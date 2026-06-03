Thuê căn nhà cấp 4 cũ nát ở ngoại ô vì kinh tế eo hẹp, chồng đi công tác một tuần vừa mở cửa tưởng mình đi nhầm nhà

Đợt vừa rồi công ty hai vợ chồng cùng gặp biến cố, thu nhập sụt giảm nghiêm trọng đúng vào lúc tiền nhà ở trung tâm tăng giá. Chẳng đành lòng nhìn vợ con phải thắt lưng buộc bụng chịu khổ, tôi bàn với vợ dạt hẳn ra vùng ngoại ô, thuê tạm một căn nhà cấp 4 cũ nát với mức giá rẻ mạt để tích lũy qua giai đoạn khủng hoảng. Ngày dọn đồ đến, nhìn căn nhà xập xệ, nền gạch hoa cũ kỹ úa màu và gian bếp bồ hóng bám đen kịt, tôi nắm chặt tay vợ, lòng dâng lên niềm xót xa xen lẫn bất lực của một người đàn ông trụ cột.

Chừa kịp dọn dẹp được gì nhiều thì tôi nhận lệnh đi công tác đột xuất ở tỉnh miền Trung một tuần. Suốt những ngày đi làm xa, cứ gọi điện về thấy vợ cười bảo hai mẹ con ở nhà vẫn ổn, tôi lại càng thương, chỉ nghĩ đến cảnh cô ấy phải một mình đánh vật với căn nhà ẩm thấp là lòng tôi như lửa đốt. Tôi tự hứa sẽ cày cuốc thật điên cuồng để sớm đưa vợ con trở lại thành phố.

Thế nhưng, sau một tuần bươn chải trở về, vừa đẩy cánh cổng sắt rỉ sét ra bước vào nhà, tôi hoàn toàn đứng hình, cứ ngỡ mình đã đi nhầm vào một căn homestay nghỉ dưỡng nào đó trên Đà Lạt.

Căn nhà cấp 4 cũ nát, ảm đạm ngày nào giờ đã hoàn toàn lột xác thành một không gian sống tràn ngập ánh sáng và hơi thở hiện đại. Những mảng tường mốc meo đã được quét lại lớp sơn màu trắng kem sáng sủa, ấm áp. Dưới sàn nhà, vợ tôi khéo léo tự tay trải lớp thảm simili giả gỗ sạch sẽ. Góc phòng khách bừa bộn hôm nào nay được thay bằng một bộ bàn ghế pallet gỗ nhỏ xinh, bên trên đặt một lọ hoa thạch thảo tím ngắt và chiếc đèn vàng tỏa ánh sáng dịu nhẹ.

Bất ngờ nhất là gian bếp – nơi từng khiến tôi ngán ngẩm nhất. Vợ tôi đã dùng giấy dán giả đá để phủ lên phần tường bám bẩn, sắp xếp lại toàn bộ hũ gia vị vào những chiếc kệ gỗ tự đóng vô cùng ngăn nắp. Khung cửa sổ cũ kỹ được treo thêm một tấm rèm voan mỏng trắng, đón trọn ánh nắng chiều hoàng hôn rực rỡ ngoài vườn.

Ảnh minh họa

Thấy tôi đứng thẫn thờ giữa cửa, miệng há hốc chưa kịp buông ba lô, vợ tôi từ trong bếp bước ra, tạp dề thắt ngang hông, cười tươi rói: "Anh về rồi à? Thấy nhà mới của tụi mình thế nào?" .

Vợ thật thà khoe, trong một tuần tôi đi vắng, cô ấy đã lên các hội nhóm thanh lý đồ cũ, săn tìm những món đồ decor giá hạt dẻ, rồi nhờ mấy người bạn thân sang phụ một tay sơn sửa, đóng góc này, dán góc kia. Tổng chi phí cho cuộc "cải tạo" thần tốc này chưa đến ba triệu đồng, nhưng giá trị tinh thần nó mang lại thì không thể đong đếm được.

Nhìn quanh tổ ấm nhỏ xinh, ngắm nụ cười rạng rỡ và đôi bàn tay hơi thô ráp đi vì dính sơn của vợ, lồng ngực tôi thắt lại, nhưng không phải vì buồn tủi, mà vì một sự xúc động và nể phục khôn cùng. Hóa ra, sự nghèo khó hay hoàn cảnh eo hẹp chưa bao giờ là cái cớ để người phụ nữ tháo vát của tôi đầu hàng số phận. Cô ấy không ngồi đó để chờ đợi một cuộc sống tốt hơn, mà tự tay nhặt nhạnh những điều giản dị nhất để thắp lên ngọn lửa ấm áp cho gia đình. Biến cố tài chính hóa ra lại là dịp để tôi nhận ra mình may mắn đến nhường nào khi có một người bạn đời bản lĩnh đến thế. Ôm chặt vợ vào lòng, tôi hiểu rằng, chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng và có bàn tay vun vén của cô ấy, thì dù ở nhà cấp 4 hay bất cứ đâu, nơi đó vẫn luôn là chiếc tổ ấm hạnh phúc nhất.