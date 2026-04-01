Sinh năm 1996, diễn viên Ngân Hoà nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi đảm nhận vai "tiểu tam đáng ghét" trong bộ phim đình đám "Bóng ma hạnh phúc". Không chỉ gây ấn tượng bởi lối diễn xuất sắc sảo, nữ diễn viên còn khiến nhiều người không thể rời mắt bởi vóc dáng gợi cảm, đặc biệt là vòng eo chỉ 52cm.

Điều đáng nói, để duy trì thân hình này, Ngân Hoà không theo đuổi các phương pháp cực đoan. Ngay cả trong giai đoạn điều trị suy thận, thời điểm cơ thể cần phục hồi và hạn chế vận động quá sức, cô vẫn duy trì một thói quen quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong. Chính sự kiên trì này đã góp phần giúp nữ diễn viên sớm ổn định sức khỏe và giữ được vóc dáng đáng mơ ước.

Thói quen "đều như vắt tranh" giúp Ngân Hoà giữ eo 52cm và vóc dáng gợi cảm

Yoga

Một trong những bí quyết quan trọng nhất của Ngân Hoà chính là yoga. Nữ diễn viên có thể thực hiện nhiều tư thế khó, đòi hỏi sự dẻo dai và kiểm soát cơ thể tốt.

Dưới góc nhìn khoa học, yoga không chỉ giúp kéo giãn cơ mà còn kích hoạt nhóm cơ lõi (core muscles), bao gồm cơ bụng, cơ lưng và cơ hông. Khi các nhóm cơ này hoạt động hiệu quả, vòng eo sẽ trở nên săn chắc hơn, giảm tích tụ mỡ nội tạng.

Ngoài ra, yoga còn giúp giảm hormone cortisol, loại hormone liên quan đến stress và tích mỡ vùng bụng. Điều này lý giải vì sao những người tập yoga đều đặn thường có vòng eo gọn gàng và ổn định cân nặng tốt hơn.

Đặc biệt, với người từng gặp vấn đề sức khỏe như suy thận, yoga nhẹ nhàng còn hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu, giảm áp lực lên các cơ quan nội tạng và giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn.

Nhảy múa

Không dừng lại ở yoga, Ngân Hoà còn tích cực học hỏi các kỹ năng nhảy múa để phục vụ công việc. Cuối năm 2022 đến đầu 2023, cô thử sức với sexy dance và múa cột – những bộ môn nổi tiếng "khó nhằn".

Về mặt khoa học, các hình thức nhảy hiện đại có thể giúp cơ thể tiêu hao từ 300–500 kcal mỗi giờ, tùy cường độ. Không chỉ đốt mỡ, nhảy múa còn giúp tăng sức mạnh cơ bắp, đặc biệt là vùng bụng, đùi và lưng – những khu vực quyết định đường cong cơ thể.

Múa cột (pole dance) còn được xem là một dạng "bodyweight training" (tập luyện bằng trọng lượng cơ thể), giúp tăng sức bền, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và làm săn chắc toàn bộ cơ thể.

Chính việc duy trì các hoạt động này giúp Ngân Hoà không chỉ giữ eo thon mà còn có thân hình săn chắc, quyến rũ và đầy sức sống.

Hoạt động ngoài trời

Bên cạnh các bộ môn trong nhà, nữ diễn viên còn yêu thích đạp xe, bơi lội và chèo SUP. Đây đều là những hoạt động ngoài trời giúp đốt năng lượng hiệu quả mà không gây áp lực quá lớn lên cơ thể.

Đạp xe: Tăng cường sức bền tim mạch, hỗ trợ giảm mỡ toàn thân

Bơi lội: Vận động toàn diện, giúp cơ thể săn chắc mà ít chấn thương

Chèo SUP: Kích hoạt mạnh nhóm cơ lõi, hỗ trợ siết eo tự nhiên

Các nghiên cứu cho thấy việc kết hợp đa dạng hình thức vận động giúp cơ thể thích nghi tốt hơn, tránh "chững cân" và duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể ở mức lý tưởng.

Sống tích cực - yếu tố quan trọng khi đối mặt với bệnh suy thận

Ít ai biết rằng, phía sau vóc dáng gợi cảm là hành trình điều trị suy thận đầy nỗ lực của Ngân Hoà. Trong suốt thời gian này, thay vì buông xuôi, nữ diễn viên lựa chọn lối sống tích cực và duy trì vận động phù hợp.

Theo các chuyên gia, tâm lý tích cực đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục của người bệnh mạn tính. Khi tinh thần ổn định, cơ thể sẽ giảm phản ứng viêm, cải thiện hệ miễn dịch và hỗ trợ quá trình điều trị hiệu quả hơn.

Sau 1 năm điều trị, sức khỏe của Ngân Hoà đã ổn định. Không chỉ trở lại với công việc, cô còn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả qua vai diễn ấn tượng.

(Ảnh: FB)