“Tôi đã dành cả tháng để tiết kiệm, rồi tiêu sạch trong 4 ngày”: Bảng chi tiêu khiến cô gái 28 tuổi thay đổi cách lập quỹ du lịch

Mai Anh, 28 tuổi, hiện làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội, từng nghĩ mình là người khá có ý thức tiết kiệm. Thu nhập trung bình của cô khoảng 18 triệu đồng/tháng, sống một mình và chưa có nhiều áp lực tài chính lớn.

Trước kỳ nghỉ, Mai Anh quyết định tự thưởng cho mình chuyến đi Đà Nẵng - Hội An 4 ngày 3 đêm cùng hai người bạn. Để không phải rút tiền tiết kiệm dài hạn, cô dành nguyên một tháng trước chuyến đi để "siết" chi tiêu.

"Tôi cắt gần hết những khoản có thể cắt. Bình thường một tuần tôi uống cà phê ngoài 3-4 lần thì tháng đó giảm còn một lần. Tôi không mua quần áo, không đặt đồ linh tinh trên mạng, cuối tuần cũng chủ yếu ở nhà", Mai Anh kể.

Kết quả, sau một tháng, cô để riêng được 7 triệu đồng cho chuyến đi.

Mai Anh cho rằng đây là ngân sách khá thoải mái bởi vé máy bay và khách sạn đã được đặt trước. Tuy nhiên, chỉ sau 4 ngày, số tiền 7 triệu gần như hết sạch.

Một tháng tiết kiệm 7 triệu đồng, 4 ngày tiêu gần hết

Trước chuyến đi, Mai Anh chỉ lập một phép tính khá đơn giản: vé máy bay khoảng 2 triệu đồng, khách sạn chia theo đầu người khoảng 1,2 triệu đồng, còn lại gần 4 triệu để ăn uống và vui chơi.

Nhưng trên thực tế, các khoản chi nhỏ xuất hiện liên tục.

Dưới đây là bảng chi tiêu Mai Anh ghi lại sau khi trở về.

Tổng chi phí chuyến đi 4 ngày 3 đêm

Khoản chi Số tiền Vé máy bay khứ hồi 2.050.000 đồng Khách sạn 3 đêm 1.180.000 đồng Di chuyển ra/vào sân bay 310.000 đồng Taxi, xe công nghệ trong chuyến đi 465.000 đồng Ăn uống 1.375.000 đồng Cà phê, đồ uống, ăn vặt 485.000 đồng Vé tham quan, vui chơi 530.000 đồng Mua quà 620.000 đồng Mua đồ phát sinh 340.000 đồng Phụ phí hành lý 280.000 đồng Tổng cộng 7.635.000 đồng

Không chỉ tiêu hết 7 triệu đồng đã dành dụm, Mai Anh còn phải lấy thêm hơn 600.000 đồng từ tài khoản chi tiêu tháng tiếp theo.

"Tôi không mua món đồ nào thực sự đắt. Chính vì thế lúc đang đi tôi không hề có cảm giác mình tiêu nhiều. Mỗi lần chỉ vài chục nghìn, một hai trăm nghìn, nhưng cộng lại mới thấy đáng sợ", cô nói.

Ngày đầu tiên: "Mới đến nơi nên cứ thoải mái một chút"

Khoản tiền ngày đầu tiên chưa khiến Mai Anh cảnh giác.

Chi tiêu ngày 1

Nội dung Số tiền Xe ra sân bay 120.000 đồng Ăn sáng tại sân bay 85.000 đồng Xe từ sân bay về khách sạn 110.000 đồng Ăn trưa 180.000 đồng Cà phê 75.000 đồng Ăn tối 260.000 đồng Ăn vặt buổi tối 65.000 đồng Tổng 895.000 đồng

Mai Anh cho rằng gần 900.000 đồng trong ngày đầu tiên vẫn nằm trong mức chấp nhận được bởi có thêm chi phí sân bay.

Nhưng cô không để ý rằng nếu duy trì mức chi gần 1 triệu đồng/ngày, riêng khoản ăn uống, di chuyển và vui chơi trong 4 ngày đã có thể tiêu hết gần 4 triệu đồng.

