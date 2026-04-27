Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao mình không uống quá nhiều nước nhưng chưa đầy một tiếng đã phải chạy vào nhà vệ sinh? Thậm chí ban đêm còn phải thức dậy nhiều lần? Theo khảo sát, khoảng 20-30% người trưởng thành gặp tình trạng tiểu nhiều, đặc biệt là phụ nữ và nhóm trên 50 tuổi (tỉ lệ 1/3).

Đi tiểu nhiều lần ở phụ nữ trẻ ảnh hưởng đến đời sống xã hội của họ

Bác sĩ Hung Yung-hsiang (Đài Loan, Trung Quốc) đã chia sẻ trên trang Tvbs về trường hợp một phụ nữ trẻ khoảng hai mươi tuổi bị tiểu nhiều. Tình trạng của cô ấy nghiêm trọng đến mức phải đi tiểu mỗi giờ, khiến cô ấy sợ hãi khi hẹn hò hoặc đi du lịch xa. Cô đã tìm đến nhiều bác sĩ khác nhau để được giúp đỡ, nhưng tất cả các kết quả xét nghiệm đều bình thường.

Cuối cùng, bác sĩ Hung đã đưa cho cô ấy danh sách "10 loại thực phẩm hàng đầu gây tiểu nhiều" và cô ấy ngạc nhiên khi nhận ra rằng hầu hết trong số đó đều là những thực phẩm mà cô ấy thường xuyên ăn.

Sau khi thay đổi chế độ ăn uống, các triệu chứng tiểu nhiều của cô ấy đã cải thiện đáng kể trong vòng một tuần.

Top 10 loại thực phẩm gây tiểu nhiều

Bác sĩ Hung Yung-hsiang cho biết điều này chứng tỏ tiểu nhiều không phải là vấn đề bệnh lý và có thể đơn giản là do chế độ ăn uống gây ra. Ông thậm chí còn liệt kê "Top 10 loại thực phẩm gây tiểu nhiều" tư thấp đến cao như sau:

Theo bác sĩ Hồng, tiểu nhiều (đi tiểu thường xuyên) được xác định khi: - Đi tiểu hơn 8 lần trong ngày. - Đi tiểu đêm hơn 2 lần. Dù có nhiều nguyên nhân bệnh lý (bàng quang tăng hoạt, phì đại tuyến tiền liệt, nhiễm trùng đường tiết niệu), bác sĩ nhấn mạnh một yếu tố thường bị bỏ qua: Thói quen ăn uống khiến bàng quang luôn trong trạng thái "báo động".

Top 10: Canh chua cay và thực phẩm cay

Capsaicin trong ớt kích thích thành bàng quang, làm bàng quang trở nên nhạy cảm hơn, tạo cảm giác buồn tiểu mãnh liệt.

Bác sĩ Hong chỉ ra rằng, trong khi capsaicin trong ớt có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, nó cũng có thể gây kích ứng thành bàng quang, làm cho bàng quang nhạy cảm hơn và dẫn đến cảm giác muốn đi tiểu nhiều.

Top 9: Socola

Sô cô la chứa caffeine, mặc dù không nhiều như cà phê, nhưng vẫn có tác dụng lợi tiểu. Hơn nữa, theobromine trong sôcôla kích thích trực tiếp sự co thắt bàng quang, làm trầm trọng thêm cảm giác tiểu nhiều. Một nghiên cứu năm 2010 cho thấy thực phẩm chứa caffeine hoặc ca cao có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng tiểu nhiều và tiểu gấp ở phụ nữ.

Top 8: Dưa hấu và trái cây mọng nước

Dưa hấu chứa hơn 90% là nước. Ăn một đĩa lớn tương đương với việc uống một chai nước lọc trong thời gian ngắn, gây áp lực tức thì lên bàng quang.

Hiệp hội Tiết niệu Hoa Kỳ cũng đã cảnh báo rằng các loại trái cây có hàm lượng nước cao như dưa hấu, dưa lưới và nho là những "chất lợi tiểu ngầm" phổ biến. Do đó, nên chú ý đến khẩu phần và thời gian ăn, tránh ăn quá nhiều trong thời gian ngắn để ngăn ngừa tăng gánh nặng cho bàng quang.

Top 7: Nước ngọt và đồ uống có ga

Sự kết hợp giữa đường cao (gây lợi tiểu thẩm thấu), cafein và bọt khí (carbonat) làm tăng kích thích bài tiết nước tiểu.

Top 6: Rượu bia

Cồn ức chế hormone chống bài niệu (ADH), khiến thận không thể giữ nước, dẫn đến lượng nước tiểu tăng vọt. Đây là lý do tại sao càng uống rượu bia bạn càng thấy khát.

Top 5: Cà phê

Cafein là chất kích thích bàng quang cực mạnh. Nó vừa tăng sinh nước tiểu, vừa kích thích cơ bức niệu (cơ bàng quang), gây ra tình trạng tiểu gấp.

Top 4: Cam, chanh và trái cây họ quýt

Dù giàu Vitamin C nhưng tính axit cao của chúng gây kích thích hệ thần kinh tự chủ, làm giảm khả năng "nhịn" của bàng quang.

Top 3: Sốt cà chua và thực phẩm chế biến sẵn

Cà chua giàu kali, khi kết hợp với muối và gia vị trong thực phẩm chế biến sẽ tạo ra "kích thích kép" lên bàng quang.

Một nghiên cứu được công bố trên *Tạp chí Tiết niệu* cũng chỉ ra rằng thực phẩm giàu kali như cà chua có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khó chịu ở bàng quang và đi tiểu thường xuyên. Đối với những người có bàng quang nhạy cảm hoặc chức năng thận kém, việc lựa chọn các sản phẩm lycopene có hàm lượng phốt pho và kali thấp sẽ an toàn hơn nếu họ muốn bổ sung lycopene.

Top 2: Các loại trà (Trà xanh, trà đen, Ô long)

Trà chứa Theophylline và Cafein, cả hai đều có tác dụng lợi tiểu mạnh. Nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa việc uống nhiều trà xanh và chứng tiểu nhiều.

Một nghiên cứu của Nhật Bản năm 2006 chỉ ra mối tương quan đáng kể giữa việc tiêu thụ trà xanh và đi tiểu nhiều. Do đó, những người bị đi tiểu nhiều nên kiểm soát lượng trà uống vào, đặc biệt là tránh uống quá nhiều cùng một lúc.

Top 1: Trà sữa và đồ uống pha chế

"Quán quân" gây tiểu nhiều chính là trà sữa (trà sữa trân châu, trà xanh latte...). Đây là sự kết hợp của: Đường cao + Cafein + Trà kiềm + Chế phẩm từ sữa, biến nó thành "kẻ thù số 1" của bàng quang.

Một nghiên cứu năm 2019 được công bố bởi Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Quốc gia Đài Loan cũng chỉ ra rằng việc tiêu thụ quá nhiều đồ uống có đường có liên quan đến việc làm trầm trọng thêm các triệu chứng đường tiết niệu.