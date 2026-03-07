Đằng sau ánh hào quang và một vài thành công hiếm hoi, cặp đôi đã phải nếm trải không ít "trái đắng" khi tự mình chèo lái sự nghiệp. Từ việc đánh mất bản hợp đồng triệu đô với Spotify, chật vật đổi tên thương hiệu phong cách sống, cho đến thông tin chấn động mới nhất vào tháng 3/2026 khi Netflix chính thức "cắt đứt" quan hệ với thương hiệu As Ever của Meghan. Hãy cùng nhìn lại một hành trình khởi nghiệp đầy sóng gió và những thất bại kinh doanh thấm thía nhất của vợ chồng Harry - Meghan kể từ ngày rời Cung điện Buckingham.

Sự khởi đầu gian nan: Cuốn sách thiếu nhi chìm nghỉm và cú vấp ngã mang tên Spotify

Một trong những dự án đầu tiên đánh dấu sự độc lập của Meghan là cuốn sách thiếu nhi mang tên The Bench, ra mắt vào tháng 6/2021. Được lấy cảm hứng từ bài thơ cô viết tặng Harry nhân Ngày của Cha, cuốn sách mang theo nhiều kỳ vọng nhưng lại nhanh chóng đối mặt với thực tế phũ phàng. Dù được cho là đã nhận khoản tạm ứng lên tới gần 700.000 USD, The Bench lại thất bại trong việc lọt vào top 50 bảng xếp hạng bán chạy tại Anh trong tuần đầu tiên. Cuốn sách chật vật lắm mới vươn lên được vị trí thứ 100 trên Amazon Mỹ nhưng rồi cũng nhanh chóng giảm nhiệt và chìm vào quên lãng.

Tuy nhiên, "cú sốc" lớn nhất trong giai đoạn đầu độc lập của họ phải kể đến màn chia tay ồn ào với Spotify vào năm 2023. Ba năm sau khi ký thỏa thuận khổng lồ trị giá 20 triệu USD, cả hai bên đã "thuận tình ly hôn". Nguồn cơn của sự đổ vỡ này xuất phát từ việc podcast Archetypes của Meghan không được sản xuất mùa thứ hai. Với vỏn vẹn 13 tập phim được lên sóng, cặp đôi bị đánh giá là không sản xuất đủ nội dung để nhận trọn vẹn số tiền khủng. Mọi chuyện còn trở nên ê chề hơn khi Giám đốc điều hành Spotify, Bill Simmons, công khai chỉ trích họ là những kẻ lười biếng và "những kẻ lừa đảo". CEO của Spotify sau đó cũng khéo léo ám chỉ rằng những gì cặp đôi mang lại đã không thể làm "hài lòng" người nghe như kỳ vọng, khép lại một chương kinh doanh đầy thị phi.

Trầy trật bán mứt: Rắc rối bản quyền và sản phẩm bị chuyên gia chê bai

Kinh doanh truyền thông không êm đẹp, Meghan chuyển hướng sang mảng phong cách sống nhưng con đường này cũng gập ghềnh không kém. Đầu năm 2025, cô buộc phải đổi tên thương hiệu American Riviera Orchard thành As Ever sau một loạt rắc rối liên quan đến bản quyền. Sự cố bắt nguồn từ những sai sót rất cơ bản như việc Meghan được cho là đã quên ký vào tài liệu đăng ký nhãn hiệu. Hồ sơ của cô liên tục bị trả về vì sử dụng từ ngữ không rõ ràng cho các sản phẩm, hay thậm chí là bị từ chối bán tạp dề vì trùng tên với một công ty thời trang Trung Quốc. Không dừng lại ở đó, logo của As Ever còn vướng nghi án "đạo nhái" huy hiệu của một ngôi làng nhỏ tại Tây Ban Nha.

