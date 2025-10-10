Nữ bệnh nhân 32 tuổi (ngụ TP.HCM) đến bệnh viện khám trong tình trạng vùng bụng, bắp tay có nhiều nốt viêm, mưng mủ.

Người này cho biết, 6 tháng trước có đến 1 spa ở nước ngoài để tiêm tan mỡ bắp tay. Sau tiêm 1 tháng, bị sưng đỏ, đau ở chỗ tiêm và chảy mủ vàng đục. Bệnh nhân được spa kê toa kháng sinh, kháng viêm, điều trị trong 2 tháng thì có 1 số nốt khô còn lại vẫn sưng đỏ và rỉ mủ.

3 tháng sau, bệnh nhân tiếp tục đến spa trên để tiêm trẻ hoá da bụng. Sau tiêm 1 tháng, ở vị trí tiêm nổi đỏ, đau nhiều và mưng mủ. Tại Bệnh viện Da liễu, bệnh nhân được chẩn đoán áp xe đa ổ da sau tiêm tan mỡ và tiêm trẻ hoá.

Vùng bụng người bệnh xuất hiện nhiều nốt đỏ và chảy mủ do tiêm tan mỡ không an toàn. (Ảnh: BVCC)

Tương tự, bệnh nhân nữ 49 tuổi (ngụ TP.HCM) xuất hiện nhiều nốt đỏ, viêm và chảy mủ ở vùng bụng, hông, đùi sau khi tiêm tan mỡ 2 tháng.

Chị cho biết, qua tìm hiểu trên Facebook, thấy cơ sở làm đẹp quảng cáo - dáng chuẩn ngay tức thì chỉ sau một liệu trình siêu hủy mỡ nên chị đã liên hệ và tìm đến thực hiện.

"Tại đây tôi được nhân viên tư vấn liệu trình tiêm tan mỡ thực hiện nhanh chỉ trong vòng 45 phút, không đau. Chỉ cần bôi tê xong nằm yên, bác sĩ tiêm tinh chất hủy mỡ, sau 5-7 ngày mỡ sẽ được đào thải qua hệ bài tiết và tôi sẽ lấy lại được vóc dáng thon gọn. Chi phí là hơn 10 triệu đồng", người này nói.

Sau khi tiêm tan mỡ được một tuần, vùng bụng, hông, đùi của bệnh nhân nổi nhiều nốt đỏ, sưng, cứng. Bà được nhân viên thẩm mỹ hướng dẫn ra nhà thuốc mua kháng sinh uống, nhưng tình hình không cải thiện.

Trường hợp khác là nữ bệnh nhân 31 tuổi đến bệnh viện trong tình trạng da vùng bụng lở loét sâu, lâu ngày không lành dẫn đến nhiễm trùng nặng.

Chị cho biết, trước đó 1 tháng có đến cơ sở thẩm mỹ để hút mỡ bụng, căng da, siết eo. Sau khi thực hiện 1 ngày, da vùng bụng bị nổi bóng nước ở vết mổ, sau đó vỡ ra không lành.

Việc hút mỡ bụng hay làm đẹp cần được thực hiện ở các cơ sở uy tín, được cấp phép. (Ảnh: BVCC)

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Hiếu Liêm - Bệnh viện Da Liễu TPHCM, thời gian qua, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng nặng do tiêm tan mỡ ở những cơ sở không đảm bảo điều kiện y tế, gây nhiễm khuẩn, hoại tử, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh

“Nhiều người nghĩ hút mỡ cho đẹp nhưng ít khi nghĩ đến hút mỡ vẫn có nguy cơ kèm theo biến chứng, hút quá nhiều không chỉ gây các vết lồi, lõm mất thẩm mỹ, mà còn làm hoại tử da bên trên. Một trong những biến chứng nặng nề là thuyên tắc mạch chi dưới, sau đó các khối mạch máu sẽ di chuyển trong toàn bộ cơ thể, có thể lên não, tim, hoặc phổi làm tắc mạch, nguy cơ tử vong cao”, PGS.TS.BS Nguyễn Hiếu Liêm nhấn mạnh.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân muốn thực hiện các phương pháp thẩm mỹ, làm đẹp cần tìm hiểu thật kỹ và thực hiện tại bệnh viện với đội ngũ bác sĩ có chuyên môn để tránh tiền mất tật mang.