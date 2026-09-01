Tình cờ tìm thấy sổ tiết kiệm đứng tên vợ trong tủ quần áo, tôi giật nảy mình nhớ tới bản ghi chép chi tiêu mà vừa nể vừa giận

Mỗi tháng, ngay khi nhận lương, tôi đều đưa vợ 20 triệu để lo các khoản chi tiêu. Tiền ăn uống, điện nước, học hành của con, xăng xe, hiếu hỉ rồi những khoản lặt vặt trong nhà, gần như vợ tôi đều đứng ra thu xếp.

Nhưng tháng nào vợ cũng kêu hết tiền.

Có tháng mới giữa tháng, vợ đã bảo chắc phải đưa thêm vì các khoản phát sinh nhiều quá. Tôi hỏi thì cô ấy lại lấy cuốn sổ ghi chép chi tiêu ra, liệt kê từng khoản rất rõ ràng. Tiền chợ bao nhiêu, học thêm của con bao nhiêu, điện nước bao nhiêu, mua đồ dùng trong nhà bao nhiêu, rồi tiền biếu hai bên nội ngoại, đám cưới, đám giỗ...

Vợ tôi ghi rất kỹ, đến mức có những khoản chỉ vài chục nghìn cũng được ghi lại.

Tôi từng nghĩ chắc cô ấy là người cẩn thận nên mới làm vậy. Mỗi lần xem sổ, tôi gần như không thấy khoản nào vô lý. Những thứ cô ấy mua đều là đồ cần thiết, số tiền cũng chẳng có gì quá đáng.

Thế nên thỉnh thoảng thấy vợ bảo thiếu, tôi lại đưa thêm một, hai triệu. Tôi nghĩ thôi thì tiền trong nhà, vợ con dùng cũng chẳng đi đâu mà mất.

Cho đến gần đây, tôi tình cờ phát hiện một khoản tiền vợ giấu riêng. Ban đầu tôi tưởng cô ấy chỉ để dành được vài triệu phòng khi cần. Nhưng khi nhìn kỹ con số trong sổ tiết kiệm, tôi mới biết số tiền ấy đã lên đến 100 triệu.

Ảnh minh họa

Hóa ra suốt một thời gian dài, từ những khoản tiền sinh hoạt tôi đưa mỗi tháng, vợ đã khéo léo tiết kiệm lại từng chút một. Tiền chợ mua được rẻ hơn dự tính thì phần chênh lệch để dành. Có những khoản tôi tưởng đã chi hết nhưng thực tế vợ tiết kiệm được. Cứ vài chục nghìn, vài trăm nghìn một lần, lâu dần thành một khoản lớn.

Điều khiến tôi bất ngờ là cô ấy không hề tiêu xài phung phí. Ngược lại, vợ còn rất giỏi vun vén. Có lẽ nếu đổi lại là tôi, chưa chắc tôi đã có thể xoay xở 20 triệu mỗi tháng mà vẫn lo đủ mọi thứ rồi để dành được số tiền lớn như vậy.

Nói thật, tôi vừa nể vợ vừa giận.

Tôi nể khả năng tính toán và tiết kiệm của cô ấy. Nhưng tôi giận vì trong suốt thời gian ấy, vợ luôn nói với tôi rằng tiền đã hết, thậm chí có lúc còn than thiếu rồi tôi lại đưa thêm. Nếu cô ấy nói ngay từ đầu rằng mỗi tháng có thể tiết kiệm được một khoản, có lẽ tôi đã cùng cô ấy lập một quỹ chung cho gia đình.

Sau chuyện này, vợ tôi đã chứng minh cô ấy rất giỏi giữ tiền, nhưng tôi vẫn mong từ giờ khoản tiền nào cũng có thể được nói rõ, để việc tiết kiệm không trở thành một bí mật giữa hai vợ chồng.