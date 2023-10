Mê mẩn trước nhan sắc của cô dâu Kim Yoo Jung

Thời điểm hiện tại, "My demon" (tạm dịch: "Chàng ác ma của tôi") đang là một trong những bộ phim Hàn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Tác phẩm này thuộc thể loại lãng mạn, do Kim Yoo Jung và Song Kang đóng chính.

Được biết, nội dung phim kể về câu chuyện tình yêu giữa Do Hee (Kim Yoo Jung), nữ thừa kế của một gia tộc tài phiệt và chàng quỷ Gu Won (Song Kang). Định mệnh giữa hai người bắt đầu khi vì lý do nào đó, Gu Won mất đi sức mạnh của mình và phải hợp tác cùng Do Hee để tìm lại nó.

Mới đây, SBS đã nhá hàng teaser mới của phim. Trong đoạn video này, bộ đôi nhân vật chính có nhiều khoảnh khắc đáng chú ý, trong đó bao gồm cảnh kết hôn giữa họ. Với tạo hình cô dâu - chú rể, cả Kim Yoo Jung lẫn Song Kang đều "bùng nổ" nhan sắc. Không chỉ vậy, họ còn tạo ra phản ứng hóa học tràn màn hình khiến nhiều fan cảm thấy thích thú.



Một vài phân cảnh lãng mạn của Kim Yoo Jung và Song Kang trong "My demon".

Bình luận của các cư dân mạng:

- Chemistry cứ gọi là tràn màn hình, nội dung nghe cũng có vẻ mới mẻ. Hóng mạnh luôn ạ. - Lần đầu Yoo Jung lên đầm cưới nha. - Trời ơi, visual của hai người kết hợp làm bùng nổ khung hình luôn. - Cô dâu xinh xỉu, huhu. - Trời ơi, lại có phim để cày.

Bộ phim "My demon" do Kim Yoo Jung và Song Kang đóng chính dự kiến lên sóng ngày 24/11 trên SBS và Netflix.