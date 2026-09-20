Gặp tình cũ của chồng ở đám cưới họ hàng, cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân rồi cười đầy ẩn ý

Tôi gặp người yêu cũ của chồng trong một đám cưới họ hàng, đúng lúc tôi vừa sinh con chưa được bao lâu. Đáng lẽ đó chỉ là một buổi cưới bình thường, tôi sang bên nhà trai phụ họ hàng, gặp vài người quen. Nhưng từ lúc nhìn thấy cô ta, tâm trạng của tôi thay đổi hoàn toàn.

Cô ta là bạn thân của cô dâu, đứng bên nhà gái từ đầu buổi. Tôi nghe một người họ hàng nói đó là người yêu cũ của chồng tôi. Tôi biết chuyện này từ trước, nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Trong tưởng tượng của tôi, cô ta chắc cũng bình thường thôi, chẳng có gì đáng để tôi phải bận tâm.

Nhưng ngoài đời, cô ta xinh hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Cô ta mặc một chiếc váy đơn giản, tóc buông tự nhiên, người vẫn thon gọn, khuôn mặt trái xoan và lúc nào cũng có người đến bắt chuyện. Nhìn sang mình, tôi thấy chiếc váy rộng thùng thình, bụng chưa gọn lại, tóc tai cũng chẳng buồn chăm chút. Mấy tháng chăm con khiến tôi gần như quên mất cảm giác được làm đẹp cho bản thân.

Điều khiến tôi khó chịu hơn là cô ta dường như cố tình để tôi nhìn thấy sự khác biệt ấy.

Có lúc cô ta đi ngang qua, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi cười rất nhẹ. Một lúc sau, cô ta còn bóng gió chuyện phụ nữ sau sinh thường thay đổi nhiều, rồi tự nhiên nhắc rằng sau này bản thân lấy chồng sinh con sẽ giữ gìn và chăm sóc cơ thể chứ không để "giống như ai đó".

Không một câu nào nói thẳng rằng tôi xấu, nhưng từng lời đều khiến tôi nóng mặt.

Ảnh minh họa

Tôi cố nhịn đến hết đám cưới. Về nhà, tôi đem chuyện đó kể với chồng, chỉ mong anh đứng về phía mình một chút. Tôi kể rằng cô ta cố tình chọc tức tôi, rằng tôi vừa sinh con nên ngoại hình thay đổi, còn cô ta thì vẫn trẻ đẹp.

Không ngờ chồng tôi lại vô tư khen cô ta xinh.

Anh còn nói ngày trước cô ta vốn đã có ngoại hình nổi bật, bây giờ nhìn vẫn vậy. Tôi nghe đến đó thì không chịu nổi nữa. Bao nhiêu tủi thân trong mấy tháng chăm con lập tức dồn lên. Tôi hỏi anh tại sao trước mặt vợ mà vẫn có thể khen người yêu cũ như vậy.

Chồng tôi ban đầu còn ngạc nhiên, sau đó cũng nổi nóng vì cho rằng tôi đang làm quá mọi chuyện. Đẹp thì anh khen đẹp chứ chẳng lẽ vì nịnh vợ mà phải nói người ta xấu? Nghe thế tôi càng tức nên hai vợ chồng cãi nhau một trận.

Hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi về cô ta, về ánh mắt, nụ cười và dáng vẻ tự tin của cô ta. Tôi thậm chí còn muốn tìm cách trả đũa, muốn làm điều gì đó để cô ta biết tôi không phải người dễ bị bắt nạt. Nhưng nghĩ mãi, tôi lại chẳng biết phải làm gì.

Tôi chỉ thấy buồn vì sau khi sinh con, thứ tôi mất đi không chỉ là vóc dáng. Hình như tôi còn mất luôn sự tự tin mà trước đây mình từng có.