Tình yêu và tham vọng: Mặt sẹo tái xuất đe dọa Linh, Tuệ Lâm sẽ bị vạch mặt?

Mới đây, fanpage của nữ diễn viên Diễm My 9x đã chia sẻ những hình ảnh hậu trường của bộ phim Tình yêu và tham vọng do cô đóng chính, trong đó ghi lại cảnh Diễm My quay phim dưới thời tiết nắng nóng cực độ của miền Bắc. Đáng chú ý, trong ảnh, Diễm My xuất hiện bên nam diễn viên thủ vai tên sát thủ Mặt sẹo, nhân vật đã bị bố Tuệ Lâm tính sổ trong những tập gần đây.

Diễm My 9x hé lộ cảnh quay ngoại cảnh giữa thời tiết nắng nóng cực độ của miền Bắc. Có thể thấy vết mồ hôi loang lổ trên áo nữ diễn viên.

Sự trở lại của Mặt sẹo khiến người xem vô cùng tò mò bởi trong những tập mới nhất của Tình yêu và tham vọng, sau khi bị bố Tuệ Lâm thuê người hãm hại, Mặt sẹo đã bị thương nặng và rơi vào trạng thái mất trí nhớ trong bệnh viện. Số phận của tên này ra sao sau đó không được nhắc tới nữa.

Việc Mặt sẹo bị mất trí nhớ cũng là một tình tiết khá đáng nghi, phải chăng đây là chiêu trò của hắn bày ra để tạo đường lùi cho bản thân sau hàng loạt rắc rối với cả Tuệ Lâm lẫn Kỳ Lân.

NSND Thu Quế cũng bất ngờ tái ngộ khán giả trong cảnh quay này.

Tại sao Mặt sẹo lại xuất hiện cùng Linh? Nếu hắn tái xuất thì cũng đồng nghĩa với việc Tuệ Lâm tiếp tục có nguy cơ bị vạch mặt chuyện từng gián tiếp gây ra cái chết của Thùy Chi trong quá khứ.

Đón xem những tập tiếp theo của Tình yêu và tham vọng trên sóng VTV3 tối thứ Hai, thứ Ba hàng tuần.