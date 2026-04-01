Ở tuổi 46, Trần Kiều Ân lại vừa khiến người hâm mộ trầm trồ với nhan sắc thăng hạng! Để chuẩn bị cho vai diễn mới, cô đã thực hiện thử thách giảm cân và chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, cân nặng của cô đã giảm từ 52kg xuống còn 47kg. Nữ diễn viên tiết lộ chỉ cần giảm thêm 1kg nữa là cô sẽ chính thức quay lại cột mốc gầy nhất của 13 năm trước.

Cô không ngần ngại công khai thực đơn và thói quen vận động, khiến cư dân mạng phải thốt lên: "Đúng là nữ thần tự luật". Vậy bí quyết của cô là gì? Hãy cùng khám phá thực đơn hàng ngày của Trần Kiều Ân nhé!

Bữa sáng giảm cân siêu đơn giản: Ức gà luộc + Nước chanh

Bữa sáng của Trần Kiều Ân cực kỳ tối giản, chỉ bao gồm: Ức gà luộc, trứng chiên hành, một quả táo và một ly nước chanh. Sự kết hợp này rất ít dầu mỡ và tinh bột nhưng lại giàu protein và chất xơ, giúp tăng cảm giác no lâu. Cô nhấn mạnh rằng bữa sáng nhất định phải "ăn sạch", tuyệt đối không chạm vào trà sữa hay đồ ngọt để ổn định đường huyết, tránh việc nạp quá nhiều calo ngay từ đầu ngày.

Chế độ ăn tự luật: Cắt giảm tinh bột để gầy hơn

Bên cạnh việc kiểm soát bữa sáng, Trần Kiều Ân hầu như cắt giảm tinh bột trong các bữa ăn thường ngày, ưu tiên rau xanh và protein làm nguồn thực phẩm chính. Cô từng thú nhận mình rất mê bánh mì và đồ chiên rán, nhưng trong giai đoạn giảm cân, cô hoàn toàn nhịn được và thay thế bằng các loại rau quả giàu chất xơ.

Chế độ ăn "nghiêm ngặt và bền bỉ" này giúp cô giảm mỡ nhanh chóng và tránh được tình trạng tăng cân trở lại (yoyo).

Kết hợp vận động: Gyrotonic + Pilates để điêu khắc đường cong

Chỉ ăn kiêng thôi là chưa đủ! Trần Kiều Ân duy trì thói quen tập luyện Gyrotonic (phương pháp tập luyện kết hợp yoga, thể dục dụng cụ và vũ đạo) và Pilates. Cả hai bộ môn này đều giúp rèn luyện cơ lõi, kéo giãn cơ thể để vóc dáng trông thanh mảnh và cao ráo hơn. Đặc biệt, Gyrotonic giúp cải thiện tư thế gù lưng và lệch xương chậu, mang lại khí chất sang trọng hơn hẳn.

Thói quen sinh hoạt: Ngủ sớm dậy sớm + Uống nhiều nước

Trần Kiều Ân cũng rất chú trọng đến những chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Cô thường xuyên nhắc nhở người hâm mộ: "Bớt thức khuya, uống nhiều nước". Việc thiếu ngủ sẽ khiến quá trình trao đổi chất bị chậm lại, làm công cuộc giảm cân trở nên khó khăn hơn.

Mỗi ngày cô uống ít nhất 2000cc nước để thúc đẩy chuyển hóa và giảm phù nề. Những thói quen tưởng chừng đơn giản này thực chất lại là chìa khóa để duy trì vóc dáng lâu dài.

Tâm thế của nữ thần: Tự luật nhưng không ép uổng quá mức

Dù chế độ ăn uống và tập luyện rất khắt khe nhưng Trần Kiều Ân cũng biết cách thả lỏng đúng lúc. Cô chia sẻ: "Không nhất thiết ngày nào cũng phải hoàn hảo". Thỉnh thoảng cô vẫn cho phép mình tận hưởng những niềm vui nhỏ như một ít đồ ngọt hoặc món ăn vặt.

Điều này giúp quá trình giảm cân không quá khổ sở và có thể kiên trì trong thời gian dài. Chính nhờ sự cân bằng trong tâm lý mà cô đang sắp sửa thành công lấy lại vóc dáng hoàn mỹ của 13 năm trước.