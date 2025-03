Đã đến lúc ngưng “vắt sữa” Anh Trai Say Hi?

Concert D-5 đủ nhưng chưa đã, fan dễ “bắt bài”

Tối 21/3/2025, concert Anh Trai Say Hi chính thức quay trở lại TP.HCM sau 6 tháng kể từ đêm diễn thứ 2 tổ chức vào tháng 10/2024. Trước nửa ngày, nhiều fan Anh Trai Say Hi đã có mặt tại Khu đô thị Vạn Phúc, xếp hàng chờ vào khán đài. Hình ảnh này đã quá quen thuộc với người hâm mộ các Anh Trai, cho thấy năng lượng “đu idol” vẫn hừng hừng hực sau nhiều tháng không tổ chức.

Concert sáng đèn trễ hơn dự kiến 30 phút, khán đài được thắp sáng bởi biển lightstick choáng ngợp, lượng khán giả được ghi nhận lên đến hàng chục nghìn người. Tổ chức đến đến thứ 5, Anh Trai Say Hi vẫn được người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình. Thiết kế sân khấu, các booth trang trí và chất lượng âm thanh, ánh sáng của concert Anh Trai Say Hi D-5 nhận về nhiều lời khen từ khán giả.

So với D-2 tổ chức cùng địa điểm, các sự cố đã được khắc phục, không còn diễn ra tình trạng tắt đèn, lỗi âm thanh giữa chừng. Một phần cũng nhờ thời tiết thuận lợi, không mưa như lần trước. Nhìn từ trên cao, concert Anh Trai Say Hi ấn tượng về mặt thị giác, nhất là biển lightstick toả sáng không kẽ hở. Đây là điểm cộng đầu tiên cần phải nhắc đến về concert Anh Trai Say Hi D-5.

Màn biểu diễn visual LED - ánh sáng ấn tượng cùng biển lightstick

Đêm nhạc được mở màn bằng set diễn mashup "liên hoàn hit" của DJ thế giới Alan Walker: The Spectre - Who I Am - Alone - Fire từng lên sóng ở đêm chung kết Anh Trai Say Hi. Pháo hoa bắn liên tục giúp không khí thêm phần bùng nổ. Tuy nhiên, concert lần này chỉ có 27 Anh Trai góp mặt. Quang Trung, Gin Tuấn Kiệt và Phạm Anh Duy vắng mặt vì lý do cá nhân. Phạm Đình Thái Ngân cùng Đỗ Phú Quý là hai gương mặt đảm nhiệm vai trò thay thế 3 Anh Trai vắng mặt ở một số tiết mục.

27 Anh Trai một lần nữa mang loạt stage gây sốt từ chương trình ra đời thực. Những ca khúc quen thuộc như I.C.O.N, Chân Thành, I’m Thinking About You, Tình Đầu Quá Chén, Sao Hạng A, WALK,... vẫn giữ những nét đặc trưng từ 4 concert trước. Dàn nam thần như HIEUTHUHAI, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, JSOL, HURRYKNG, Quân A.P, WEAN LE,... cùng dàn sao là “bảo chứng nhan sắc" như Anh Tú Atus, Isaac, Song Luân,... tất cả tạo nên bữa tiệc visual mãn nhãn.

Lâm Bảo Ngọc xuất hiện ở Regret, khiến khán đài bùng nổ với highnote gây choáng

Một số sân khấu được làm mới, mang đến nhiều điều bất ngờ như bộ ba Hào Quang (Dương Domic, RHYDER, Pháp Kiều) đảm nhận intro Catch Me If You Can, hoà giọng cực mượt đẩy cao trào cho bộ tứ Quang Hùng MasterD, Negav, Công Dương, Nicky biểu diễn phía sau. Kim Phút Kim Giờ có phiên bản mới, lời mới. Lâm Bảo Ngọc xuất hiện ở Regret, khiến khán đài bùng nổ với highnote gây choáng hay Orange biến sân khấu Ngáo Ngơ trở nên duyên dáng hơn bao giờ hết. Sân khấu âm nhạc được tái hiện khá trọn vẹn.

