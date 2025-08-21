Nếu phải chọn một điểm trên cơ thể khiến cả triệu cô gái ao ước, thì bờ vai sexy, quyến rũ của Jennie (BLACKPINK) chắc chắn nằm trong danh sách đầu tiên. Không cần phô trương quá nhiều, chỉ cần một chiếc áo hai dây hay váy trễ vai, Jennie cũng đủ khiến người đối diện khó lòng rời mắt.

Vậy "bờ vai Jennie" thực chất là gì? Giới làm đẹp gọi đó là bờ vai móc áo – dáng vai vuông, góc cạnh, với phần đỉnh vai vuông góc 90 độ so với cổ. Đây là dáng vai được đánh giá cao vì tạo cảm giác thanh thoát, khí chất sang trọng và đặc biệt tôn lên vẻ ngoài hiện đại, trẻ trung. Chính lợi thế ấy đã giúp Jennie trở thành biểu tượng nhan sắc toàn cầu, góp phần tạo nên hình ảnh "nhan sắc bạc tỷ" mà nhiều cô gái mơ ước.

Bích Phương và dàn sao Việt sở hữu bờ vai móc áo đẹp chẳng kém Jennie (BLACK PINK)

Không chỉ Jennie, showbiz Việt cũng có nhiều mỹ nhân sở hữu bờ vai móc áo chuẩn chỉnh, khiến fan mê mẩn mỗi lần họ xuất hiện.

Bích Phương

Nữ ca sĩ "Bùa yêu" vốn nổi tiếng với vóc dáng gợi cảm. Đặc biệt, bờ vai móc áo của Bích Phương giúp cô càng thêm cuốn hút. Hiểu rõ lợi thế hình thể, nữ ca sĩ thường xuyên chọn những thiết kế hai dây, cúp ngực để khoe khéo nét đẹp này. Mỗi lần xuất hiện, cô như biến sân khấu thành sàn diễn thời trang, khiến công chúng không ngừng trầm trồ.

Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà không thường xuyên hở bạo, nhưng chỉ cần đôi lần diện váy hai dây cũng đủ khiến dân tình "đứng ngồi không yên". Bờ vai vuông, thanh mảnh cùng xương quai xanh quyến rũ của "ngọc nữ màn ảnh" đã trở thành điểm nhấn hút mắt. Nhan sắc tinh tế và khí chất sang trọng ấy là minh chứng cho việc: Chỉ một bờ vai đẹp thôi cũng đủ nâng tầm nhan sắc.

Ninh Dương Lan Ngọc

Lan Ngọc được nhiều fan khen ngợi có bờ vai ngang cực kỳ thanh mảnh, góc vuông 90 độ so với cổ. Kết hợp cùng xương quai xanh gợi cảm, nữ diễn viên dễ dàng "cân" mọi kiểu váy áo hai dây, trễ vai, cúp ngực. Không quá lời khi nói, Lan Ngọc chính là minh chứng sống cho sức hút bất tận của "bờ vai Jennie" giữa Vbiz.

Bí quyết để sở hữu bờ vai Jennie hay bờ vai móc áo trong mơ

Không phải ai sinh ra cũng may mắn có bờ vai móc áo. Tuy nhiên, chị em hoàn toàn có thể cải thiện để chạm đến dáng vai trong mơ.

Duy trì thói quen tập luyện và ăn uống điều độ: Một cơ thể cân đối, ít mỡ thừa sẽ giúp phần vai - lưng thanh thoát hơn. Những bài tập nhẹ cho vai - lưng hay yoga chỉ đóng vai trò hỗ trợ, giữ dáng tự nhiên.

Nhưng điểm mấu chốt để sở hữu bờ vai Jennie nhanh chóng và rõ rệt cũng chính là xu hướng thẩm mỹ thời đại mới:

1. Tiêm filler định hình vai

Filler có thể được sử dụng để tạo hiệu ứng bờ vai vuông vức, thanh thoát. Bằng cách tiêm vào các điểm chiến lược, bác sĩ sẽ "điêu khắc" lại độ cân đối, giúp bờ vai mềm mại, có đường nét nữ tính nhưng vẫn giữ được sự sang trọng. Đây là phương pháp ít xâm lấn, hiệu quả tức thì và duy trì được trong nhiều tháng.

2. Kết hợp tiêm filler và Barbie Botox/Trap Botox

Barbie Botox (hay Trap Botox) vốn được nhiều ngôi sao Hàn - Âu ưa chuộng để làm thon gọn phần cơ vai. Khi kết hợp cùng filler, hiệu quả càng được nâng tầm: Vai không chỉ thon gọn mà còn đạt tỷ lệ vuông góc 90 độ, chuẩn dáng vai móc áo. Đây chính là bí quyết giúp nhiều mỹ nhân giữ được khí chất "chanh sả" trong mọi set đồ, từ váy 2 dây gợi cảm đến sơ mi thanh lịch.

Điểm đáng nói là cả 2 phương pháp này đều thuộc xu hướng thẩm mỹ thời đại mới, can thiệp tinh tế, nhẹ nhàng, không phô trương, tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên. Nhờ vậy, chị em có thể nhanh chóng chạm tới giấc mơ sở hữu bờ vai Jennie - một chi tiết nhỏ nhưng đủ sức biến bạn trở thành biểu tượng nhan sắc bạc tỷ trong mắt người đối diện.

"Bờ vai Jennie" không chỉ là đặc quyền của idol Hàn mà đang dần trở thành biểu tượng nhan sắc mới được phụ nữ khắp nơi khao khát. Tại Việt Nam, nhiều ngôi sao sở hữu bờ vai móc áo như Jennie cũng đang khiến fan hưởng ứng rần rần. Từ Bích Phương, Tăng Thanh Hà đến Ninh Dương Lan Ngọc, các mỹ nhân Việt đã chứng minh rằng một bờ vai đẹp có thể thay đổi cả thần thái, nâng tầm đẳng cấp của người phụ nữ.

Và không chỉ ngôi sao mới có thể sở hữu bờ vai ấy. Trong thời đại làm đẹp lên ngôi, khi thẩm mỹ thời đại mới ngày càng hiện đại, việc sở hữu bờ vai móc áo không còn là giấc mơ xa vời. Quan trọng hơn cả, đó là hành trình để mỗi người phụ nữ tự tin yêu bản thân và tỏa sáng theo cách riêng của mình.

