Có những ngày cuối thu, Hà Nội trở mình trong cái lạnh bất chợt, mưa phùn rơi lất phất khiến không khí trở nên ẩm ương đến khó chịu. Mỗi lần tiết trời như vậy, tôi lại nhớ về tuổi thơ mình. Những buổi tối nằm co ro trong chăn, mũi sụt sịt, hắt hơi liên tục, mẹ cặm cụi ngồi dưới ngọn đèn dầu, bát rượu gừng thơm nồng đặt bên cạnh.

Mẹ chẳng bao giờ dùng thuốc ngay, chỉ nhẹ nhàng bảo: "Con đưa chân đây, mẹ xoa rượu gừng lòng bàn chân cho, mai sẽ đỡ thôi".

Hơi ấm từ bàn tay mẹ và vị thuốc từ bếp

Những năm tháng ấy, mẹ lấy gừng tươi giã nhỏ, ngâm sẵn trong hũ rượu trắng nồng. Mỗi lần trời trở lạnh mưa gió, mẹ lại múc ra một ít, xoa đều lên lòng bàn chân tôi. Chất cay nồng từ gừng thấm dần, lan lên khắp cơ thể, khiến cơn lạnh giá nơi đầu mũi, nơi đôi bàn tay run run như dịu lại.

Kỳ lạ là sáng hôm sau, mũi tôi bớt nghẹt, cơn hắt hơi cũng vơi đi, người khỏe khoắn hơn hẳn. Khi lớn lên, tôi mới hiểu: Việc xoa rượu gừng lòng bàn chân thực chất là một mẹo dân gian có cơ sở.

Vì sao xoa rượu gừng lại hiệu quả?

Theo y học cổ truyền, gừng có tính ấm, vị cay, giúp tán hàn, làm ấm kinh mạch và hỗ trợ lưu thông khí huyết. Khi kết hợp với rượu, tác dụng dẫn thuốc càng mạnh, giúp tinh chất gừng thấm sâu vào da, kích thích tuần hoàn.

Lòng bàn chân lại là nơi tập trung nhiều huyệt đạo quan trọng như Dũng tuyền - huyệt được coi là "cửa ngõ" của cơ thể, có vai trò dẫn khí, trừ hàn, hồi dương cứu nghịch. Việc xoa rượu gừng lòng bàn chân chẳng khác nào sưởi ấm từ gốc rễ, giúp cơ thể tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ cảm lạnh, hắt hơi, xổ mũi.

Nhiều nghiên cứu hiện đại cũng chỉ ra rằng, các hoạt chất trong gừng, như gingerol và shogaol, có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn, đồng thời kích thích tuần hoàn máu. Khi dùng ngoài da, gừng tạo cảm giác ấm nóng, cải thiện lưu thông máu ngoại vi và giúp cơ thể dễ thích nghi hơn với thời tiết thay đổi.

Khi tôi trở thành người mẹ

Bây giờ, tôi đã có con nhỏ. Mỗi khi gió lạnh đầu mùa ùa về, tôi lại thấy hình ảnh mẹ ngày xưa tái hiện. Tôi cũng ngâm một hũ rượu gừng, để sẵn trong nhà. Con chỉ vừa chớm hắt hơi, chưa kịp ốm, tôi đã lôi lọ rượu gừng ra, xoa đều dưới bàn chân bé trước khi đi ngủ.

Không phải lúc nào con cũng khỏi hẳn, nhưng rõ ràng những trận cảm vặt kéo dài đã giảm bớt, con ít phải dùng thuốc kháng sinh hơn. Mỗi lần xoa rượu gừng lòng bàn chân cho con, tôi vừa làm, vừa kể cho con nghe chuyện ngày xưa bà đã chăm mẹ thế nào. Cảm giác ấy vừa ấm áp, vừa nối dài một sợi dây yêu thương qua 3 thế hệ.

Một thói quen nhỏ, một sự an yên lớn

Thật ra, giữa thời đại có đủ loại thuốc men, nhiều người có thể coi việc xoa rượu gừng lòng bàn chân chỉ là chuyện cũ kỹ. Nhưng với tôi, đó lại là một nghi thức nhỏ để giữ sức khỏe, để thấy mình vẫn còn gắn bó với nếp nhà xưa.

Những ngày trời chuyển thu, khi nghe tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên, tôi lại lôi lọ rượu gừng ra, tự xoa cho chính mình. Không chỉ để ngăn hắt hơi, sổ mũi, mà còn để nhắc nhở rằng: trong vòng quay bận rộn của cuộc sống, có những điều giản dị, chân thành vẫn luôn ở lại.

Nếu bạn hay ốm vặt mỗi khi giao mùa, hãy thử ngâm sẵn một hũ rượu gừng trong bếp. Mỗi tối trước khi đi ngủ, xoa rượu gừng lòng bàn chân, mang thêm đôi tất mỏng. Biết đâu, bạn cũng sẽ tìm thấy sự ấm áp không chỉ cho cơ thể, mà cả trong ký ức tuổi thơ của mình.

Cách ngâm rượu gừng và sử dụng tại nhà Nguyên liệu: 0,5 kg gừng tươi (nên chọn gừng ta, củ nhỏ, nhiều xơ, thơm nồng). 1 lít rượu trắng (loại 40 – 45 độ). Bình thủy tinh sạch có nắp kín. Cách làm: Gừng rửa sạch, để cả vỏ (vì vỏ chứa nhiều tinh dầu), giã dập hoặc thái lát mỏng. Cho gừng vào bình, đổ ngập rượu trắng. Đậy kín, ngâm tối thiểu 2 tuần là có thể dùng, ngâm càng lâu rượu càng thơm nồng và hiệu quả tốt hơn. Cách sử dụng: Mỗi tối trước khi đi ngủ, lấy một lượng rượu gừng vừa đủ xoa đều lòng bàn chân (có thể xoa thêm vùng lưng, ngực nếu thấy lạnh). Sau khi xoa, nên mang tất mỏng để giữ ấm và tránh bay hơi nhanh.

