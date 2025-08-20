Duy trì quá trình trao đổi chất khi bạn già đi ngày càng trở nên phức tạp, nhưng việc ăn đúng loại thực phẩm có thể giúp ích. Tara Collingwood (Chuyên gia dinh dưỡng thể thao được chứng nhận, đồng tác giả của cuốn sách "Sách dạy nấu ăn bụng phẳng cho người mới bắt đầu"), cũng là một phụ nữ 50 tuổi hiểu rõ tầm quan trọng của việc này.

Khối lượng cơ bắp tự nhiên giảm dần theo tuổi tác. Điều đó có thể làm giảm lượng calo bạn đốt cháy khi nghỉ ngơi. Nhưng đây là tin tốt: Một số loại thực phẩm giàu dinh dưỡng có thể giúp bạn duy trì cơ nạc, cân bằng lượng đường trong máu và duy trì cơ thể ở chế độ đốt cháy mỡ suốt cả ngày.

Bạn không cần chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hay tập luyện marathon để hỗ trợ quá trình trao đổi chất sau tuổi 50. Hãy tập trung vào những thực phẩm nguyên chất, giàu dinh dưỡng này, kết hợp chúng với việc tập luyện sức mạnh thường xuyên. Cơ thể bạn sẽ có những công cụ cần thiết để đốt cháy mỡ hiệu quả hơn, ở mọi lứa tuổi. Đó là:

Cá hồi

Thực phẩm đầu tiên bạn nên ăn nếu trên 50 tuổi là gì? Cá hồi. "Giàu protein và omega-3 giúp bảo vệ cơ bắp, chống viêm, duy trì quá trình trao đổi chất mạnh mẽ", Collingwood nói.

Sữa chua Hy Lạp

Hãy thêm sữa chua Hy Lạp vào bát của bạn nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn sáng giúp tăng cường trao đổi chất. "Giàu protein và men vi sinh giúp duy trì cơ bắp và đường ruột khỏe mạnh. Điều này liên quan đến việc kiểm soát cân nặng tốt hơn", Collingwood nói.

Trứng

Trứng là một trong những thực phẩm đa năng nhất và nên là thực phẩm chủ yếu nếu bạn trên 50 tuổi. "Một loại protein hoàn chỉnh với vitamin B12 giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng", Collingwood nói. Nếu bạn luôn bận rộn, hãy thử luộc một ít trứng và giữ chúng bên mình để bổ sung protein dễ dàng.

Rau lá xanh

Rau lá xanh, bao gồm rau bina, cải xoăn và cải rổ, là một loại thực phẩm khác bạn không nên bỏ qua. "Những nguồn dinh dưỡng ít calo hỗ trợ chức năng cơ bắp và sản xuất năng lượng", Collingwood nói.

Các loại hạt

Collingwood cũng khuyên dùng các loại hạt. "Chất béo lành mạnh, protein và chất xơ giúp ổn định lượng đường trong máu và ngăn ngừa tích tụ mỡ", cô ấy nói.

Bơ

Bơ cũng nên có trong danh sách mua sắm của bạn. "Chứa nhiều chất béo và chất xơ tốt cho tim mạch, giúp bạn no lâu và giảm cảm giác thèm ăn", Collingwood nói.

Các loại đậu

Bạn đang tìm kiếm một món ăn kèm giàu dinh dưỡng? Đậu và đậu lăng chắc chắn nên có trong thực đơn của bạn để đốt cháy mỡ. "Thực phẩm thực vật giàu chất xơ và protein giúp ổn định lượng đường trong máu và thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ", Collingwood nói.

Hạnh nhân

Hạnh nhân là nguồn cung cấp protein và chất xơ dồi dào. Chỉ 50g hạnh nhân (ít hơn ½ cốc) chứa 10,7g protein và 5,4g chất xơ với 313 calo, theo USDA.

Theo Viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn kiêng Hoa Kỳ, đây là tỷ lệ chất xơ đặc biệt lý tưởng, khuyến nghị phụ nữ nên ăn 14g chất xơ cho mỗi 1.000 calo tiêu thụ. Chất xơ không chỉ quan trọng cho sức khỏe tiêu hóa mà còn giúp bạn no lâu hơn, từ đó giúp duy trì cân nặng ở mức khỏe mạnh.

Hạnh nhân còn giàu canxi và magiê, 2 chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe xương. Magiê tham gia vào quá trình hình thành xương và hỗ trợ các tế bào kiểm soát quá trình xây dựng và phát triển xương. Theo NIH, có bằng chứng cho thấy thiếu magiê có thể là một yếu tố nguy cơ gây loãng xương.

Theo một đánh giá có hệ thống được công bố vào tháng 1 năm 2023, hạnh nhân cũng chứa vitamin E, với hàm lượng lớn hơn, có tác dụng làm giảm các cơn bốc hỏa nhẹ.

(Ảnh minh họa: Internet)