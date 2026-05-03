Gia đình 4 người đi Nha Trang du lịch 4 ngày dịp Lễ hết gần 30 triệu đồng: Bảng dự trù chi tiết giúp chúng tôi không “cháy ví”
Hai vợ chồng, hai con nhỏ và một kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày - nghe rất vui, cho đến khi nhiều gia đình mở ứng dụng ngân hàng sau chuyến đi và phát hiện số tiền đã “bốc hơi” nhanh hơn dự kiến.
Minh Hương (39 tuổi, Hà Nội) từng có một kỳ nghỉ khiến chị nhớ rất lâu nhưng không phải vì cảnh đẹp.
Năm ngoái, gia đình chị đặt vé khá sát ngày cho chuyến đi Phú Quốc dịp lễ. Vé máy bay tăng mạnh, khách sạn khan phòng, các khoản ăn uống và vui chơi cho hai con liên tục phát sinh.
“Đi 4 ngày nhưng về nhà tổng kết gần 45 triệu đồng. Tôi sốc thực sự vì trước đó nghĩ cùng lắm chỉ khoảng hơn 20 triệu”, chị kể.
Sau chuyến đi đó, chị quyết định thay đổi hoàn toàn cách lên kế hoạch cho những kỳ nghỉ tiếp theo.
Năm nay, gia đình vẫn đi chơi dịp lễ 4 ngày 3 đêm tại Nha Trang nhưng đặt ra nguyên tắc rõ ràng: vẫn thoải mái cho con trải nghiệm nhưng phải kiểm soát được tổng ngân sách.
Kết quả, cả nhà đi chơi trọn vẹn với tổng chi phí gần 30 triệu đồng và không rơi vào cảnh “thắt lưng buộc bụng” sau kỳ nghỉ.
Khoản đầu tiên: Vé máy bay chiếm nhiều nhất
Gia đình gồm:
- 2 người lớn
- 2 trẻ em
Chị Hương đặt vé trước gần 3 tháng để tránh giá tăng quá cao vào sát lễ.
Thay vì chọn khung giờ đẹp, gia đình chấp nhận bay sáng sớm hoặc tối muộn để giảm chi phí.
Bảng chi phí vé máy bay
|Hạng mục
|Chi phí
|Vé khứ hồi 2 người lớn
|6.800.000 đồng
|Vé khứ hồi 2 trẻ em
|4.600.000 đồng
|Hành lý ký gửi
|1.000.000 đồng
|Tổng cộng
|12.400.000 đồng
Riêng khoản này thường khiến nhiều gia đình vượt ngân sách nếu đặt quá muộn.
Khách sạn: Không chọn resort quá đắt
Gia đình từng nghĩ đi nghỉ dưỡng phải ở resort mới “đáng tiền”.
Nhưng sau vài lần chi quá mạnh, chị Hương thay đổi quan điểm.
Lần này, gia đình chọn khách sạn 3 sao gần biển.
- 1,6 triệu đồng/đêm
- 3 đêm: 4,8 triệu đồng
Khách sạn có hồ bơi nhỏ, gần khu ăn uống và thuận tiện di chuyển.
Ăn uống: Khoản dễ vượt kế hoạch nhất
Đi cùng trẻ nhỏ đồng nghĩa với việc rất khó kiểm soát hoàn toàn khoản ăn uống.
Ngoài bữa chính còn có:
- Đồ uống
- Ăn vặt
- Hải sản
- Các khoản phát sinh khi trẻ đòi mua đồ
Gia đình đặt giới hạn: 1,5 triệu đồng/ngày
Bảng chi phí ăn uống
|Hạng mục
|Chi phí
|4 bữa chính
|3.800.000 đồng
|Ăn vặt, nước uống
|1.400.000 đồng
|Hải sản một bữa
|800.000 đồng
|Tổng cộng
|6.000.000 đồng
Vui chơi cho trẻ: Luôn có ngân sách riêng
Đây là khoản nhiều bố mẹ hay quên.
Nếu không dự trù trước, chỉ vài trò chơi nhỏ cũng có thể khiến tổng ngân sách tăng mạnh.
Bảng chi phí vui chơi
|Hạng mục
|Chi phí
|Vé tham quan
|1.500.000 đồng
|Thuê đồ biển
|500.000 đồng
|Mua đồ lưu niệm cho trẻ
|1.000.000 đồng
|Tổng cộng
|3.000.000 đồng
Chi phí di chuyển + quỹ phát sinh
Gia đình vẫn chuẩn bị riêng khoản dự phòng.
|Hạng mục
|Chi phí
|Taxi/di chuyển nội thành
|2.000.000 đồng
|Thuốc men/phát sinh
|1.500.000 đồng
|Quỹ dự phòng
|500.000 đồng
|Tổng cộng
|4.000.000 đồng
Tổng ngân sách toàn chuyến đi
|Khoản
|Chi phí
|Vé máy bay
|12.400.000 đồng
|Khách sạn
|4.800.000 đồng
|Ăn uống
|6.000.000 đồng
|Vui chơi
|3.000.000 đồng
|Di chuyển + phát sinh
|4.000.000 đồng
|Tổng cộng
|30.200.000 đồng
3 khoản giúp gia đình không vượt ngân sách
Đặt vé sớm
Giúp tiết kiệm vài triệu đồng.
Không mua đồ mới trước chuyến đi
Gia đình tận dụng đồ có sẵn.
Không nhồi lịch trình quá dày
Ít điểm đến hơn nhưng trải nghiệm thoải mái hơn.