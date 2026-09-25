Ngô Thanh Vân tiết lộ bí quyết rèn con ăn, ngủ ngoan khi đi du lịch

Ngô Thanh Vân cùng ông xã có chuyến du lịch Na Uy đầu tiên bên con gái nhỏ - bé Gạo. Loạt khoảnh khắc đáng yêu, hài hước cùng cách cặp đôi chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi khiến người hâm mộ thích thú.

Mới đây, Ngô Thanh Vân đã đăng tải đoạn clip bé Gạo ngoan ngoãn ăn hết chiếc bánh pancake. Đả nữ màn ảnh tiết lộ bí quyết giúp các con có thể ăn được các món ăn địa phương khi đi du lịch.

Hình ảnh bé Gạo ngoan ngoãn ăn bánh pancake khiến các mẹ thích thú.

Ngô Thanh Vân khuyên các bậc phụ huynh nên cho các con ăn thô thật tốt trước 1 tuổi. Sau này, khi đi chơi, đi du lịch, con có thể ăn các món ăn địa phương, bố mẹ không phải lo lắng cho khâu ăn uống của con.

Ngô Thanh Vân viết: "Trước 1 tuổi. Hãy tập cho con ăn thô thật tốt, để có thể mang con đi du lịch hoặc đi khám phá thế giới. Điều đó sẽ giúp ba mẹ đỡ áp lực và mệt hơn về khâu ăn uống của con. Cứ dần dần giới thiệu cho con nhiều mùi vị khác nhau. Như vậy bé sẽ không biếng ăn mà ăn tự chủ hơn…

Hôm nay em ăn hết cái pancake khẩu phần ngang ngửa mẹ. Ăn hết phần em, em qua ăn phần của mẹ. Sợ quá nên mẹ phải đem cất. Ăn xong no quá chơi không nổi em lăn đùng ra ngủ. Mới các mẹ mukkbang cùng con...!"

Xem đoạn clip của bé Gạo, nhiều mẹ khen ngợi cô bé ăn thô giỏi, không ngại những món ăn mới.

"Con em 19 tháng dù tập thế nào cũng k chịu cầm đồ, nhìn Gạo ăn trộm vía quá", một người dùng bình luận.

"Trộm vía Gạo ăn giỏi lắm luôn ạ, mấy lần tưởng ẻm bị nghẹn cơ, mà ăn vẫn ngon lành luôn. Đáng yêu quá!", một người khác viết.

Gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần trong chuyến đi Na Uy gần đây.

Trước đó, Huy Trần cũng chia sẻ loạt ảnh ghi lại chuyến đi Na Uy đầu tiên của bé Gạo cùng bố mẹ. Gia đình tận hưởng những ngày mùa thu giữa thiên nhiên yên bình với rừng cây chuyển sắc vàng đỏ, những cung đường vắng và các dòng suối trong veo.

Trong khung cảnh rộng mở, bé Gạo xuất hiện với vẻ ngoài bụ bẫm, đôi mắt to tròn cùng những biểu cảm tự nhiên, đáng yêu, nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Bé Gạo được khen dạn dĩ trong lần đầu xuất ngoại.

Huy Trần gọi đây là chuyến du lịch đầu tiên của con gái và cho rằng mùa thu là thời điểm lý tưởng để khám phá Na Uy. Nam doanh nhân cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đời thường của gia đình để thực hiện vlog, chia sẻ hành trình và kinh nghiệm du lịch đến mọi người.

Tuy nhiên, vì cả nhà đang ở giữa khu rừng, anh hài hước nhắn nhủ các phụ huynh hãy kiên nhẫn chờ đợi bởi nơi đây không có wifi. Những chia sẻ gần gũi, hài hước của Huy Trần khiến chuyến đi của gia đình càng nhận được sự quan tâm từ khán giả.



