Mẹ 3 con gây tranh cãi MXH: Ly hôn "chọn tiền chứ không chọn con", sự tàn nhẫn hay bản năng sinh tồn?

Trên các diễn đàn, câu chuyện về một người vợ tại phiên tòa ly hôn đã gây ra một làn sóng tranh cãi dữ dội: "Trước phiên tòa ly hôn, chồng bảo: chọn con hay chọn tiền. Tôi trả lời luôn: CHỌN TIỀN. 3 con anh nuôi. Nhiều tài sản đều đứng tên bố mẹ chồng, chỉ còn 1 cuốn sổ tiết kiệm 900 triệu đồng anh ta cũng muốn lấy các con ra để khiến tôi trắng tay. Nhưng tôi phải tự cứu đời mình thôi. Nhiều người nói là người mẹ tồi. Tôi chấp nhận. Tôi chỉ biết rằng, trước khi làm mẹ thì cũng cần phải sống đã. 10 năm tôi ở nhà bỉm sữa cho anh ta xây dựng sự nghiệp. Anh ta có của chìm của nổi đều gạt tôi ra ngoài. Anh ta nghĩ các con là tài sản lớn nhất nên kiểu gì tôi cũng chọn con. Nhưng thật lòng là tôi không thể. Rời khỏi nhà chồng đến chính tôi còn không biết ngày mai sống ra sao thì làm sao có thể mang theo 3 đứa con nữa. Tôi tâm sự lên đây cho nhẹ đi nỗi lòng. Thương con nhưng mẹ không thể. Có phải tôi làm thế là sai không? Đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi. Mong mọi người hãy chia sẻ thật lòng".

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Khi tình mẫu tử bị biến thành "công cụ" đàm phán

Người vợ trong câu chuyện đã dành 10 năm thanh xuân để hỗ trợ chồng xây dựng sự nghiệp, để rồi khi ly hôn, cô bị gạt ra khỏi mọi tài sản tích lũy. Chồng cô dùng các con làm con tin để ép cô ra đi tay trắng, vì anh ta nắm bắt được tâm lý "thương con" của người mẹ. Đây không đơn thuần là tình yêu thương của người cha, mà là một thủ thuật thao túng tâm lý tàn nhẫn trong đàm phán ly hôn.

Nếu nhìn vào những tấm gương của các ngôi sao, chúng ta sẽ thấy sự tỉnh táo là chiếc phao cứu sinh duy nhất. Hãy nhìn vào cuộc ly hôn đình đám của tỷ phú Jeff Bezos và bà MacKenzie Scott vào năm 2019. Dù là người đồng hành ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp của Amazon, bà MacKenzie đã rất bản lĩnh khi đạt được thỏa thuận tài chính văn minh. Bà không giành giật quyền nuôi con bằng mọi giá mà chọn sự ổn định về nguồn lực để có thể chăm sóc con cái trong dài hạn với vị thế của một người phụ nữ độc lập.

Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành

Cuộc hôn nhân của nữ diễn viên Đồng Lệ Á và đạo diễn Trần Tư Thành (Trung Quốc) cũng vậy. Sau nhiều năm hy sinh cho gia đình và sự nghiệp của chồng, khi cuộc hôn nhân đi đến hồi kết vì những rạn nứt không thể cứu vãn, Đồng Lệ Á đã chọn cách bước ra một cách đầy kiêu hãnh. Cô không chọn cách níu kéo những gì đã mất, mà tập trung vào việc xây dựng lại sự nghiệp cá nhân. Sự thành công rực rỡ của cô sau ly hôn chính là bằng chứng đanh thép nhất cho việc: Phụ nữ chỉ thực sự bảo vệ được con cái khi bản thân họ vững vàng về kinh tế và tinh thần.

"Trước khi làm mẹ, hãy là chính mình"

Câu nói gây ám ảnh nhất trong tâm sự của người vợ là: "Rời khỏi nhà chồng đến chính tôi còn không biết ngày mai sống ra sao thì làm sao có thể mang theo 3 đứa con nữa".

Xã hội thường khoác lên người phụ nữ "chiếc áo choàng" mang tên hy sinh và mặc định làm mẹ là phải gạt bỏ bản thân, chấp nhận mọi thiệt thòi. Nhưng hãy nhìn thẳng vào thực tế: Một người mẹ trắng tay, không chỗ ở, không thu nhập, liệu có thể cho con một tương lai tươi sáng?

Việc người vợ chọn tiền ở đây không phải là "bán con", mà là mua lại cơ hội sống cho bản thân . Bạn không thể đổ nước từ một chiếc bình rỗng. Nếu người mẹ không có nền tảng kinh tế, cô ấy sẽ rơi vào vòng lặp nghèo đói và phụ thuộc, lúc đó chính các con sẽ là những người chịu thiệt thòi nhất.

Ảnh minh họa

Tiền là tấm khiên, không phải là mục đích

Người chồng trong câu chuyện đã tính toán rất kỹ: anh ta biết vợ không có "vốn" nên sẽ không thể giành quyền nuôi con. Đây là cái bẫy của việc từ bỏ công việc để làm nội trợ toàn thời gian.

Dành cho những chị em đang bước vào hôn nhân hoặc đang trong giai đoạn hy sinh:

Độc lập tài chính là nghĩa vụ: Tiền nhiều hay ít không quan trọng bằng khả năng tạo ra nó. Hãy luôn giữ cho mình một đường lùi và một sự nghiệp riêng.

Đừng để người khác cầm "chuôi" sự nghiệp: 10 năm bỉm sữa là sự đóng góp to lớn cho gia đình, hãy xem đó là tài sản chung chứ không phải là sự bao nuôi. Đừng tự biến mình thành người phụ thuộc.

Tỉnh táo trong ly hôn: Đôi khi, việc chấp nhận để đối phương nuôi con trong giai đoạn đầu để tích lũy tài chính, tạo dựng sự nghiệp rồi quay lại đón con khi bản thân đã vững vàng mới là chiến lược dài hạn. Đó không phải là từ bỏ, mà là sự kiên nhẫn để bảo vệ con tốt hơn trong tương lai.

Đừng vội phán xét người mẹ trong câu chuyện là "tồi". Bởi lẽ, trong thế giới khắc nghiệt của những cuộc ly hôn, cô ấy đã chọn cách sống sót để ngày mai có thể làm lại. Phụ nữ à, muốn thương con, trước hết phải thương lấy mình!