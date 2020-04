"Tiếng loa an ninh" góp phần phòng chống dịch Covid- 19 hiệu quả ở miền Tây

Cán bộ chiến sỹ Công an xã Tân Trung, chuẩn bị Loa để đi tuyên truyền cho bà con trong xã

Cán bộ chiến sỹ Công an xã Tân Trung tuần tra kết hợp phát Loa tuyên truyền đến người dân

Trước đây, mô hình "Tiếng loa an ninh" của Công an xã Tân Trung, huyện Phú Tân chỉ để thông báo về tình hình an ninh trật tự, các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Thế nhưng từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, "Tiếng loa an ninh" trở thành kênh thông tin truyền tải thông tin hữu ích nhanh chóng, kịp thời và chính xác, vừa tuyên truyền về công tác an ninh trật tự vừa lồng ghép các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: thông tin tình hình dịch bệnh, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch rửa tay, hạn chế đến nơi đông người…

Đại úy Nguyễn Hùng Thanh – Trưởng Công an xã Tân Trung, huyện Phú Tân cho biết: "Đối với cái loa này nó có tới 2 tác dụng, một là dùng để tuyền truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm để bà con nhân dân nắm được mà biết cách phòng ngừa. Thế mạnh thứ hai là khi mà có sự cố trên đường tuần tra hoặc khi có sự cố gây gối làm mất an ninh trật tự, thì chúng tôi lấy nó để tuyên truyền kêu gọi quần chúng nhân dân ngừng ngay hành vi vi phạm pháp luật".

"Nhờ cái loa lưu động của Công an xã Tân Trung đi theo từng ngõ tuyên truyền việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên bà con thực hiện rất tốt, đeo khẩu trang khi ra đường, không tụ tập nơi đông người theo Chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ", ông Nguyễn Hoàng Diễm Thụy – người dân ấp Trung Hòa, xã Tân Trung, huyện Phú Tân cho biết.

Phát Loa tuyên truyền cho bà con tại điểm họp chợ đông người

Theo ghi nhận thì Loa được phát 2 lần trong ngày tại các địa điểm tập trung đông người như chợ, trong các con hẻm, khu dân cư… nơi mà hệ thống loa phát thanh của địa phương chưa tới, với thời lượng từ 15 đến 20 phút. Thông qua đó, nó đã giúp người dân nắm được những thông tin cần thiết trong bất cứ thời gian nào, ngay cả khi họ đang lao động, sản xuất. Kèm theo việc phát loa tuyên truyền, cán bộ chiến sỹ Công an xã Tân Trung còn phát tờ bướm tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống tội phạm cho người dân.

Ông Nguyễn Hoàng Diễm Thụy – ấp Trung Hòa, xã Tân Trung, huyện Phú Tân chia sẻ thêm: "Tôi rất là mong muốn Công an xã Tân Trung tiếp tục phát huy mô hình này nhiều hơn nữa để những bà con ở những chỗ xa hay không nắm được thông tin trên Đài truyền thanh, thì qua cái này bà con sẽ nhận thức, nắm bắt thông tin kịp thời và không tham gia các tệ nạn xã hội. Đây là 01 mô hình rất hay của Công an xã Tân Trung".

Mô hình "Tiếng loa an ninh" của Công an xã Tân Trung, huyện Phú Tân thu hút được những kết quả khả quan. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 được truyền tải đến người dân nhanh chóng và kịp thời. Từ đó, giúp người dân nâng cao nhận thức trong việc phòng chống dịch bệnh.