Bỏ qua những ồn ào về mặt pháp lý, bản thân sản phẩm của As Ever cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Dù có thông tin cho rằng Meghan đã bỏ túi tới 36 triệu USD từ việc bán mứt, sản phẩm mứt mơ của cô lại bị giới chuyên môn quay lưng. Chuyên gia về mứt Donna Collins đã không ngần ngại chỉ trích kết cấu "lỏng lẻo" của sản phẩm này, gọi nó là một "sự thất vọng thực sự". Trong ngành công nghiệp này, một hũ mứt lỏng không đạt độ đặc quánh cần thiết chỉ được xem là hàng lỗi và bị giáng cấp xuống thành "trái cây phết" (fruit spread). Đối với một thương hiệu định vị phong cách sống cao cấp, đây rõ ràng là một điểm trừ rất lớn về chất lượng.

Cú trượt dài trên màn ảnh và sự sụp đổ của các dự án triệu đô

Mối duyên của nhà Sussex với Netflix từng được ví như "gà đẻ trứng vàng" với bản hợp đồng 100 triệu USD năm 2020. Tuy nhiên, tình hình hiện tại lại là một bức tranh xám xịt. Mùa 2 của chương trình phong cách sống With Love, Meghan lên sóng vào tháng 8/2025 đã trở thành một "bom xịt" thực sự khi đánh mất tới 500.000 khán giả so với mùa 1 và văng khỏi Top 10 của nền tảng. Các nhà phê bình cũng không hề nương tay, tờ Guardian gọi chương trình là "nhàm chán" và "gượng gạo", trong khi The Times chua chát nhận định đây là sản phẩm của "một người phụ nữ đang cần tiền". Kết quả tất yếu là chương trình đã bị hủy bỏ và không có mùa thứ ba.

Nghiêm trọng hơn, vào đầu năm 2026, hàng loạt dự án phim ảnh của họ trên Netflix bị xếp vào diện "bám bụi". Dự án chuyển thể tiểu thuyết Meet Me at the Lake mà Netflix đã bỏ ra 3 triệu USD mua bản quyền vẫn giậm chân tại chỗ sau 3 năm, không có đạo diễn lẫn diễn viên. Các dự án khác như The Wedding Date hay bộ phim tài liệu Cookie Queen cũng chịu chung số phận hẩm hiu khi không tìm được nhà phân phối. Đỉnh điểm của sự bế tắc là vào đầu tháng 3/2026, Netflix đã chính thức ra thông báo chấm dứt quan hệ đối tác với thương hiệu As Ever của Meghan. Dù phía đại diện cố gắng xoa dịu bằng cách tuyên bố thương hiệu đã "đủ lông đủ cánh" để đứng độc lập, nhưng giới thạo tin đều hiểu rằng nền tảng trực tuyến đã không còn mặn mà khi các chương trình của Meghan liên tục sụt giảm sức hút.

Quỹ từ thiện lay lắt: Nhân sự tháo chạy và bài toán tài chính rỗng tuếch

Không chỉ kinh doanh cá nhân, quỹ từ thiện Archewell Philanthropies (đổi tên từ Archewell Foundation) của cặp đôi cũng rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Vào cuối năm 2025, tổ chức này gần như đóng băng hoạt động sau cuộc tháo chạy hàng loạt của các nhân sự cấp cao, dẫn đầu là cựu giám đốc James Holt. Đội ngũ nhân viên đã bị cắt giảm tới 80-85%. Sự suy yếu này còn được thể hiện qua những con số biết nói: trong năm 2024, quỹ chỉ kêu gọi được 2,1 triệu USD tiền quyên góp nhưng lại vung tay chi tới 5,1 triệu USD cho các khoản phí vận hành. Giữa vòng xoáy nợ nần, đã có những thông tin cho rằng Harry và Meghan phải ráo riết tìm kiếm nhà tài trợ mới hoặc thậm chí cân nhắc việc chuyển giao quỹ cho một tổ chức khác để giảm gánh nặng chi phí.

Hành trình của Harry và Meghan cho thấy một thực tế rõ ràng: sự nổi tiếng và tước hiệu không phải là "kim bài miễn tử" trên thương trường. Để xây dựng một đế chế kinh doanh bền vững, họ cần nhiều hơn là những bản hợp đồng mang tính đánh bóng tên tuổi.