Nếu là một tín đồ của điện ảnh Hoa Ngữ, chắc hẳn bạn không còn lạ lẫm với cái tên Trần Vỹ Đình (William Chan). Nam thần sinh năm 1985 tại Hồng Kông (Trung Quốc) này xuất phát điểm là ca sĩ, nhưng từng làm mưa làm gió qua các siêu phẩm điện ảnh như Cổ Kiếm Kỳ Đàm hay Lão Cửu Môn . Đặc biệt, vai diễn Trương Khải Sơn uy nghiêm, khí chất ngời ngời đã đóng đinh biệt danh "Lão Phật gia" cho anh trong lòng người hâm mộ.

Một số vai diễn "để đời" của Trần Vỹ Đình

Mới đây, để chuẩn bị cho quá trình quay phim Lão Cửu Môn 2 , nam tài tử đã gây sốt khi tiết lộ cách đánh bay 9kg cân nặng trong thời gian ngắn chỉ bằng việc ăn bánh bao hấp. Trong khi đây là món ăn vốn được coi là "kẻ thù" của vòng eo.

Bí quyết "ngược đời" từ thực đơn giảm cân của Trần Vỹ Đình

Nhiều người khi bắt đầu hành trình giảm cân thường chọn cách cực đoan là cắt bỏ hoàn toàn tinh bột. Tuy nhiên, Trần Vỹ Đình lại chọn cách tiếp cận thông minh hơn khi thay thế thức ăn chính bằng bánh bao hấp.

Anh chia sẻ mình chỉ ăn đúng một cái cho mỗi bữa. Cách làm này không chỉ giúp anh đạt được cân nặng mục tiêu mà còn giữ được sự thay đổi rõ rệt về vóc dáng, cơ bắp vẫn săn chắc thay vì hốc hác, mệt mỏi.

Vóc dáng của Trần Vỹ Đình sau khi giảm 9kg để phục vụ vai diễn

Thực tế, bánh bao hấp có công dụng rất thiết thực là giúp no bụng nhanh. Bằng cách giới hạn số lượng, dạ dày sẽ được lấp đầy, từ đó làm giảm cảm giác thèm ăn các món ăn vặt khác. Điều này minh họa cho một quan niệm y khoa quan trọng: giảm cân không có nghĩa là triệt tiêu tinh bột mà là học cách quản lý chúng.

Việc duy trì một lượng tinh bột vừa đủ vào bữa sáng và bữa trưa giúp cơ thể có đủ năng lượng, tránh tình trạng hạ đường huyết hay mệt mỏi dẫn đến việc ăn bù quá mức vào bữa tối.

Bên cạnh thực đơn, "Lão Phật gia" còn sở hữu một bí chiêu khác là ăn rất chậm và nhai cực kỹ. Dưới góc độ y học thường thức, thói quen này mang lại lợi ích kép.

Khi nhai kỹ, thức ăn được trộn đều với enzyme tiêu hóa, giúp dạ dày làm việc nhẹ nhàng hơn. Đồng thời, não bộ cần khoảng 20 phút để nhận tín hiệu "no". Việc ăn chậm giúp bạn dừng lại đúng lúc trước khi nạp quá nhiều calo không cần thiết.

Giảm cân bền vững thường không đến từ thực đơn quá phức tạp mà đến từ việc kiểm soát thói quen trong từng bữa ăn. Sự tự kỷ luật của Trần Vỹ Đình cho thấy anh đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho bản thân để phù hợp với các vai diễn khác nhau mà không làm ảnh hưởng đến thần thái và sức khỏe tổng thể.

Bánh bao cũng có thể giúp giảm cân nếu ăn đúng cách

Ăn bánh bao thế nào để không bị "phản tác dụng"?

Dù bánh bao hấp là thực phẩm khá sạch với thành phần chính gồm bột mì, nước và men, nhưng không phải cứ ăn là sẽ gầy. Chìa khóa nằm ở tổng lượng calo và cách phối hợp thực phẩm. Để đạt hiệu quả như nam thần họ Trần, bạn cần lưu ý giảm tối đa các món dầu mỡ, đồ uống có đường và gia vị đậm đặc trong các bữa ăn khác.

Ngoài ra, nên ưu tiên tiêu thụ tinh bột vào thời điểm ban ngày và giảm dần về tối. Các loại bánh bao không nhân hoặc nhân thanh đạm sẽ giúp bạn kiểm soát cân nặng tốt hơn. Quá trình lên men của bánh bao cũng giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, là lựa chọn hợp lý cho những người muốn quản lý cân nặng lâu dài mà không muốn chịu đựng những cơn đói cồn cào.

Đặc biệt, chế độ ăn uống chỉ là một phần. Trần Vỹ Đình vốn nổi tiếng là sao nam chăm vận động, yêu thích thể thao. Khi giảm cân, anh cũng kết hợp với tập luyện một cách rất kỷ luật.

Trần Vỹ Đình vốn rất chăm tập luyện thể thục thể thao hàng ngày

Câu chuyện giảm 9kg trong thời gian ngắn của Trần Vỹ Đình là lời nhắc nhở cho người trẻ: không cần những phương pháp cực đoan, chỉ cần thói quen ăn uống điều độ và khoa học, cân nặng sẽ tự khắc trở về con số lý tưởng. Thách thức thực sự không phải là giảm bao nhiêu kg, mà là cách bạn duy trì lối sống lành mạnh đó sau này.

Nguồn và ảnh: Sohu, Top Beauty, Health GVM