Nàng dâu phố xung phong lo 10 mâm cỗ giỗ ở quê, các bà các cô đang chuẩn bị tinh thần chê bai thì "ngơ ngác ngã ngửa"

Ngày chồng tôi thông báo năm nay đến lượt gia đình chúng tôi đứng ra gánh vác ngày giỗ tổ của dòng họ dưới quê, cả nhà chồng ai cũng lo sốt vó. Nhất là mẹ chồng tôi, bà đứng ngồi không yên vì từ trước đến nay, dòng họ bên nội nổi tiếng là kỹ tính, phong kiến và cực kỳ khắt khe chuyện bếp núc. Một mình tôi – đứa con dâu thành phố vốn quen tay gõ bàn phím văn phòng, nay xung phong một mình lo liệu trọn vẹn 10 mâm cỗ giỗ, đã khiến các bà, các cô dưới quê được dịp xì xào, chuẩn bị sẵn tinh thần để "xem kịch hay" và chê bai sự vụng về của gái thành thị.

Thế nhưng, họ đã hoàn toàn nhầm. Thay vì lóng ngóng, sợ hãi, tôi đem chính tư duy quản lý dự án ở công ty áp dụng thẳng vào việc làm cỗ. Trước ngày giỗ một tuần, tôi đã lập sẵn một bảng thực đơn khoa học, cân đối chi tiết định lượng nguyên liệu từ cân thịt, củ hành cho đến quả ớt. Thay vì để sát giờ mới cuống cuồng, tôi liên hệ đặt trước nông sản sạch tận vườn ở quê, hẹn giờ giao chuẩn xác để đảm bảo mọi thứ tươi ngon nhất.

Ảnh minh họa

Sáng sớm hôm sau, khi các bà cô trong họ thong thả cắp rổ sang nhà với ý định "giám sát" và chỉ tay năm ngón, tất cả đã phải đứng hình ngay từ ngoài cổng bộc phát.

Gian bếp nhà chồng tôi không hề có cảnh tượng hỗn loạn, thớt băm chặt kêu chan chát hay bát đĩa vứt ngổn ngang như những mùa giỗ trước. Ngược lại, mọi thứ được vận hành trơn tru như một nhà hàng chuyên nghiệp. Tôi đã phân chia khu vực cực kỳ rõ ràng: góc sơ chế đồ sống, góc làm nguội, góc trang trí. Các nguyên liệu được sơ chế sạch sẽ từ tối hôm trước, xếp gọn gàng trong các khay inox có màng bọc thực phẩm. Tôi khéo léo nhờ hai đứa em họ trẻ tuổi phụ trách khâu bưng bê, còn mình thì đứng bếp chính, tay thoăn thoắt điều phối lửa, nêm nếm gia vị chuẩn xác.

Đúng 11 giờ trưa, 10 mâm cỗ đồng loạt được bưng lên nhà lớn trong sự ngỡ ngàng của cả họ. Không chỉ là những món ăn truyền thống quen thuộc như gà luộc cánh tiên, xôi gấc, canh măng... mà mâm cỗ của dâu trưởng còn có thêm những món thanh mát, bày biện bắt mắt như tôm hấp nước dừa, nộm, ghẹ... Món nào món nấy nóng hổi, đậm đà, bày biện vuông vức, đẹp đến mức không ai nỡ hạ đũa.

Đến cuối buổi, khi gian bếp được lau dọn sạch sẽ, bóng loáng, không một vết dầu mỡ, bác trưởng họ mới đại diện đứng lên, vừa cười vừa vỗ vai chồng tôi khen nức nở trước mặt đông đủ mọi người: "Nhà chú vớ được cô vợ điểm 10 đấy nhé. Đám giỗ lớn thế này mà nó thu xếp đâu ra đấy, nhanh nhẹn, văn minh mà không một tiếng kêu ca" .

Nhìn ánh mắt tự hào của chồng và nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhõm của mẹ chồng, tôi mỉm cười mãn nguyện. Hóa ra, định kiến dâu thành phố vụng về hoàn toàn có thể xóa bỏ nếu mình làm việc bằng cái tâm và một chút tư duy khoa học. Sự tháo vát, chu toàn của người phụ nữ hiện đại chính là chiếc chìa khóa vàng để khẳng định giá trị bản thân và chinh phục lòng tin của cả gia đình chồng.