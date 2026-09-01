Bạn đã từng mua những món đồ nhỏ xinh “đẹp mà siêu rẻ” nào? Bắt đầu với 9 món này nhé!

1. Hoa gốm: Không héo, không phải thay nước

Nếu thích hoa nhưng ngại hoa tươi nhanh tàn, còn hoa giả lại dễ tạo cảm giác thiếu tự nhiên, hoa gốm là một lựa chọn khá thú vị.

Những bông hoa gốm nhỏ với lớp men bóng, màu sắc tươi tắn có thể cắm trong bình theo nhiều độ cao khác nhau. Chỉ cần một chiếc bình đơn giản, vài cành hoa gốm đã đủ tạo thành một góc trang trí có thể giữ nguyên trong nhiều năm.

Ưu điểm lớn nhất là chúng gần như không cần chăm sóc. Bụi bẩn có thể lau sạch khá dễ dàng, màu sắc cũng ít thay đổi theo thời gian. Ngoài việc trang trí nhà, hoa gốm còn có thể bó thành một món quà nhỏ dành cho bạn bè, đồng nghiệp hoặc người vừa chuyển đến nhà mới.

2. Móc treo túi hình cà chua: Nhỏ nhưng khiến chiếc túi bớt nhàm chán

Những chiếc móc túi hình trái cây đang được yêu thích nhờ vẻ ngoài vui mắt, trong đó mẫu hình quả cà chua đặc biệt nổi bật.

Thiết kế tròn trịa, màu sắc bắt mắt giúp một chiếc túi đơn giản trở nên có điểm nhấn hơn. Chất liệu nhẹ nên dù treo bên ngoài túi xách cũng không tạo cảm giác nặng nề.

Đây chính là kiểu món đồ mà giá trị sử dụng không quá lớn nhưng giá trị cảm xúc lại khá rõ ràng: chỉ cần nhìn thấy một chi tiết vui nhộn khi ra ngoài cũng có thể khiến tâm trạng dễ chịu hơn.

3. Đồ trang trí bàn làm việc: Một món nhỏ để giảm cảm giác căng thẳng

Bàn làm việc thường là nơi chứa máy tính, giấy tờ, cốc nước và đủ thứ vật dụng mang tính công việc. Vì thế, một món đồ trang trí nhỏ đôi khi lại tạo ra sự khác biệt khá lớn.

Những mô hình nhân vật mini có thể đặt cạnh màn hình, cắm thêm một bông hoa nhỏ hoặc chiếc lá vào tay đang được nhiều người yêu thích. Mỗi ngày có thể thay một loại hoa, một chiếc lá khác nhau để tạo cảm giác mới mẻ.

Không giúp công việc ít đi, nhưng một góc bàn vui mắt ít nhất cũng khiến tám tiếng ngồi trước màn hình bớt khô khan.

4. Tay nắm tủ hình động vật: Thay một chi tiết, chiếc tủ cũng đổi diện mạo

Không nhất thiết phải thay cả chiếc tủ nếu đã thấy nó quá nhàm chán. Đôi khi chỉ cần đổi tay nắm là đủ.

Các mẫu tay nắm hình chó, hổ, sư tử, trái cây hoặc những hình khối tròn nhiều màu có giá khá rẻ nhưng hiệu quả trang trí lại rõ rệt. Đặc biệt với tủ đầu giường, tủ trẻ em hoặc tủ ngăn kéo nhỏ, tay nắm mới có thể khiến món nội thất nhìn vui mắt hơn hẳn.

Phần lớn sản phẩm đi kèm ốc vít và có thể lắp trực tiếp vào vị trí tay nắm cũ, vì vậy đây cũng là một trong những cách làm mới nội thất đơn giản nhất.

5. Bướm thạch cao gắn tường: Chi tiết nhỏ tạo hiệu ứng như tranh nổi

Những con bướm thạch cao nhỏ có giá chỉ vài nhân dân tệ nhưng khi gắn lên tường lại tạo được hiệu ứng khá ấn tượng.

Nếu đang trong giai đoạn hoàn thiện nhà, có thể gắn chúng lên bề mặt tường trước khi sơn. Sau đó quét cùng màu với tường để tạo cảm giác giống như họa tiết nổi được làm liền khối.

Khi đặt gần đèn hắt hoặc đèn spotlight, phần cánh bướm sẽ tạo bóng nhẹ trên tường, khiến hình trang trí trông giống như đang chuyển động. Đây là cách phù hợp với những người thích tường trắng nhưng vẫn muốn có một chút điểm nhấn thay vì treo quá nhiều tranh.

