Chắc hẳn đối với nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là những người làm công sở yêu thích sự thanh lịch, cảm giác "phải lòng" một món đồ thời trang là điều rất quen thuộc. Khi tìm được một chiếc áo sơ mi vừa vặn hay một đôi giày êm ái, ta thường có xu hướng muốn mua thêm vài ba màu khác nhau để tiện thay đổi mỗi ngày.

Và hóa ra, Vương phi Kate của Hoàng gia Anh - một biểu tượng thời trang toàn cầu cũng có thói quen mua sắm chân thật và gần gũi đến vậy. Vương phi xứ Wales vốn nổi tiếng là người hiểu rất rõ bản thân mình thích gì và phù hợp với phong cách nào.

Nếu như trước đây, công chúng từng quen thuộc với hình ảnh cô sải bước trên đôi giày gót nhọn Gianvito Rossi với đủ các gam màu tựa cầu vồng, hay việc cô đầu tư sắm hàng loạt chiếc áo khoác blazer của nhà mốt Alexander McQueen có chung một kiểu dáng, thì trong thế giới phụ kiện túi xách, cũng có một thiết kế đặc biệt nhận được sự ưu ái tuyệt đối từ hoàng gia. Đó chính là chiếc ví cầm tay mang tên Natasha của thương hiệu Anh Quốc Emmy London .

Gắn bó với thiết kế "chân ái" suốt hơn một thập kỷ

Vào ngày 5/3 vừa qua, trong một chuyến công tác và xuất hiện trước công chúng tại Leicester (Anh), Vương phi Kate lại một lần nữa mang theo chiếc túi xách yêu thích của mình. Lần này, cô chọn diện chiếc ví Emmy London Natasha phiên bản chất liệu da lộn màu nâu da bò (saddle brown) ấm áp, được phối xuyệt tông cực kỳ tinh tế cùng đôi giày cao gót của chính thương hiệu này.

Thực tế, chiếc ví màu nâu này mới chỉ được Vương phi sử dụng đúng một lần trước đó vào năm 2021. Thế nhưng, điều khiến giới mộ điệu phải chú ý không nằm ở mức độ xuất hiện của riêng phiên bản màu nâu, mà nằm ở độ đồ sộ của cả một bộ sưu tập ví Natasha mà cô đang sở hữu.

Bên cạnh chiếc ví nâu thanh lịch, Vương phi Kate còn nắm trong tay tận 14 màu sắc khác nhau của cùng một kiểu dáng clutch đa năng này. Đây quả thực là một con số ấn tượng minh chứng cho sức hút từ một thiết kế tưởng chừng rất tối giản. Người hâm mộ có thể dễ dàng bắt gặp bóng dáng của chiếc ví Emmy London đồng hành cùng cô ở khắp mọi nơi, từ những không gian đòi hỏi sự trang nghiêm tuyệt đối như buổi lễ nhà thờ thường niên nhân Ngày Khối thịnh vượng chung, cho đến những sự kiện mang tính giao lưu văn hóa gần gũi, mộc mạc như lễ hội cá rán ở Bahamas . Dường như ở bất kỳ hoàn cảnh nào, thiết kế này cũng làm tốt vai trò tôn lên khí chất sang trọng của người mặc.

Sự đầu tư thông minh cho tính ứng dụng và thanh lịch

Thiết kế Emmy London Natasha hiện có mức giá 615 USD (tương đương khoảng hơn 15 triệu đồng). Tại Việt Nam, với mức chi tiêu của phụ nữ hiện đại, đây được xem là một khoản đầu tư cho phân khúc thời trang cao cấp. Tuy nhiên, nếu xét về tính ứng dụng lâu dài, đây lại là một sự lựa chọn vô cùng thông minh và kinh tế của Vương phi Kate.

Sự ưu ái của cô dành cho chiếc ví này không phải mới ngày một ngày hai, mà đã bắt đầu từ tận năm 2012, khi cô lần đầu tiên xuất hiện cùng phiên bản màu xám đậm. Điểm cộng lớn nhất của thiết kế này chính là phần dây xích có thể tháo rời, giúp người dùng linh hoạt biến tấu từ một chiếc clutch cầm tay sang trọng trong các buổi tiệc tối, trở thành một chiếc túi đeo chéo vai tiện lợi và năng động cho các hoạt động ban ngày.

Bộ sưu tập 15 màu sắc của Vương phi Kate là một minh chứng rõ nét cho nghệ thuật phối đồ tinh tế. Bên cạnh việc sở hữu những gam màu trung tính "dễ tính" và an toàn như màu be, đen hay nâu, cô cũng không ngần ngại làm mới hình ảnh bằng những tông màu rực rỡ, đậm chất xu hướng như hồng búp bê Barbie, xanh coban nổi bật hay đỏ son quyến rũ.

Giống như cách cô xuất hiện vào ngày 5/3, bí quyết để luôn mặc đẹp của Kate chính là sự đồng bộ. Cô thường xuyên kết hợp chiếc ví cầm tay với những đôi giày cùng thương hiệu Emmy London, tạo ra một tổng thể hài hòa từ màu sắc đến chất liệu. Tủ giày của cô cũng đa dạng không kém, trải dài từ những thiết kế gót nhọn stiletto kinh điển, thanh thoát cho đến những đôi giày đế thô (block heels) vững chãi, mang lại sự thoải mái khi phải di chuyển nhiều.

Hiện tại, dòng ví Natasha đang được thương hiệu chào bán với 28 màu sắc khác nhau và dĩ nhiên con số này vẫn chưa dừng lại. Với niềm đam mê dành cho thiết kế tiện dụng và mộc mạc này, giới chuyên môn đều dự đoán rằng việc Vương phi xứ Wales bổ sung thêm những gam màu mới vào tủ đồ hoàng gia của mình chỉ còn là vấn đề thời gian.

Từ câu chuyện của Vương phi Kate, phụ nữ chúng ta có thể rút ra một bài học mặc đẹp rất nhẹ nhàng: Không cần phải liên tục thay đổi kiểu dáng hay chạy theo những trào lưu sớm nở tối tàn. Việc tìm ra một thiết kế phù hợp với vóc dáng, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt thực tế và mạnh dạn đầu tư vào các phiên bản màu sắc khác nhau chính là chìa khóa để xây dựng một phong cách cá nhân bền vững, thanh lịch và không bao giờ lỗi mốt.