Phim lãng mạn siêu hot của "em gái quốc dân" Kim Yoo Jung đã chiếu, khán giả Việt khen chê gì?

Mới đây, bộ phim "Chàng quỷ của tôi" do Song Kang và Kim Yoo Jung đóng chính đã lên sóng. Đây là một tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn, kể về mối tình giữa Jung Koo Won, một ác quỷ toàn năng bỗng mất đi sức mạnh và Do Do Hee, nữ thừa kế của tập đoàn tài phiệt Future Group.

Bằng cách nào đó, Do Do Hee đã vô tình khiến cho Jung Koo Won rơi vào tình trạng nói trên. Để lấy lại sức mạnh của mình, Jung Koo Won phải ký hợp đồng hôn nhân và bảo vệ Do Do Hee. Thế nhưng, cả hai đều không thể ngờ rằng theo thời gian, họ sẽ dần trao đi trái tim của mình.

Kể từ khi mới tung ra trailer, "Chàng quỷ của tôi" đã khiến cư dân mạng phát sốt. Rất nhiều người ngóng đợi ngày phim lên sóng và sự kỳ vọng của họ đã không biến thành thất vọng.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Cái vibe của phim này khiến mình nhớ tới "Doom at your service". Quay nghệ quá nghệ luôn, đã con mắt. - Thấy "vibe" của "Doom at your service" thật nhưng mong phim này hay hơn, đừng bị đuối ở phút chót như bộ kia. Con phim "Doom at your service" mấy tập đầu quá ổn áp, "chemistry" lẫn nội dung đều ổn mà gần cuối bị dở ngang làm mình phải drop luôn. - Thật sự nhan sắc của hai người này rất đẹp. - Sốc visual. - Phim ổn nhé mọi người, xem đi xem đi. - Tập 1 mà xem cũng cuốn phết đấy, phim này dự là sẽ nổi.

Bộ phim "Chàng quỷ của tôi" phát sóng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên SBS.