Chương trình Em Xinh Say Hi – một sân chơi âm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ nữ trẻ đình đám đang trong giai đoạn chuẩn bị ghi hình. Ngay từ khi hé lộ concept đầu tiên, chương trình đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi lộ danh sách dự đoán thí sinh tham gia toàn những cái tên "hot hit", trong đó có Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng rapper Pháo. Trong thời gian qua, 2 nghệ sĩ này cũng chưa từng xác nhận việc góp mặt trong dàn Em Xinh Say Hi.

Tuy nhiên, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn cho rằng cả Thùy Tiên và Pháo đã bị gạch tên khỏi đội hình chính thức sau những ồn ào cá nhân. Trước làn sóng đồn đoán ngày một lan rộng, chúng tôi đã chủ động liên hệ với đại diện nhà sản xuất Em Xinh Say Hi để làm rõ thực hư việc có hay không chuyện loại hai nghệ sĩ khỏi chương trình vì ảnh hưởng từ lùm xùm đời tư. Tuy nhiên, hiện phía NSX vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về thông tin đang gây xôn xao mạng xã hội.

Thùy Tiên và Pháo từng được cho là sẽ góp mặt trong show Em Xinh Say Hi. Tuy nhiên theo nguồn tin trên MXH thì sau những lùm xùm gần đây, cả hai đã bị gạch tên khỏi danh sách.

Bài viết bàn về chủ đề nghi vấn Thùy Tiên và Pháo bị "gạch tên" được đăng tải trên một diễn đàn bàn chuyện showbiz đã có hàng nghìn tương tác khiến netizne hoang mang và tò mò

Với Thùy Tiên, cô đang đối mặt với làn sóng tranh cãi dữ dội xoay quanh việc quảng cáo một sản phẩm kẹo rau củ bị cho là thổi phồng công dụng, ảnh hưởng đến nhận thức sức khoẻ của người tiêu dùng.

Đến tối ngày 20/3, cổng Thông tin Chính phủ đăng thông báo cho hay Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 2 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 82/QĐ-XPHC và số 83/QĐ-XPHC đối với bà Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và ông Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), do có sai phạm trong hoạt động quảng cáo. Số tiền xử phạt áp dụng cho hành vi nói trên là 70 triệu đồng đối với mỗi cá nhân, đồng thời Quang Linh, Hằng Du Mục phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm.

Trong sự việc này, Hoa hậu Thùy Tiên bị nhắc nhở cần chú ý hơn trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về quảng cáo và các quy định cung cấp thông tin trên mạng. Lý do vì cô chỉ có vai trò người quảng bá, tham gia với tư cách khách mời trong các buổi livestream. Sau khi thông báo này được đưa ra, động thái phản ứng của Hoa hậu Thùy Tiên cũng thu hút sự chú ý.

Trước khi ồn ào nổ ra, Thùy Tiên là người rất chăm chỉ cập nhật cuộc sống nhưng dạo này thì bật chế độ "ở ẩn", đến nay vẫn chưa lộ diện. Hiện tại, dù nhiều antifan đã vào trang cá nhân và để lại những bình luận công kích nhưng Thùy Tiên vẫn không tắt chế độ bình luận, đôi lúc chỉ lọc bỏ vài ý kiến quá tiêu cực. Ngoài ra, ở thời điểm này Thùy Tiên còn vướng ồn ào liên quan đến tấm bằng thạc sĩ. Thế nhưng, cô cũng chọn im lặng và không lên tiếng giải thích những thắc mắc của cộng đồng mạng.

Hình ảnh của Thùy Tiên bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau lùm xùm quảng cáo kẹo rau củ.

Còn với Pháo – nữ rapper cá tính từng được kỳ vọng sẽ là làn gió mới của show – thì câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác. Từ một người ít chia sẻ đời tư, Pháo bất ngờ trở thành tâm điểm của mạng xã hội vì loạt livestream và phát ngôn liên quan đến chuyện tình cảm với ViruSs và Ngọc Kem.

Ban đầu, cô gây chú ý khi đăng tải dòng tâm sự trên story trang cá nhân sau khi Ngọc Kem lên tiếng chuyện tình cảm: "Ngày hôm đấy tôi khóc như mưa nhưng vẫn cứ nghĩ và tự trách bản thân mình liệu có hiểu sai cho anh không. Cảm ơn vì đã giúp em nhận ra và cảm ơn những cô gái ngoài kia vì đã dám đứng lên để đi tiếp". Thời điểm đó, chúng tôi đã liên hệ với Pháo và phía công ty quản lý của cô "phủ nhận hoàn toàn các thông tin liên quan không chính xác đến đời tư của nghệ sĩ".

Tuy nhiên không lâu sau đó, Pháo khiến mạng xã hội nổ tung khi cho ra mắt những bản rap "diss" với nhiều chi tiết mà netizen soi ra khá trùng khớp với diễn biến trong câu chuyện của ViruSs và Ngọc Kem. Và đến tối 28/3, Pháo chính thức vào livestream chung với ViruSs thừa nhận cả hai từng có quãng thời gian qua lại.

Pháo tung bản nhạc diss với câu từ được cho là nhắm thẳng tới ViruSs

Trong livestream, cả hai đối chất trực tiếp, có thời điểm "combat" cực căng để bảo vệ quan điểm của mình. Gây chú ý, ViruSs và Pháo chia sẻ có thời gian qua lại nhưng không công khai. Theo ViruSs, anh hẹn hò với Pháo nhưng không khẳng định yêu. Và sau thời gian bên nhau, nam streamer cảm thấy mình và Pháo không hợp, dẫn đến chia tay rồi mới tìm đến Ngọc Kem. ViruSs khẳng định không ngoại tình, thời gian rõ ràng giữa 2 mối quan hệ.

Tuy nhiên, Pháo liên tục "check var" ViruSs khi khẳng định trong thời gian qua lại với mình, nam streamer đã hẹn hò với Ngọc Kem. Pháo chất vấn thẳng ViruSs có xem khoảng thời gian cả hai bên cạnh là yêu đương không thì ViruSs phản pháo đó chỉ là hẹn hò, và không hợp thì dừng lại, chưa gọi là yêu.

Trước chia sẻ của ViruSs, Pháo vừa bức xúc vừa bật khóc: "Anh xúc phạm, dám lên livestream, anh quá coi thường em, anh tưởng em không dám lên tiếng đúng không?". Những lý lẽ, chất vấn từ Pháo được đưa ra liên tục khiến ViruSs không thể "chen" vào bất cứ một lúc nào. Hàng loạt chia sẻ của Pháo khiến người xem ngỡ ngàng, không ít netizen ra mặt ủng hộ nữ rapper vì cô đưa ra những bằng chứng đáng tin. Sau khi Pháo thoát khỏi livestream, ViruSs cũng không đưa ra được lời phản pháo nào thuyết phục.

Dù Pháo nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận người hâm mộ vì dám lên tiếng cho cảm xúc cá nhân, nhưng phần đông vẫn cho rằng nữ rapper đã không tiết chế đúng mức, khiến hình ảnh nghệ sĩ bị phủ bóng bởi thị phi.