Show còn được cài cắm thêm nhiều khoảnh khắc xúc động

Khán giả bồi hồi cuối show

Nhìn chung, concert Anh Trai Say Hi D-5 được vận hành khá chỉn chu, ekip có nhiều kinh nghiệm xử lý sau nhiều lần tổ chức. Các phần giao lưu cũng được rút ngắn, Trấn Thành “quăng miếng” hài hước, khuấy động sân khấu. Show còn được cài cắm thêm nhiều khoảnh khắc xúc động khiến khán giả rơi lệ như chia sẻ chiến dịch 1 triệu con hạc giấy của fan, lời nhắn gửi đến mẹ trong Bao Điều Con Chưa Nói hay phần encore cảm xúc, hàng chục nghìn fan hoà ca cùng 27 Anh Trai ca khúc Never Say Goodbye. Concert D-5 khép lại hành trình Anh Trai Say Hi tại TP.HCM một cách khá tròn trịa.

Isaac bị trở thành "trò đùa" ở màn vũ đạo ICON

Đặc sản WALK của dàn Anh Trai

Tuy nhiên, vẫn có một số điểm chưa hoàn hảo. Negav, Hùng Huỳnh,... live lộ khuyết điểm. Điểm sáng vocal thuộc về nghệ sĩ khách mời như Lâm Bảo Ngọc, Orange, Bảo Anh. Nhiều anh trai vẫn đang phụ thuộc khá nhiều vào backtrack. Về phần vũ đạo, các Anh Trai đã ôn bài khá kỹ trước khi lên sân khấu. Dù không thể nhảy đều tăm tắp như idol Kpop nhưng vẫn là nỗ lực đáng ghi nhận. Một số sân khấu như ICON, WALK,... làm lộ khuyết điểm vũ đạo đã được các Anh Trai tài tình xử lý, biến điểm yếu thành content hài hước chọc cười fan.

Dương Domic, RHYDER, Anh Tú Atus biểu diễn sản phẩm cá nhân Mất Kết Nối x Nỗi Đau Đính Kèm trên sân khấu concert Anh Trai Say Hi

Ngoài các bản hit quen thuộc của Anh Trai Say Hi, concert D-5 còn được bổ sung khá nhiều bài hát ngoài show là sản phẩm độc lập của các nghệ sĩ. Điển hình như sân khấu Mất Kết Nối x Nỗi Đau Đính Kèm của Dương Domic, RHYDER, Anh Tú Atus; Ánh Mắt Biết Cười của Quang Hùng MasterD hay Chăm Em Một Đời - Đức Phúc. Các Anh Trai có thêm cơ hội quảng bá nhạc của mình trước hàng chục nghìn fan, nhưng điều này cũng gây nên tranh luận “thiên vị” bởi trong thời lượng concert, nhiều bài hát của show còn không được trình diễn.

Fan gần như "bắt bài" được những thứ các Anh Trai sẽ mang lên sân khấu

Concert trở lại sau nhiều tháng vẫn giữ nguyên setlist, chỉ thay thế một số ca khúc solo của các Anh Trai và thêm thắt đôi điểm mới tạo nên cảm giác chưa đột phá. Ngoài ra, concert Anh Trai Say Hi dành ra khá nhiều thời lượng giao lưu để Trấn Thành giới thiệu về các gameshow mới của NSX. Vẫn là list nhạc ấy, vẫn là những ‘mảng miếng” đã quen qua 4 show diễn, nếu là fan cứng dự show trên 2 lần, chắc chắn không khỏi cảm thấy thiếu hứng thú. Fan gần như "bắt bài" được những thứ các Anh Trai sẽ mang lên sân khấu.

Đã đến lúc ngưng “vắt sữa” Anh Trai Say Hi?

Có một sự thật cần nhìn nhận trực tiếp, tổ chức concert thứ 5 cho 1 chương trình đã kết thúc 6 tháng mà vẫn thu hút hàng chục nghìn khán giả là một kỷ lục hiếm gameshow nào làm được. Tuy nhiên, dù đảm bảo doanh thu thì cảm xúc bùng nổ đã không còn như lúc đầu. Chưa kể, chương trình không có nhiều sự kết hợp, thay đổi nào quá kinh ngạc. Nhiều Anh Trai cũng vì lịch trình mà không thể sắp xếp, tham gia một cách trọn vẹn.

Fanchant D-5 không còn bùng nổ ở các sân khấu hot như Sao Hạng A

Khán giả chỉ hưởng ứng nhiệt tình khi có sự bắt nhịp từ nghệ sĩ

Theo ghi nhận hiện trường, dù khán đài siêu đông khán giả nhưng fanchant của concert D-5 kém xa rất nhiều so với những lần trước. Ở cả những ca khúc hot như Catch Me If You Can, Ngáo Ngơ, Sao Hạng A,... fanchant cũng kém bùng nổ. Khán giả chỉ hưởng ứng nhiệt tình khi có sự bắt nhịp từ nghệ sĩ. Trong khi đó, show D-2 tổ chức cùng địa điểm ghi nhận biển chant lấn át cả ca sĩ. Ở khu vực ghế ngồi, khán giả chủ yếu tận hưởng không khí đêm diễn, nhún nhảy hay reo hò không đáng kể. Khu vực standing sát sân khấu cũng khá “hẻo”, nhiều fan tập trung quay chụp mà quên mất việc hát, quẩy theo nghệ sĩ.

