Tóc Tiên gọi Min là chị, CĐM ngã ngửa vì bị nhan sắc không tuổi đánh lừa: Visual "vừa Việt vừa Nhật vừa Hàn" thế này xem lại ảnh quá khứ nhiều người hẳn bất ngờ lắm

Mạng xã hội những ngày qua rộn ràng trước màn tương tác đáng yêu giữa ca sĩ Tóc Tiên và ca sĩ Min. Trong một bài đăng mới nhất, Tóc Tiên bất ngờ gọi Min là "chị", khiến dân tình bất ngờ thích thú.

Và câu trả lời là đúng: Min sinh năm 1988, lớn hơn Tóc Tiên đúng 1 tuổi. Thế nhưng thật khó tin khi Min luôn xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt rạng rỡ, làn da căng bóng và khí chất "vừa Việt vừa Nhật vừa Hàn". Nhìn Min hiện tại, nhiều người phải thừa nhận rằng nhan sắc của cô thậm chí còn trẻ hơn lúc mới debut.

Không ít người tò mò: Min đã làm gì để ngày càng xinh trẻ đến vậy? Cô chưa từng thừa nhận chuyện thẩm mỹ. Nhưng nếu nhìn ảnh quá khứ của nữ ca sĩ, phần nào dự đoán các phương pháp thẩm mỹ hiện đại mà Min có thể đã áp dụng để nâng tầm nhan sắc.

Min có thể đã thẩm mỹ những gì để đẹp lên nhưng vẫn tự nhiên?

Điều đầu tiên cần khẳng định: Min chưa từng công khai bất kỳ thông tin nào về việc can thiệp thẩm mỹ, vì thế không thể khẳng định chắc chắn cô đã làm gì hay chưa làm gì. Tuy nhiên, góc nhìn chuyên môn trong ngành thẩm mỹ cho thấy một số thay đổi tinh tế trên gương mặt cô có thể đến từ những phương pháp thẩm mỹ nhẹ nhàng, hiện đại, gần như không lộ dấu vết.

Dưới đây là phân tích cụ thể từng kỹ thuật thẩm mỹ không xâm lấn và ít xâm lấn mà Min có thể đã áp dụng để duy trì vẻ đẹp rạng rỡ theo thời gian.

1. Hạ gò má

Ngày trước, gương mặt Min có phần góc cạnh và gò má hơi cao. Hiện tại, tỷ lệ mặt của cô mềm hơn, nữ tính hơn.

Trong thẩm mỹ hiện đại, hạ gò má không chỉ là phẫu thuật xương. Nhiều nghệ sĩ chọn phương pháp ít xâm lấn như:

- Làm đầy mô mềm vùng má bằng cấy mỡ tự thân.

- Làm mềm góc xương bằng kỹ thuật tiêm botulinum toxin cho vùng cơ cắn.

- Thêm filler hoặc fat grafting tạo hiệu ứng gò má thấp và bầu bĩnh hơn.

Ai phù hợp?

Người có gò má nhô, mặt sắc hoặc có dấu hiệu hóp hai bên má khiến tổng thể già hơn tuổi.

2. Nâng mũi

Mũi Min hiện tại cao, thon và mềm mại hơn so với thời mới debut. Dáng mũi này thường được tạo bởi:

- Nâng mũi cấu trúc giúp dựng trụ và tạo sống mũi cao tự nhiên.

- Filler mũi cao cấp giúp thay đổi nhẹ sống mũi và đầu mũi mà không cần phẫu thuật.

- Dáng mũi mềm mại, không quá cao chính là yếu tố tạo nên vẻ đẹp "lai Hàn" mà Min đang có.

Ai phù hợp?

Người có sống mũi thấp, bè hoặc đầu mũi to, muốn mũi hài hòa và tự nhiên.

3. Mở hốc mắt

Một trong những thay đổi dễ nhận ra là đôi mắt Min nay trông sáng, mở và có chiều sâu hơn.

