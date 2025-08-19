Mùa xuân năm nay, tôi nhận thấy mình đã tăng cân. Quần áo bắt đầu chật hơn và tôi cảm thấy khó thở khi leo cầu thang. Tôi đã thử ăn kiêng và nhịn đói, nhưng không giảm được cân mà cứ đói cồn cào. Rồi tình cờ, tôi thay đổi thói quen ăn uống và giảm được 9kg trong 2 tháng, vòng eo cũng giảm đi 7cm.

Từ 7 đến 9 giờ sáng, tôi ăn những loại carbohydrate tiêu hóa nhanh. Ví dụ như cháo, bánh bao hấp hoặc bánh bao, chúng sẽ lấp đầy dạ dày và giúp tôi không cảm thấy đói. Trước đây, tôi thường ăn cháo ngũ cốc với trứng, nhưng bắt đầu thèm ăn vặt trước 10 giờ sáng. Giờ thì tôi ăn bánh bao hấp cỡ nắm tay với sữa đậu nành cho bữa sáng, đủ no đến tận trưa.

Buổi tối, tôi chuyển sang ăn gạo lứt, khoai lang và yến mạch. Trước đây tôi hay ăn mì vào buổi tối, lúc nào cũng đói đến mức không ngủ được giữa đêm. Chuyển sang ăn khoai lang hấp giúp tôi ấm bụng, ngày hôm sau đi tiêu cũng dễ dàng hơn.

Tôi đã tính toán lượng calo của mình, và chúng không thực sự tạo ra sự khác biệt lớn mỗi ngày. Điều quan trọng là thời điểm và loại thực phẩm bạn ăn. Ăn carbohydrate hấp thụ nhanh vào buổi sáng giúp cơ thể tôi chuyển hóa chúng nhanh chóng, cho phép tôi đốt cháy chúng trong ngày. Ăn carbohydrate hấp thụ chậm vào buổi tối mất nhiều thời gian tiêu hóa hơn, vì vậy chúng ít có khả năng chuyển hóa thành mỡ hơn.

Tôi đi bộ mỗi ngày và chạy vài vòng quanh khu phố sau giờ làm. Tôi không cố tình nhịn đói. Tôi vẫn có thể uống trà sữa và ăn lẩu vào cuối tuần, nhưng kiểm soát lượng thức ăn, ăn nhiều rau xanh cách ngày.

Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng sau khi tìm hiểu, tôi phát hiện ra có bằng chứng khoa học chứng minh điều này. Buổi sáng, glycogen gan bị cạn kiệt. Vì vậy, việc tiêu thụ carbohydrate tiêu hóa nhanh sẽ giúp quá trình trao đổi chất hoạt động bình thường. Buổi tối, khi hoạt động ít, carbohydrate tiêu hóa chậm có thể giúp ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu.

Cách thực hiện cụ thể rất đơn giản: Buổi sáng ăn cơm, bánh bao..., buổi trưa ăn đồ ăn bình thường, buổi tối chuyển sang ngũ cốc nguyên hạt. Mỗi ngày phải đảm bảo protein và rau củ, không chỉ carbohydrate.

Sau 6 tháng, vóc dáng của tôi chắc chắn đã được cải thiện. Tôi không còn phải kéo quần mạnh như trước nữa, mỡ quanh eo cũng không còn nhão nhoét nữa. Bạn bè tôi hỏi liệu tôi có lén đi tập gym không, nhưng tôi chỉ đang điều chỉnh một chút trong giờ ăn thôi.

Giờ thì nó đã thành thói quen rồi. Nếu tôi không ăn vào buổi sáng, tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nếu ăn tinh bột nhanh vào buổi tối, tôi sẽ không ngủ ngon.

Tóm lại, chỉ cần thay đổi thời gian ăn uống và để cơ thể tự chuyển hóa lượng mỡ thừa, điều này sẽ giúp bạn tránh được rất nhiều rắc rối.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh việc lựa chọn tinh bột chậm vào buổi tối không chỉ giúp ổn định đường huyết mà còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Theo Healthline, tinh bột phức hợp như gạo lứt, khoai lang, yến mạch hay các loại đậu được tiêu hóa chậm, giải phóng năng lượng từ từ nên tạo cảm giác no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn vặt về đêm. Điều này giúp hạn chế tình trạng dư thừa calo - nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tăng cân và tích mỡ bụng.

(Ảnh minh họa: Internet)