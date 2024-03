Tôi bảo mẹ chồng: "Con biếu mẹ 500 triệu để đi du lịch, bao giờ tiêu hết thì về"

Tôi kinh doanh, khá bận bịu vì đông khách, thu nhập trung bình mỗi tháng trên trăm triệu. Tôi thừa nhận mình ít có thời gian dành cho gia đình, tôi đã thuê một cô giúp việc chuyên lo chuyện dọn dẹp nhà cửa và cơm nước. Vợ chồng con cái chúng tôi cũng sáng đi làm đi học từ sớm đến tối muộn mới về. Chỉ có mẹ chồng tôi ở nhà với cô giúp việc.

Bà là người rất tốt bụng nhưng lại hay nói to và làm quá mọi việc. Ví dụ khi người giúp việc lau nền nhà còn ướt là bà sẽ bù lu bù loa lên là: "Ướt thế này thì bọn trẻ con đi vào ngã đập đầu chảy máu thì làm sao?". Bà không bao giờ nhắc nhở người ta nhẹ nhàng, mà chỉ nhìn vào mặt tiêu cực rồi nói oang oang khiến cô giúp việc nhiều phen than thở với tôi là mệt mỏi. Những lần như thế, tôi lại an ủi bằng cách thưởng thêm 1-2 triệu vào lương tháng cho cô ấy.

Mẹ chồng tôi cũng biết điều đó nên thỉnh thoảng tôi thấy bà cố nín nhịn không kêu ca điều gì nhưng chỉ được vài ngày là đâu lại vào đó. Cho đến một hôm tôi tình cờ thấy mẹ chồng ngồi buồn bã trong phòng ngủ của bà. Lúc đó bận đi gặp đối tác nên tôi không hỏi han được, đến khi tôi về thì lại thấy mẹ chồng đang trách người giúp việc không tưới cây cho bà. Tối đó tôi nói chuyện với mẹ chồng, tôi bảo nếu bà không ưa cô Oánh thì tôi sẽ tìm người giúp việc khác. Tôi vừa dứt lời, mẹ chồng liền gạt đi. Bà bảo: "Con không được cho cái Oánh nghỉ việc. Mẹ không có gì không hài lòng cả. Nhà cái Oánh còn 2 đứa con nhỏ, con cho nghỉ việc thì tội lắm".

Cả nhà bận rộn chẳng có thời gian trò chuyện với mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Tôi bảo sẽ giới thiệu cô Oánh sang nhà bạn tôi làm, lương vẫn như thế nên mẹ không phải lo. Thế nhưng mẹ chồng vẫn phản đối. Bà bảo dù bà kêu than nhiều về cô Oánh như vậy nhưng thực ra bà rất quý cô giúp việc. Bà chỉ là cô đơn buồn chán quá nên mới gây chuyện thôi.

Nghe đến đây tôi biết mình vô tâm quá, cả nhà bận rộn chẳng có thời gian trò chuyện với bà. Tôi hỏi bà có muốn đi du lịch không? Mẹ chồng bảo cũng muốn đi, thấy nhiều bạn bè đi chơi chụp ảnh mà bà thèm. Tôi gợi ý sẽ để tìm tour tốt nhất để mẹ chồng và cô Oánh cùng đi du lịch. Một mình bà đi thì tôi không yên tâm, để cô Oánh đi cùng có gì sẽ chăm sóc được bà. Mẹ chồng tôi nghe thế thì cũng thích nên đồng ý.

Hôm qua tôi đã tìm được một lịch trình khác ổn đối với tuổi tác và sức khỏe của mẹ chồng tôi nên đưa cho bà xem. Xem một lúc, bà hỏi tôi hết bao nhiêu tiền, tôi nói không nhiều lắm, nhưng bà nằng nặc đòi biết chính xác con số. Tôi đành trả lời 2 người lớn là 160 triệu cho cả chuyến đi kéo dài 2 tuần. Thực ra đây không phải là nhiều, với những khách sạn và điểm đến đó, tôi thấy 80 triệu/người là rẻ, nhưng mẹ chồng tôi tiếc tiền nên sẽ cảm thấy tốn kém.

Quả nhiên bà từ chối ngay. Tôi bảo: "Mẹ đừng tiếc tiền, con biếu mẹ 500 triệu để đi du lịch, bao giờ mẹ tiêu hết thì về". Thế mà bà vẫn muốn tự tìm các điểm đến, nơi nào đi bằng tàu hỏa thì sẽ đi tàu, đi xe khách thì sẽ chọn xe khách, hạn chế máy bay cho đỡ tốn và ở khách sạn 3 sao. Chồng tôi thuyết phục bà cũng không lay chuyển. Tôi không biết phải nói sao với mẹ chồng nữa!