Concert Anh Trai Say Hi hạ nhiệt, tâm điểm MXH hiện tại là "bùng binh tình ái" của ViruSs và bài rap diss của Pháo

Sau 6 tháng kết thúc chương trình, setlist xu hướng của Anh Trai Say Hi cũng không còn… xu hướng. Do đó, những khoảnh khắc sân khấu khó mà viral “thoát vòng”. Từng là chủ đề chiếm lĩnh mạng xã hội, nhưng concert Anh Trai Say Hi D-5 lần này “biệt tích” khỏi thanh tìm kiếm vì loạt drama đang đổ bộ như scandal tình ái của Kim Soo Hyun, đấu tố giữa ViruSs - Ngọc Kem,... Thậm chí, ngay giữa lúc concert Anh Trai Say Hi đang diễn ra, việc Pháo release bản rap diss Sự Nghiệp Chướng còn lập tức leo top trending, độ thảo luận vượt xa các chủ đề của Anh Trai Say Hi. Concert đã hạ nhiệt đáng kể.

Đại diện NSX Anh Trai Say Hi cho biết, concert D-5 cũng là concert cuối cùng của các Anh Trai tại TP.HCM. Điều đó có nghĩa Anh Trai Say Hi có khả năng sẽ được tổ chức thêm concert ở các tỉnh thành khác, nhất là Thủ đô Hà Nội. Nhưng việc này có khả thi hay không vẫn còn phải nhìn vào kế hoạch phát triển năm 2025 của NSX chương trình này.

Không ít người cho rằng đã đến lúc ngưng “vắt sữa” Anh Trai Say Hi. Dàn line-up mùa 1 đã cùng nhau diễn tận 5 concert. Một món ăn ngon được phục vụ quá nhiều sẽ đi đến kết cục gây ngán. Bên cạnh đó, khán giả phải chi tiêu quá nhiều cho một show lặp đi lặp lại, không phải là phương án khả thi. Khép lại một kỷ nguyên rực rỡ ngay giữa đỉnh cao sẽ là cái kết trọn vẹn hơn việc chứng kiến hào quang vụt tắt. Anh Trai Say Hi còn nhiều tiềm năng để khai thác, nhưng sẽ cần đầu tư rất nhiều về thời gian, nhân lực và tài chính. Trong khi đó, không phải Anh Trai nào cũng có thể tranh thủ giữa lịch trình cá nhân bận rộn.

Sắp tới đây NSX Anh Trai Say Hi phát sóng phiên bản nữ Em Xinh Say Hi

Chưa kể, sắp tới đây NSX Anh Trai Say Hi phát sóng phiên bản nữ Em Xinh Say Hi. Có lẽ đã đến lúc để Anh Trai Say Hi mùa 1 khép lại để mở ra mùa 2. Trấn Thành hé lộ, dàn line-up 30 Anh Trai vẫn còn gặp nhau ở rất nhiều hoạt động, show thực tế khác, thậm chí là có concert kết hợp mùa mới - mùa cũ. Người hâm mộ có thể theo dõi bất cứ khi nào cảm thấy muốn. Nhiều fan cũng đã chuẩn bị tinh thần để chào tạm biệt mùa hè rực rỡ của năm 2024.

5 đêm concert Anh Trai Say Hi đã tạo nên vô số khoảnh khắc đi vào lịch sử concert Việt, chính là dấu ấn khó phai trong tiến trình phát triển của ngành giải trí

Anh Trai Say Hi mùa 1 mở ra kỷ nguyên mới cho văn hoá thần tượng nghệ sĩ Việt, tạo cơ hội cho các ngôi sao trẻ được biểu diễn trước sân khấu quy mô hàng chục nghìn người. Lần đầu tiên, một cộng đồng lớn chung một niềm yêu thích âm nhạc, cháy ngọn lửa đam mê. 5 đêm concert Anh Trai Say Hi đã tạo nên vô số khoảnh khắc đi vào lịch sử concert Việt, chính là dấu ấn khó phai trong tiến trình phát triển của ngành giải trí.