Anh chồng lên mạng "bóc phốt" vợ nói dối đánh rơi tiền để mua... son phấn, ai ngờ lại bị dân mạng "ném đá" ngược

Sau khi kết hôn, vấn đề kinh tế cũng là một trong những yếu tố quyết định đến hạnh phúc gia đình. Không nhất thiết phải giàu có nhưng thu nhập đủ trang trải cho cuộc sống sẽ khiến cặp vợ chồng nào cũng thấy thoải mái hơn.

Như một lẽ tất nhiên, "tay hòm chìa khoá" thường do người vợ đảm đương, chi tiêu chính trong nhà, "khéo co thì no", không khéo tiết kiệm thì "thiếu trước, hụt sau" cũng không phải điều hiếm. Thế nhưng, chuyện chi tiêu trong gia đình cũng không ít lần khiến nhiều người đau đầu, mệt mỏi.

Mới đây, một ông chồng lên mạng than thở về việc vợ nói dối đánh rơi tiền nhưng thực chất lại dùng vào việc... mua mỹ phẩm.

Bắt đầu câu chuyện, ông chồng chê bai vợ: Hay quên, đoảng, làm rơi tiền...: "Vợ mình, một người phụ nữ tính hay quên và khá đoảng, chính vì thế mà cứ thỉnh thoảng vợ mình làm mất tiền hoặc quên tiền ở đâu đó không tìm được.

Lời than thở của anh chồng về vợ mình. Ảnh chụp màn hình

Đợt này, vợ mình quyết tâm để trở thành một người phụ nữ chuẩn mực. Cô ấy đi chợ đều lắm, chiều nào cũng đi, nhưng cứ thỉnh thoảng đi chợ về là lại khóc lóc kêu rơi mất tiền, hôm thì hai trăm, hôm thì năm trăm, có hôm thì cả triệu bạc.

Hôm nay, vẫn giữ vững phong độ, vợ mình lại đi chợ và lại làm rơi mất 5 lít của mình. Vợ mình về nhà thì buồn lắm, nhưng mình vẫn động viên và nói với vợ là của đi thay người. Cơm nước xong xuôi, mình vẫn thấy đói nên quyết định mở tủ lạnh lấy cái bánh mì vợ vừa mua ra để ăn thử. Mình cắn được một miếng thì thấy cứng cứng ở bên trong, cứ tưởng là bánh mì nhân đá ai ngờ đâu mình rõ ra xem thì lại là bánh mỳ... nhân son.

... Đến lúc này, khi mình hỏi vợ một cách xanh chín. Vợ mình mới thú thật là cầm tiền đi chợ xong tiện mua luôn thỏi son hoặc hộp phấn. Vì sợ mình chửi nên vợ mình toàn nói dối là rơi tiền. Thế đấy, cay thật".

"Tang vật" mà anh chồng phát hiện vợ mình gian dối

Ngay dưới bài than thở của anh chồng, nhiều chị em đã xôn xao bàn tán. Thế nhưng, thay vì đồng cảm hay chỉ trích người vợ thì bất ngờ hơn, cánh chị em quay sang chỉ trích ngược ông chồng.

Theo nhiều chị em, vợ chồng một khi đã về chung nhà, nếu hạnh phúc có thể chia sẻ với nhau mọi việc trong cuộc sống. Hơn nữa, vợ thường là người giữ "tay hòm chìa khóa". Nhưng qua cách nói chuyện "làm rơi mất 5 lít của mình" mà anh chồng than thở ở trên, nhiều người đoán anh chồng chính là người nắm tiền trong nhà.

Thậm chí, có chị em còn gay gắt cho rằng, việc phụ nữ mua thỏi son, hộp phấn là điều bình thường nhưng lại phải giấu giếm, nói dối khiến nhiều người mường tượng được tính cách của chồng, có lẽ do anh chồng quá khắt khe nên người vợ mới phải làm như vậy.

Vậy là, không được đồng cảm, ông chồng còn bị dân mạng vặn vẹo ngược: "Nhưng làm chồng kiểu gì mà để vợ mua thỏi son cũng phải giấu thế?", "Vợ mua ít son phấn mà phải giấu giếm thế thì cũng hiểu anh làm chồng như nào rồi đấy", "Nếu ông quan tâm mua son mua phấn cho cô ấy thì cô ấy đâu phải nói dối",...

Số khác thì "đứng giữa" và cho rằng: "Mình nghĩ do cô vợ mua sắm nhiều quá nên mới phải nói dối thôi, chứ vợ chồng với nhau mua thỏi son, hộp phấn sao phải nói dối thế nhỉ? Thật khó hiểu".

Mặc dù chưa biết nguồn cơn sự việc thực sự ra sao, song dòng tâm sự của anh chồng nói trên vẫn đang được cánh chị em đem ra "mổ xẻ". Vậy còn bạn, bạn nghĩ sao về lời than thở của anh chồng nói trên?