6. Phụ kiện treo rèm: Chỉ vài chi tiết nhỏ đã khiến cửa sổ bớt đơn điệu

Một bộ rèm trắng rất dễ phối với nội thất nhưng đôi khi lại hơi an toàn. Thay vì đổi cả bộ rèm, có thể thêm vài phụ kiện nhỏ dạng quả cầu, ghim trang trí hoặc dây treo nhiều màu.

Khi ánh sáng chiếu qua, những chi tiết màu sắc nhỏ này tạo cảm giác mềm mại và vui mắt hơn, đặc biệt hợp với phòng ngủ, phòng trẻ em hoặc những căn phòng theo phong cách nhẹ nhàng.

Nếu muốn cầu kỳ hơn, có thể kết hợp lá giả hoặc chim trang trí để tạo thành một góc cửa sổ có câu chuyện riêng. Quan trọng nhất là nên tiết chế số lượng, bởi quá nhiều phụ kiện có thể khiến rèm trở nên rối mắt.

7. Kê cổ tay bằng silicone: Vừa là đồ dùng, vừa là món trang trí bàn làm việc

Một chiếc kê cổ tay hình động vật hoặc nhân vật đáng yêu thường rất dễ trở thành món đồ được hỏi mua nhiều nhất trên bàn làm việc.

Chất liệu silicone mềm giúp kê cổ tay khi sử dụng chuột, đồng thời có thể bóp nhẹ như một món đồ giảm căng thẳng. Bề mặt dễ lau chùi nên phù hợp với môi trường văn phòng.

So với những món trang trí chỉ để ngắm, đây là lựa chọn thực tế hơn vì vừa tạo điểm nhấn cho bàn làm việc vừa hỗ trợ tư thế sử dụng máy tính.

8. Đèn hâm nến thơm: Không cần đốt lửa vẫn tạo được không gian thư giãn

Với những người thích nến thơm nhưng ngại sử dụng ngọn lửa trực tiếp trong phòng ngủ, đèn hâm nến đang trở thành lựa chọn khá phổ biến.

Một số mẫu có thiết kế hình hoa, chân gỗ, chao thủy tinh nên ngay cả khi không sử dụng cũng giống một món đồ trang trí. Bóng đèn tạo nhiệt làm lớp sáp phía trên tan chảy và tỏa hương mà không cần châm lửa.

Đặt cạnh giường hoặc trên bàn nhỏ, chiếc đèn vừa tạo ánh sáng dịu vừa giúp căn phòng có cảm giác ấm áp hơn vào buổi tối.

9. Đèn bàn phong cách cổ điển: Một món đồ nhỏ nhưng có khả năng "nâng" cả góc phòng

Cuối cùng là những chiếc đèn bàn phong cách retro với chụp đèn hình cánh hoa, chân và đế kim loại.

Kiểu dáng cổ điển khiến chiếc đèn trở thành điểm nhấn ngay cả khi chưa bật sáng. Một số mẫu còn có ba chế độ ánh sáng để phù hợp với nhu cầu đọc sách, thư giãn hoặc dùng làm đèn ngủ.

Điểm đáng chú ý là mức giá của những mẫu phổ thông không quá cao nhưng hiệu quả thị giác lại khá tốt. Đặt trên bàn đầu giường, bàn console hoặc một chiếc bàn nhỏ trong phòng khách đều có thể khiến không gian trông hoàn thiện hơn.

Đồ rẻ vẫn có thể đẹp, miễn là không mua theo kiểu "thấy xinh là lấy"

Những món đồ nhỏ có một ưu điểm rất dễ khiến người ta xiêu lòng: giá mỗi món không cao. Nhưng cũng chính vì vậy, chúng rất dễ trở thành nguyên nhân khiến nhà ngày càng nhiều đồ mà bản thân không nhận ra.

Thay vì mua tất cả những gì trông dễ thương, có thể đặt ra một nguyên tắc đơn giản: mỗi món phải có một vị trí cụ thể trước khi được mang về nhà. Một chiếc tay nắm tủ để thay tay nắm cũ, một chiếc đèn cho góc đầu giường hay vài bông hoa gốm cho chiếc bình đang bỏ trống đều có lý do tồn tại rõ ràng.

Khi đó, những món đồ nhỏ xinh mới thực sự làm không gian sống thú vị hơn, thay vì biến ngôi nhà thành nơi chứa đầy những món "rẻ nên mua" nhưng chẳng biết đặt ở đâu.