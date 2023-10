Kim Yoo Jung yêu "trai đẹp bươm bướm" ở phim mới, chỉ nhìn ánh mắt thôi đã thấy bùng nổ chemistry

Thời điểm hiện tại, màn ảnh Hàn đang có một tác phẩm rất đáng mong chờ, đó là My demon (tạm dịch: Chàng ác ma của tôi). Bộ phim này thuộc thể loại hành động - hài - lãng mạn, do Kim Yoo Jung và Song Kang đóng chính.

Được biết, Kim Yoo Jung sẽ thủ vai Do Do Hee, nữ thừa kế của một tập đoàn tài phiệt lớn. Trong khi đó, Song Kang hóa thân thành con quỷ tên Jung Koo Won. Dĩ nhiên, Jung Koo Won sở hữu sức mạnh vượt trội loài người. Thế nhưng một ngày kia, những năng lực đặc biệt này biến mất. Điều đó buộc anh phải hợp tác với Do Do Hee để khôi phục sức mạnh. Trong quá trình này, tình yêu ngọt ngào giữa họ dần nảy nở.

My demon được dự đoán sẽ gây sốt khi phát sóng nhờ sở hữu hai "cực phẩm nhan sắc" là Kim Yoo Jung và Song Kang. Mới đây, SBS đã nhá hàng đoạn video có sự góp mặt của hai nhân vật chính. Dù chỉ là vài chục giây ngắn ngủi, thế nhưng tin rằng phản ứng hóa học mà cặp đôi thể hiện đã khiến các fan cảm thấy "rần rần".

Song Kang và Kim Yoo Jung trong phim mới

Nói thêm về dàn cast, Kim Yoo Jung vốn nổi tiếng với danh xưng "em gái quốc dân". Cô từng gây ấn tượng mạnh mẽ với các bộ phim Khi mẹ ra tay và Mây họa ánh trăng . Về phần Song Kang, anh được gọi với biệt danh "trai đẹp bươm bướm" sau vai Park Jae Eon trong bộ phim đình đám Dẫu biết đóng cùng Han So Hee. Ngoài Dẫu biết , Song Kang còn góp mặt ở một số bộ phim hay khác như Navillera, Chuông báo tình yêu, Dự báo thời tiết và tình yêu hay Ngôi nhà ma quái .

Bộ phim My demon dự kiến lên sóng ngày 24/11 trên SBS.