Ngày thứ hai: Những khoản 50.000-100.000 đồng bắt đầu cộng dồn

Ngày thứ hai là thời điểm nhóm bạn đi Hội An và dành phần lớn thời gian vui chơi bên ngoài.

Chi tiêu ngày 2

Nội dung Số tiền Ăn sáng 70.000 đồng Xe di chuyển 160.000 đồng Vé tham quan 120.000 đồng Ăn trưa 190.000 đồng Nước uống, ăn vặt 115.000 đồng Cà phê 85.000 đồng Ăn tối 280.000 đồng Mua đồ lưu niệm 175.000 đồng Tổng 1.195.000 đồng

Điều đáng nói là trong số này không có khoản nào khiến Mai Anh cảm thấy mình đang "vung tiền".

Một cốc nước 45.000 đồng, thêm một món ăn vặt 50.000 đồng, tiền xe chia ba người vài chục nghìn mỗi lượt hay một món quà nhỏ hơn 200.000 đồng đều khá dễ chấp nhận khi đứng riêng lẻ.

Nhưng chính những khoản chi này làm ngân sách tăng nhanh nhất.

Ngày thứ ba: Tâm lý "đã đi thì phải trải nghiệm"

Ngày thứ ba cũng là ngày Mai Anh tiêu nhiều nhất.

Chi tiêu ngày 3

Nội dung Số tiền Ăn sáng 75.000 đồng Xe di chuyển 105.000 đồng Vé vui chơi 410.000 đồng Ăn trưa 210.000 đồng Cà phê, nước uống 125.000 đồng Ăn tối hải sản 365.000 đồng Mua quà 295.000 đồng Mua váy đi biển 340.000 đồng Tổng 1.925.000 đồng

Chiếc váy 340.000 đồng là khoản hoàn toàn không có trong kế hoạch.

Mai Anh cho biết cô mang theo quần áo từ nhà nhưng đến nơi lại thấy một chiếc váy khá hợp để chụp ảnh. Vì đang đi du lịch, cô tự thuyết phục mình rằng đây là khoản "thi thoảng mới có".

Cũng trong ngày này, nhóm bạn chọn một bữa hải sản khá thoải mái vì cho rằng đã đi biển thì nên ăn ngon.

"Sau này nhìn lại, tôi thấy mình liên tục dùng câu 'đã đi chơi thì…' để hợp lý hóa các khoản phát sinh", cô nói.

Ngày cuối cùng: Tiền quà và hành lý mới là khoản bất ngờ

Mai Anh vốn dự kiến ngày cuối sẽ tiêu ít vì chủ yếu trả phòng rồi ra sân bay. Tuy nhiên, đây lại là lúc hàng loạt khoản mua quà xuất hiện.

Chi tiêu ngày 4

Nội dung Số tiền Ăn sáng 65.000 đồng Ăn trưa 210.000 đồng Cà phê 85.000 đồng Mua đặc sản, quà 325.000 đồng Xe ra sân bay 105.000 đồng Phụ phí hành lý 280.000 đồng Ăn nhẹ tại sân bay 90.000 đồng Tổng 1.160.000 đồng

Tổng các khoản chi trong 4 ngày chưa bao gồm vé máy bay và khách sạn đã vượt 5 triệu đồng.

Đặc biệt, khoản phụ phí hành lý 280.000 đồng hoàn toàn không nằm trong dự tính. Sau khi mua thêm quà và đồ dùng, hành lý của Mai Anh vượt mức đã đặt trước.

Đây cũng là kiểu chi phí mà cô cho rằng mình rất dễ bỏ sót khi lập ngân sách du lịch.

Sai lầm lớn nhất: Có "tiền đi du lịch" nhưng không có ngân sách cho từng nhóm chi

Sau chuyến đi, Mai Anh nhận ra 7 triệu đồng của mình thực chất chỉ là một cục tiền để dành, chứ chưa phải một kế hoạch tài chính.

Cô không đặt giới hạn cho ăn uống, mua sắm, vui chơi hay di chuyển.

Vì vậy, mỗi quyết định chi vài chục đến vài trăm nghìn đồng đều có vẻ hợp lý cho đến khi tổng tiền vượt ngân sách.