Các kỹ thuật có thể tạo hiệu ứng này gồm:

- Mở góc mắt trong - ngoài, giúp mắt dài và thanh thoát.

- Mở rộng hốc mắt, tăng diện tích mí, giúp ánh nhìn tươi và trẻ.

Những kỹ thuật này được ưa chuộng vì cho kết quả:

- Không quá "lộ"

- Giữ được nét riêng

- Tăng sức sống của đôi mắt

Ai phù hợp?

Người có mắt nhỏ, mi lót, khó trang điểm hoặc mắt có cảm giác u buồn, thiếu sắc.

4. Tiêm filler môi

So với thời điểm trước, môi Min trông đầy và cân đối hơn nhưng vẫn mềm mại, không bị "cứng" hay quá lộ. Điều này cho thấy nếu có tiêm filler, cô chắc chắn chọn:

- Loại filler HA chất lượng cao

- Kỹ thuật tiêm siêu ít, định hình nhẹ viền môi

- Filler môi không chỉ giúp trẻ hóa mà còn cải thiện nụ cười - điểm mạnh vốn có của Min.

Ai phù hợp?

Người môi mỏng, viền môi mờ, bất cân xứng hoặc muốn phong thái trẻ trung, tươi tắn hơn.

5. Tiêm má baby

Má "baby" hoặc má đầy tạo hiệu ứng trẻ trung ngay lập tức. Gương mặt Min hiện tại có độ bầu mềm và rạng rỡ. Điều này có thể đến từ: Filler má baby hoặc cấy mỡ tự thân giúp má tươi tắn, căng mịn.

Ưu điểm của phương pháp này:

- Giữ được nét tự nhiên

- Tạo hiệu ứng trẻ hóa tức thì

- Giúp gương mặt sáng và tròn hài hòa hơn

Ai phù hợp?

Người má hóp, gò má cao hoặc mặt thiếu cân đối.

6. Niềng răng

Nụ cười hiện tại của Min khác hoàn toàn so với giai đoạn đầu. Nhiều khả năng cô đã niềng răng hoặc chỉnh nha vô hình. Niềng răng không chỉ làm răng đều hơn mà còn:

- Thu gọn cung hàm.

- Cải thiện góc nghiêng.

- Làm gương mặt trẻ và thanh thoát hơn.

Chỉnh nha là một trong những hình thức "thẩm mỹ tự nhiên" an toàn và hiệu quả nhất.

Ai phù hợp?

Người có răng lệch, hô, móm, hoặc muốn thay đổi gương mặt mà không cần phẫu thuật.

Dù Min có làm thẩm mỹ hay không thì đẹp hơn mỗi ngày vẫn là quyền của phụ nữ

Suốt nhiều năm hoạt động trong showbiz, Min vẫn giữ được hình ảnh kín đáo, chuyên nghiệp và ít khi chia sẻ chuyện đời tư. Cô cũng chưa từng lên tiếng về việc can thiệp thẩm mỹ. Tuy nhiên:

Nhan sắc Min ngày càng thăng hạng.

Thần thái rạng rỡ hơn trước.

Gương mặt giữ được sự tự nhiên.

Điều này khiến cô trở thành hình mẫu đẹp - trẻ - khỏe mà nhiều phụ nữ hiện đại yêu thích.

Ở thời đại mà việc làm đẹp đã trở thành nhu cầu chính đáng, điều quan trọng không còn nằm ở câu hỏi:

"Có thẩm mỹ hay không?"

Mà nằm ở việc:

"Bạn có cảm thấy tự tin, hạnh phúc và khỏe mạnh với ngoại hình hiện tại của mình hay chưa?".

Min, dù có làm bất cứ thủ thuật nào, vẫn truyền đi thông điệp tích cực:

Hãy yêu bản thân đủ nhiều để chăm sóc mình mỗi ngày.

Hãy đẹp theo cách khiến bạn thoải mái nhất.

Hãy tự tin bước ra ngoài với vẻ đẹp mà bạn lựa chọn.

(Nguồn ảnh: Internet)