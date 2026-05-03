Gia đình 4 người đi Nha Trang du lịch 4 ngày dịp Lễ hết gần 30 triệu đồng: Bảng dự trù chi tiết giúp chúng tôi không “cháy ví”

Minh Hương (39 tuổi, Hà Nội) từng có một kỳ nghỉ khiến chị nhớ rất lâu nhưng không phải vì cảnh đẹp.

Năm ngoái, gia đình chị đặt vé khá sát ngày cho chuyến đi Phú Quốc dịp lễ. Vé máy bay tăng mạnh, khách sạn khan phòng, các khoản ăn uống và vui chơi cho hai con liên tục phát sinh.

“Đi 4 ngày nhưng về nhà tổng kết gần 45 triệu đồng. Tôi sốc thực sự vì trước đó nghĩ cùng lắm chỉ khoảng hơn 20 triệu”, chị kể.

Sau chuyến đi đó, chị quyết định thay đổi hoàn toàn cách lên kế hoạch cho những kỳ nghỉ tiếp theo.

Năm nay, gia đình vẫn đi chơi dịp lễ 4 ngày 3 đêm tại Nha Trang nhưng đặt ra nguyên tắc rõ ràng: vẫn thoải mái cho con trải nghiệm nhưng phải kiểm soát được tổng ngân sách.

Kết quả, cả nhà đi chơi trọn vẹn với tổng chi phí gần 30 triệu đồng và không rơi vào cảnh “thắt lưng buộc bụng” sau kỳ nghỉ.

Khoản đầu tiên: Vé máy bay chiếm nhiều nhất

Gia đình gồm:

- 2 người lớn

- 2 trẻ em

Chị Hương đặt vé trước gần 3 tháng để tránh giá tăng quá cao vào sát lễ.

Thay vì chọn khung giờ đẹp, gia đình chấp nhận bay sáng sớm hoặc tối muộn để giảm chi phí.

Bảng chi phí vé máy bay

Hạng mục Chi phí Vé khứ hồi 2 người lớn 6.800.000 đồng Vé khứ hồi 2 trẻ em 4.600.000 đồng Hành lý ký gửi 1.000.000 đồng Tổng cộng 12.400.000 đồng

Riêng khoản này thường khiến nhiều gia đình vượt ngân sách nếu đặt quá muộn.

Khách sạn: Không chọn resort quá đắt

Gia đình từng nghĩ đi nghỉ dưỡng phải ở resort mới “đáng tiền”.

Nhưng sau vài lần chi quá mạnh, chị Hương thay đổi quan điểm.

Lần này, gia đình chọn khách sạn 3 sao gần biển.

- 1,6 triệu đồng/đêm

- 3 đêm: 4,8 triệu đồng

Khách sạn có hồ bơi nhỏ, gần khu ăn uống và thuận tiện di chuyển.

Ăn uống: Khoản dễ vượt kế hoạch nhất

Đi cùng trẻ nhỏ đồng nghĩa với việc rất khó kiểm soát hoàn toàn khoản ăn uống.

Ngoài bữa chính còn có:

- Đồ uống

- Ăn vặt

- Hải sản

- Các khoản phát sinh khi trẻ đòi mua đồ

Gia đình đặt giới hạn: 1,5 triệu đồng/ngày

Bảng chi phí ăn uống

Hạng mục Chi phí 4 bữa chính 3.800.000 đồng Ăn vặt, nước uống 1.400.000 đồng Hải sản một bữa 800.000 đồng Tổng cộng 6.000.000 đồng

Vui chơi cho trẻ: Luôn có ngân sách riêng

Đây là khoản nhiều bố mẹ hay quên.

Nếu không dự trù trước, chỉ vài trò chơi nhỏ cũng có thể khiến tổng ngân sách tăng mạnh.

Bảng chi phí vui chơi

Hạng mục Chi phí Vé tham quan 1.500.000 đồng Thuê đồ biển 500.000 đồng Mua đồ lưu niệm cho trẻ 1.000.000 đồng Tổng cộng 3.000.000 đồng

Chi phí di chuyển + quỹ phát sinh

Gia đình vẫn chuẩn bị riêng khoản dự phòng.

Hạng mục Chi phí Taxi/di chuyển nội thành 2.000.000 đồng Thuốc men/phát sinh 1.500.000 đồng Quỹ dự phòng 500.000 đồng Tổng cộng 4.000.000 đồng

Tổng ngân sách toàn chuyến đi