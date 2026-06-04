Tích cóp gần 20 năm mới có căn nhà và hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm, giờ nghe vợ "lên kế hoạch" mà tôi suýt đánh rơi cốc nước

Vợ chồng tôi đều là dân công sở, cuộc sống không giàu có nhưng ổn định. Sau gần 20 năm đi làm, tích cóp từng đồng, chúng tôi cũng có một căn nhà đứng tên hai vợ chồng và một khoản tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng để phòng khi đau ốm hoặc lo cho con học đại học sau này.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi cách đây vài tháng. Không biết vợ tôi nghe ai giới thiệu hay tham gia hội nhóm nào trên mạng, cô ấy bỗng trở nên say mê mô hình trang trại thực phẩm sạch. Ngày nào đi làm về cũng kể cho tôi nghe chuyện người ta đầu tư nuôi gà thả đồi, trồng rau hữu cơ, cây ăn quả sạch rồi bán cho các siêu thị.

Vợ tôi nói hiện nay người tiêu dùng rất chuộng thực phẩm sạch, nhiều siêu thị đang thiếu nguồn cung nên sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn. Cô ấy còn cho tôi xem những bài đăng khoe doanh thu hàng tỷ đồng, những hình ảnh trang trại xanh mướt và các câu chuyện làm giàu từ nông nghiệp. Ban đầu tôi chỉ nghe cho vui. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy vợ nghiêm túc.

Một tối sau bữa cơm, cô ấy nói muốn góp vốn với một nhóm người để mở trang trại. Số tiền cần đầu tư lên tới vài tỷ đồng.

Tôi giật mình hỏi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?

Vợ tôi trả lời rất tự nhiên: "Chẳng phải mình có 1 tỷ tiền tiết kiệm đấy à? Thiếu thì thế chấp căn nhà này vay ngân hàng, cùng lắm thì sau 1 năm là rút được sổ ra".

Nghe đến đó, tôi suýt đánh rơi cốc nước trên tay.

Ảnh minh họa

Tôi cố gắng giải thích rằng nông nghiệp chưa bao giờ là lĩnh vực dễ dàng. Chỉ cần một trận bão, một đợt dịch bệnh trên đàn gia cầm hay giá nông sản giảm mạnh là có thể mất trắng, chưa kể chuyện đầu ra, hợp đồng và chất lượng sản phẩm đều tiềm ẩn rủi ro nhưng vợ tôi không nghe.

Cô ấy cho rằng tôi quá bi quan và thiếu tầm nhìn. Theo lời cô ấy, thời đại bây giờ muốn giàu phải biết đầu tư, không thể mãi gửi tiền ngân hàng rồi chờ đồng lãi ít ỏi.

Những ngày sau đó, gần như tối nào hai vợ chồng cũng tranh luận. Tôi đề nghị nếu thật sự muốn thử thì chỉ nên bỏ ra một phần nhỏ số tiền tiết kiệm. Nếu mô hình hiệu quả rồi hãy tính tiếp.

Vợ tôi lập tức phản đối.

Cô ấy bảo cơ hội chỉ đến một lần, muốn có lợi nhuận lớn thì phải đầu tư lớn ngay từ đầu. Người ta đã có đất, có đối tác, có hợp đồng nguyên tắc với siêu thị, giờ chỉ cần góp vốn.

Tôi hỏi xem hợp đồng ở đâu, đối tác là ai, phương án tài chính thế nào?

Vợ tôi lại nói tôi quá đa nghi. Đối tác là bạn cấp 3 của cô ấy, quen biết lâu rồi, cô ấy còn rành rọt cả họ hàng nhà người ta nên không sợ bị lừa đâu.

Điều khiến tôi lo nhất không phải khoản tiền tiết kiệm, mà là căn nhà đang ở. Đó là thành quả của cả tuổi trẻ hai vợ chồng. Nếu mang đi thế chấp mà việc làm ăn thất bại, gia đình tôi sẽ đứng trước nguy cơ ra đường ở.

Nhìn vợ ngày càng quyết tâm, còn bản thân nói gì cũng không thay đổi được suy nghĩ của cô ấy, tôi thực sự không biết phải làm thế nào để giữ được căn nhà này đây?