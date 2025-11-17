Ở tuổi ngoài 30, Huyền Lizzie vẫn luôn giữ được hình ảnh trẻ trung, tươi tắn mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt ngọt ngào, thân hình mảnh mai và thần thái rạng rỡ khiến cô trở thành gương mặt được săn đón trên màn ảnh Việt. Thế nhưng để giữ được vóc dáng hoàn hảo khi lên hình, đặc biệt trong những vai diễn gấp, Huyền Lizzie phải chấp nhận thay đổi nhiều thói quen ăn uống, trong đó có một "bí quyết" khiến nhiều người bất ngờ: cắt hoàn toàn tinh bột.

Cắt bỏ 1 món quen thuộc của người Việt giúp Huyền Lizzie giữ eo 56 cm

Tinh bột vốn là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm Việt, từ cơm trắng, bún, phở đến bánh mì. Vậy nhưng trong 2 tháng chuẩn bị cho vai diễn mới, Huyền Lizzie đã quyết định loại bỏ hoàn toàn nhóm thực phẩm này khỏi khẩu phần ăn.

Cô chia sẻ, mỗi ngày sau khi quay, cô đều xem lại hình ảnh của mình trên monitor để điều chỉnh cân nặng cho phù hợp. Khi thấy khuôn mặt bắt đầu tròn hơn hoặc phần eo không còn "gọn" như yêu cầu của vai diễn, Huyền Lizzie liền siết lại chế độ ăn. Việc cắt tinh bột giúp gương mặt cô nhẹ nhàng hơn, đường nét lên hình sắc và thanh thoát.

Kết quả chỉ sau 2 tháng, cô giảm được 3-4 kg, còn 46 kg với chiều cao 1m64, vòng eo về mức 55–56 cm. Bạn bè nhận xét cô hơi gầy ngoài đời nhưng lại vô cùng đẹp khi lên hình, điều mà mọi diễn viên đều hiểu rõ: "Camera luôn làm bạn trông đầy đặn hơn".

Vì sao cắt tinh bột giúp giảm cân nhanh và giảm số đo vòng eo?

Về mặt khoa học, khi cơ thể không nhận tinh bột (carbohydrate), nguồn năng lượng chính sẽ bị cắt giảm. Lúc này, cơ thể phải chuyển sang đốt mỡ dự trữ để tạo năng lượng. Đây chính là nguyên lý của chế độ low-carb hoặc keto.

Một số cơ chế giúp vòng eo thu nhỏ nhanh hơn:

- Giảm giữ nước: Carbs liên kết với nước trong cơ thể. Khi cắt tinh bột, lượng nước giữ lại giảm mạnh, giúp cơ thể "xẹp" nhanh, đặc biệt là vùng bụng.

- Giảm insulin - hormone tích trữ mỡ: Tinh bột làm tăng insulin, khiến mỡ dễ tích ở bụng. Khi giảm carbs, insulin hạ xuống giúp cơ thể "mở khóa" mỡ bụng để đốt cháy.

- Giảm cảm giác thèm ăn: Khi chuyển sang đốt mỡ, cơ thể tạo ra ketone, chất giúp giảm đói, hỗ trợ việc ăn ít tự nhiên hơn.

Với các diễn viên như Huyền Lizzie, người cần thay đổi vóc dáng cấp tốc để vào vai, cách này đem lại hiệu quả rõ rệt trong thời gian ngắn. Với hội chị em có sự kiện gấp, chụp ảnh quan trọng, hoặc cần xuống vài cm vòng eo trong 1-2 tuần, mẹo này có thể áp dụng tạm thời nếu có sự kiểm soát khoa học.

Nhưng…

Cắt tinh bột lâu dài: Tác hại không thể xem nhẹ

Đây không phải cách giảm cân nên duy trì lâu dài. Ngay chính Huyền Lizzie cũng thú nhận cô gặp nhiều tác dụng phụ:

- Khó tập trung

- Dễ buồn bực, cáu gắt

- Cơ thể mệt mỏi khi phải hoạt động cường độ cao

Tinh bột không chỉ là nguồn năng lượng chính của cơ thể mà còn là "nhiên liệu thiết yếu" cho não bộ. Việc cắt hoàn toàn trong thời gian dài có thể gây:

- Rối loạn chuyển hóa

- Đau đầu, chóng mặt

- Giảm hiệu suất làm việc

- Giảm cơ nhanh

- Ảnh hưởng hệ tiêu hóa vì thiếu chất xơ từ các loại ngũ cốc

Chính vì vậy, Huyền Lizzie khẳng định việc cắt tinh bột chỉ để phục vụ vai diễn không phải phương pháp cô khuyến khích. Ngay khi hoàn thành dự án, cô cũng cho biết sẽ quay về chế độ ăn uống bình thường để đảm bảo sức khỏe và cân nặng ổn định.

Để giảm cân an toàn, hiệu quả: Chị em nên làm gì?

Nếu muốn giảm cân một cách lành mạnh mà vẫn giữ năng lượng để làm việc, tập luyện, bạn có thể áp dụng các nguyên tắc sau:

1. Giảm tinh bột thay vì cắt hoàn toàn

Chọn tinh bột tốt: Gạo lứt, khoai lang, yến mạch.

Chia tinh bột vào 2 bữa ban ngày, hạn chế ăn tối.

Ưu tiên 1 nắm tay tinh bột mỗi bữa.

2. Tăng đạm và rau xanh

Đạm giúp no lâu, hạn chế ăn vặt. Rau xanh và chất xơ giúp kiểm soát đường huyết, tránh tích mỡ bụng.

3. Uống đủ nước

Cơ thể dễ nhầm đói với khát. Uống 1,5–2 lít nước/ngày giúp giảm thèm ăn và tăng chuyển hóa.

4. Tập luyện khoa học

Cardio 20-30 phút/ngày.

Tập core 3-4 buổi/tuần.

Tăng vận động NEAT (đi bộ, leo cầu thang).

5. Không siết cân quá nhanh

Giảm quá gấp sẽ làm cơ thể stress, dễ gây rụng tóc, mất kinh, mệt mỏi kéo dài.

(Nguồn ảnh: FB)