Nếu chia lại khoản 7 triệu đồng từ đầu, cô cho rằng mình sẽ phân bổ như sau:

Nhóm chi phí Ngân sách mới Vé máy bay 2.100.000 đồng Khách sạn 1.200.000 đồng Ăn uống 1.200.000 đồng Di chuyển 500.000 đồng Vui chơi 500.000 đồng Mua quà 400.000 đồng Chi phí phát sinh 700.000 đồng Quỹ dự phòng không sử dụng nếu chưa cần 400.000 đồng Tổng 7.000.000 đồng

Điểm khác biệt lớn nhất là 700.000 đồng cho chi phí phát sinh và 400.000 đồng dự phòng được tách riêng.

Trước đây, Mai Anh coi toàn bộ số tiền còn lại sau vé và khách sạn là tiền có thể tiêu. Hiện tại, cô coi quỹ dự phòng là khoản "không tồn tại" trừ khi có sự cố thực sự.

Từ chuyến đi tiếp theo, cô lập quỹ du lịch thành 3 lớp

Sau trải nghiệm này, Mai Anh thay đổi hoàn toàn cách tiết kiệm cho du lịch.

Thay vì chỉ cố tiết kiệm thật nhiều trong tháng trước chuyến đi, cô lập ba lớp tiền.

- Lớp thứ nhất là chi phí cố định, gồm vé máy bay, phòng ở, vé tàu xe hoặc các khoản đặt trước.

- Lớp thứ hai là ngân sách tiêu mỗi ngày. Nếu dự kiến dành 2 triệu đồng cho ăn uống và di chuyển trong chuyến đi 4 ngày, cô đặt giới hạn khoảng 500.000 đồng/ngày thay vì nhìn vào toàn bộ 2 triệu đồng.

- Lớp thứ ba là quỹ phát sinh, thường bằng khoảng 10-15% tổng ngân sách chuyến đi.

Nếu quỹ này không được sử dụng, tiền sẽ quay trở lại tài khoản tiết kiệm sau kỳ nghỉ.

Cách làm này giúp cô tránh tình trạng nhìn thấy tài khoản vẫn còn vài triệu đồng rồi mặc nhiên cho rằng mình "vẫn còn nhiều tiền".

Tiết kiệm cho chuyến đi không nên biến thành một tháng sống quá khắt khe

Một điều khác Mai Anh nhận ra là cách tiết kiệm trước chuyến đi của cô cũng chưa hợp lý.

Trong một tháng, cô cắt gần như toàn bộ các khoản vui chơi để dành 7 triệu đồng. Sau thời gian khá gò bó, chuyến du lịch vô tình trở thành lúc cô cho phép bản thân "xả".

Đây cũng là lý do những câu như "thôi, lâu lâu mới đi một lần" xuất hiện liên tục.

Sau đó, Mai Anh chuyển sang lập quỹ du lịch dài hơn. Nếu muốn có 9 triệu đồng cho một chuyến đi sau 6 tháng, cô sẽ chuyển đều khoảng 1,5 triệu đồng/tháng vào tài khoản riêng thay vì cố gom toàn bộ tiền trong một tháng.

Cách này ít tạo áp lực hơn và cũng không khiến kỳ nghỉ trở thành phần thưởng sau một thời gian phải nhịn chi tiêu.

Với Mai Anh, chuyến đi 4 ngày đó không phải một quyết định sai. Cô vẫn thấy số tiền bỏ ra đổi lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Điều cô muốn thay đổi chỉ là cách chuẩn bị.

"Trước đây tôi cứ nghĩ tiết kiệm được đủ tiền nghĩa là mình đủ khả năng đi. Bây giờ tôi hiểu rằng có tiền cho chuyến đi và biết mình sẽ tiêu số tiền ấy thế nào là hai chuyện hoàn toàn khác nhau", Mai Anh nói.

Một kỳ nghỉ không nhất thiết phải thật rẻ mới được coi là có trách nhiệm tài chính. Nhưng ngân sách cần được lập trước khi vali được đóng lại, chứ không phải sau chuyến đi mới mở ứng dụng ngân hàng và tự hỏi tiền đã biến mất ở đâu.