vi ngoại tình.

Bốn thập kỷ đồng hành không phải một khoản tín dụng để người chồng có thể tùy ý mắc sai lầm rồi được cộng đồng thay vợ tha thứ. Càng không thể lấy những năm tháng người đàn ông từng chăm sóc gia đình, từng thành công trong sự nghiệp hay từng dành cho vợ những lời ngọt ngào để bù trừ cho sự phản bội ở hiện tại.

Có một sự bất công khá phổ biến trong cách nhìn nhận chuyện ngoại tình: Người ta thường đếm những gì người đàn ông đã làm được để quyết định anh ta đáng được thông cảm đến đâu, nhưng lại ít dành sự chú ý tương xứng cho những gì người vợ đã phải hy sinh và những tổn thương cô ấy có thể đang đối diện.

Nếu 40 năm hôn nhân là một hành trình đáng ngưỡng mộ, thì người phụ nữ đã cùng chồng đi qua hành trình ấy cũng xứng đáng được nhìn nhận như một chủ thể có cảm xúc, lòng tự trọng và quyền quyết định. Bà không có nghĩa vụ phải tha thứ chỉ vì chồng mình là một tỷ phú, một nhà sáng lập tài ba hay một người đàn ông từng kể những câu chuyện tình yêu đẹp trước công chúng.

Tài năng không thể biến sự phản bội thành một sai lầm đáng được ưu ái

Điều đáng bàn hơn nằm ở cách một bộ phận công chúng phản ứng trước bê bối. Có những ý kiến nhấn mạnh Jensen là một trong những doanh nhân xuất sắc nhất thế hệ, rằng ông đã làm được những điều phi thường và sự nghiệp của ông có ý nghĩa lớn hơn một sai lầm cá nhân.

Cách nhìn ấy không hoàn toàn sai nếu mục đích là phân biệt giữa năng lực nghề nghiệp và đời sống riêng. Một người ngoại tình không có nghĩa toàn bộ thành tựu của họ đều mất giá trị. Nhưng nếu lấy thành tựu để làm lý do giảm nhẹ trách nhiệm trong hôn nhân, đó lại là một sự đánh tráo rất đáng suy nghĩ.

Tài năng không phải phẩm chất thay thế cho lòng chung thủy. Một người có thể thông minh, quyết đoán, có tầm nhìn và đủ năng lực điều hành một doanh nghiệp hàng đầu thế giới, nhưng những phẩm chất ấy không tự động khiến họ trở thành người bạn đời tử tế.

Thậm chí, việc liên tục nhấn mạnh rằng đàn ông thành đạt thường phải đối diện với nhiều cám dỗ còn dễ tạo ra một cách biện hộ nguy hiểm: Cứ đủ giỏi, đủ giàu, đủ quyền lực thì những giới hạn trong đời sống tình cảm cũng có thể được nới lỏng. Nhưng cám dỗ không phải mệnh lệnh, còn ngoại tình không phải hệ quả tất yếu của thành công. Đó vẫn là một lựa chọn mà người trong cuộc phải chịu trách nhiệm.

Nói vẫn yêu gia đình không đồng nghĩa với việc đã làm tròn trách nhiệm với gia đình

Trong lời xin lỗi, Jensen thừa nhận mình đã làm tổn thương vợ con và khẳng định vẫn yêu họ. Đây có thể là một lời bày tỏ chân thành, nhưng cũng đặt ra một nghịch lý đáng suy ngẫm: Nếu vẫn yêu gia đình, tại sao một người lại lựa chọn hành động có nguy cơ phá vỡ niềm tin của chính những người thân yêu nhất?

Tình yêu không chỉ nằm ở những lời nói được công khai sau khi sự việc bị phát hiện. Tình yêu còn nằm ở những giới hạn một người tự đặt ra cho bản thân khi không có ai giám sát, ở sự trung thực khi đứng trước cám dỗ và ở khả năng bảo vệ cảm xúc của người bạn đời ngay cả khi họ không hiện diện.

Một lời xin lỗi có thể là điểm khởi đầu của quá trình hàn gắn, nhưng không thể tự động khôi phục niềm tin. Người bị tổn thương có quyền cần thời gian, quyền đặt câu hỏi và quyền quyết định có tiếp tục cuộc hôn nhân hay không. Đó là lựa chọn của người trong cuộc, không phải điều công chúng có thể quyết định thay bằng sự ngưỡng mộ dành cho người đàn ông.

Sau cùng, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục công nhận Jensen Huang là một doanh nhân xuất sắc mà không cần phải tìm cách bao biện cho chuyện ngoại tình của ông. Một người đàn ông có thể thay đổi cả thế giới bằng tài năng, nhưng không vì thế mà được quyền xem nhẹ lời cam kết với người phụ nữ đã cùng mình đi qua hơn 40 năm cuộc đời.

Đừng lấy 40 năm hôn nhân để yêu cầu người vợ bao dung hơn, cũng đừng lấy những thành tựu của người chồng để yêu cầu xã hội dễ dãi hơn. Bởi nếu sự chung thủy chỉ được xem là điều bắt buộc với những người đàn ông bình thường, còn người xuất chúng thì được phép có những ngoại lệ, đó không còn là sự cảm thông mà là một tiêu chuẩn kép.