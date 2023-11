"Tình địch" siêu xinh của Kim Yoo Jung ở phim mới

Thời điểm hiện tại, bộ phim "My demon" (tựa Việt: "Chàng quỷ của tôi") đang thu hút được nhiều sự quan tâm. Bên cạnh nội dung thú vị, "visual" siêu đỉnh của bộ đôi diễn viên chính Song Kang - Kim Yoo Jung cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho tác phẩm này.

Ngoài Kim Yoo Jung, "My demon" còn có sự tham gia của một mỹ nhân xinh đẹp khác là Jo Hye Joo.

Thế nhưng ngoài Kim Yoo Jung, "My demon" còn có một mỹ nhân khác cũng vô cùng xinh đẹp, đó là Jo Hye Joo. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Jin Ga Young, một vũ công tài năng. Dù là con người, tuy nhiên Jin Ga Young lại biết được thân phận ác quỷ của Jung Koo Won và dành tình yêu mãnh liệt cho anh. Như vậy, cô gái này nhiều khả năng sẽ là tình địch của Do Doo Hee, nhân vật do Kim Yoo Jung đảm nhận.



Cảnh múa kiếm đầy thần thái của Jo Hye Joo trong "My demon".

Cho đến lúc này, nhân vật Jin Ga Young mới chỉ xuất hiện thoáng qua ở một vài phân cảnh. Dù vậy, tin rằng nhan sắc của cô đã thu hút không ít sự chú ý. Ở ngoài đời, Jo Hye Joo cũng sở hữu vẻ ngoài miễn chê.

Một vài hình ảnh ngoài đời của Jo Hye Joo.



Bộ phim "My demon" có sự tham gia của Jo Hye Joo phát sóng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên SBS.