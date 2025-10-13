Bệnh viện Da Liễu TP HCM vừa tiếp nhận điều trị nhiều bệnh nhân biến chứng thẩm mỹ nặng sau tiêm tan mỡ, hút mỡ.

Trường hợp đầu tiên là nữ bệnh nhân 32 tuổi (ở TP HCM), đến khám trong tình trạng vùng bụng, bắp tay có nhiều nốt viêm và mưng mủ. Bệnh nhân cho biết trước đó nửa năm có đến 1 spa để tiêm tan mỡ bắp tay. Khoảng 1 tháng sau, chỗ tiêm đã bắt đầu đau, sưng đỏ và chảy mủ vàng đục.

Một trường hợp bị biến chứng sau khi tiêm tan mỡ

Người phụ nữ được spa kê toa kháng sinh, kháng viêm, điều trị trong 2 tháng nhưng tình trạng sưng đỏ và rỉ mủ không hết. Chưa dừng lại, bệnh nhân tiếp tục đến cơ sở này để tiêm trẻ hóa da bụng dẫn đến việc bị biến dạng cơ thể nặng nề. Tại Bệnh viện Da Liễu TP HCM, qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có tình trạng áp xe đa ổ da sau tiêm tan mỡ và tiêm trẻ hóa, phải điều trị kéo dài.

Tương tự, một nữ bệnh nhân 49 tuổi (ở TP HCM) cũng bị áp xe sau tiêm tan mỡ 2 tháng. Bệnh nhân đến bệnh viện trong tình trạng vùng bụng, hông, đùi xuất hiện nhiều nốt đỏ, viêm và chảy mủ.