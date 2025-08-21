Nói đến tiền mãn kinh, nhiều người thường nghĩ ngay tới những phụ nữ ở độ tuổi 45-55. Tuy nhiên, một thực tế đáng lo ngại là hiện tượng này đang có xu hướng xuất hiện sớm hơn, thậm chí ở những cô gái chỉ mới ngoài 30 hoặc thậm chí là ngoài 20 tuổi. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động lớn đến cuộc sống và tâm lý của phái đẹp.

Tuổi nào bước vào giai đoạn tiền mãn kinh mới là "chuyện thường tình"?

Tiền mãn kinh là giai đoạn chuyển tiếp tự nhiên, đánh dấu sự kết thúc của khả năng sinh sản ở phụ nữ. Quá trình này diễn ra khi buồng trứng dần suy giảm chức năng, dẫn đến sự sụt giảm nồng độ estrogen và progesterone trong cơ thể. Đây là lý do gây ra hàng loạt các triệu chứng khó chịu ở nữ giới. Thông thường, giai đoạn tiền mãn kinh bắt đầu từ 4-8 năm trước khi mãn kinh hoàn toàn, tức là trung bình khoảng từ tuổi 45 đến 55.

Còn mãn kinh sớm là tình trạng buồng trứng ngừng hoạt động hoàn toàn trước tuổi 40, khiến kinh nguyệt ngừng hẳn. Tình trạng này khác với suy buồng trứng sớm (POI - Primary Ovarian Insufficiency). Suy buồng trứng sớm là khi buồng trứng mất chức năng hoạt động bình thường, nhưng vẫn có thể còn kinh nguyệt không đều và thậm chí là khả năng mang thai một tỉ lệ nhỏ. Suy buồng trứng sớm có thể là nguyên nhân dẫn đến mãn kinh sớm.

Thực trạng mãn kinh sớm đang gia tăng ở phụ nữ trẻ, xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Có thể kể đến như: di truyền, phẫu thuật buồng trứng, điều trị hóa trị/xạ trị, hoặc do các bệnh lý tự miễn. Bên cạnh đó, lối sống hiện đại cũng góp phần không nhỏ: căng thẳng kéo dài, chế độ ăn uống thiếu khoa chất, hút thuốc lá và tiếp xúc với các loại hóa chất độc hại....

5 dấu hiệu cảnh báo mãn kinh sớm bạn không nên bỏ qua

Để chủ động bảo vệ sức khỏe, bạn cần lắng nghe cơ thể mình. Nếu đang ở độ tuổi dưới 40, thậm chí mới ngoài 20 mà gặp phải các dấu hiệu sau, hãy cảnh giác và đi khám bác sĩ để được chẩn đoán sớm:

- Rối loạn chu kỳ kinh nguyệt: Chu kỳ kinh nguyệt bỗng trở nên không đều, có thể ngắn hơn, dài hơn, hoặc thậm chí mất kinh trong vài tháng. Lượng máu kinh cũng có thể ít đi đáng kể.

- Rối loạn giấc ngủ: Bạn thường xuyên trằn trọc, khó ngủ, thức giấc giữa đêm và cảm thấy mệt mỏi vào ban ngày, dù đã cố gắng ngủ đủ giấc.

- Thay đổi cảm xúc thất thường: Cảm giác cáu kỉnh, lo âu, buồn bã hoặc dễ bị kích động mà không có lý do rõ ràng. Đây là hệ quả của sự thay đổi nội tiết tố bên trong cơ thể.

- Cơn bốc hỏa và đổ mồ hôi đêm: Cảm giác nóng bừng đột ngột lan tỏa khắp cơ thể, tim đập nhanh và đổ mồ hôi nhiều, đặc biệt vào ban đêm.

- Giảm ham muốn tình dục và khô rát âm đạo: Sự suy giảm hormone estrogen làm giảm ham muốn và gây khô rát vùng kín, khiến quan hệ trở nên khó khăn.

Việc phát hiện và can thiệp sớm mãn kinh sớm không chỉ giúp bạn có phương án điều trị phù hợp để cải thiện chất lượng cuộc sống, mà còn giúp bảo tồn sức khỏe sinh sản. Đừng chủ quan, hãy lắng nghe cơ thể và chủ động thăm khám để có thể sống khỏe mạnh và tự tin nhé!