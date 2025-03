Bị tố đạo nhái, NSX Em Xinh Say Hi âm thầm đổi 1 chi tiết quan trọng

Tối 21/3, concert thứ 5 của Anh Trai Say Hi đã chính thức diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của 27 Anh Trai cùng hàng chục nghìn khán giả, tạo nên khung cảnh choáng ngợp. Đến concert thứ 5, Anh Trai Say Hi vẫn đón về lượng người xem khủng dù đã hạ nhiệt đáng kể. Trong khuôn khổ show diễn, Trấn Thành gây chú ý khi công bố đây là concert cuối cùng của Anh Trai Say Hi tại TP.HCM, đồng thời giới thiệu về 2 chương trình thực tế mới sắp lên sóng.

Trong đó, Em Xinh Say Hi - bản nữ của Anh Trai Say Hi chốt lịch phát sóng vào ngày 31/5 tới đây. Trước đó vào ngày 7/3, NSX Em Xinh Say Hi đã cập nhật bài đăng giới thiệu logo, khởi động cho đường đua sắp tới. Thiết kế logo của Em Xinh Say Hi được thiết kế theo phong cách tối giản, theo tone hồng - xanh tươi sáng, nữ tính. Logo cách điệu từ chữ E - X (viết tắt Em Xinh) lồng vào nhau, giống phiên bản Anh Trai Say Hi là A - T. Nhưng trong video được chiếu ở concert Anh Trai Say Hi tối 21/3, logo Em Xinh đã được thay đổi.

Hình ảnh này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên một cuộc tranh luận mới. Nhiều người cho rằng, vì logo trước đó của Em Xinh Say Hi bị tố đạo nhái nên NSX đã âm thầm thay đổi sang thiết kế mới.

Tranh cãi đạo nhái xuất phát từ bài đăng của một người làm designer, nghi vấn logo Em Xinh Say Hi được mua từ Shutterstock - một trang web cung cấp ảnh, video, âm thanh, đồ họa vector và các tài nguyên sáng tạo khác, rất phổ biến trong ngành thiết kế đồ hoạ. Theo bài đăng này, mẫu thiết kế mà Em Xinh Say Hi sử dụng được đăng tải trên trang web theo dạng "Royalty Free", tức là không cần mua bản quyền cho mỗi lần sử dụng, chỉ cần mua một lần là được sử dụng miễn phí vô thời hạn.

Thậm chí, có người còn liên hệ với chủ nhân thiết kế gốc, nhận được phản hồi rằng chưa có ai mua giấy phép độc quyền sử dụng thiết kế này từ Việt Nam. Theo quy định, nếu có khách hàng mua thiết kế để sử dụng độc quyền, người sở hữu thiết kế gốc sẽ xoá ảnh trên website để đảm bảo quyền lợi khách hàng. NSX Em Xinh Say Hi bị cáo buộc "ăn cắp chất xám".



Không giải thích về vấn đề này, nhưng cuối cùng NSX Em Xinh Say Hi lại đổi thiết kế logo khiến suy đoán trên càng có cơ sở cho cư dân mạng đàm tiếu. Song, chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy logo Em Xinh Say Hi trước đó là sản phẩm đạo nhái, nên nhiều khán giả vẫn lên tiếng bảo vệ chương trình. Vấn đề sao chép chất xám, đạo nhái vẫn luôn là chuyện nổi cộm với NSX Anh Trai - Em Xinh Say Hi.