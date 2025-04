Mới đây, S.T Sơn Thạch tổ chức buổi fanmeeting thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ngay sau 2 đêm concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tại TP.HCM, các tiết mục trong chương trình lại được dịp nổi lên. Tại sự kiện họp fan, S.T chia sẻ về quá trình chuẩn bị tiết mục Mẹ Yêu Con - ca khúc top 1 trending cuối cùng của các Anh Tài từng gây sốt sau đêm Chung kết.

Mẹ Yêu Con - Nhà Tinh Hoa Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Mẹ Yêu Con là tiết mục của Nhà Tinh Hoa bao gồm Cường Seven, Tự Long, Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng, Trương Thế Vinh, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, BB Trần, SOOBIN, Kay Trần, Trọng Hiếu, Kiên Ứng đảm nhận. Bài hát về tình mẫu tử thiêng liêng trong thời chiến được thể hiện lại dưới góc nhìn hiện đại. Lời mới do SOOBIN sáng tác thêm có sự gắn kết chặt chẽ với bài gốc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. 12 Anh Tài thành công chạm đến trái tim người nghe nhờ âm nhạc lẫn dàn dựng sân khấu theo tone màu be - nâu ấm áp, đơn giản mà vô cùng ý nghĩa.

Trong tiết mục này, S.T Sơn Thạch lo phần dàn dựng sân khấu. Sau hơn 6 tháng kể từ khi Mẹ Yêu Con lên sóng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tập Chung kết, bỗng S.T cho biết bản thân gặp biến cố lớn khi thực hiện sân khấu cho tiết mục này. Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ: “Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ từ đạo cụ, concept, mình đã tập khoảng 2 ngày thì một chương trình khác có những ý tưởng y chang, đạo cụ y chang luôn và mình phải thay đổi hoàn toàn".

Phát ngôn gây tranh cãi của S.T

Tiết lộ của S.T lập tức gây tranh luận, nhất là khi đề cập đến vấn đề trùng ý tưởng, đạo cụ và có cả “chương trình khác”. Mùa hè năm 2024, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi thực sự như hai chiến tuyến, tệp fan phân chia rõ ràng và liên tục tranh cãi mọi chủ đề từ sân khấu, tiết mục, thành tích đến doanh số concert sau show. Nhưng đến nay cả 2 chương trình Anh Trai cũng đã kết thúc nửa năm. Thế mà người hâm mộ vẫn cứ biến MXH thành “bãi chiến trường”.

Việc S.T bỗng dưng giãy bày kiếp nạn khi chuẩn bị cho sân khấu Mẹ Yêu Con khiến Anh Trai Say Hi bị kêu réo. Bởi “chương trình khác” mà có ý tưởng, đạo cụ trùng nhau với các Anh Tài được netizen chỉ ra chính xác là Anh Trai Say Hi. Cụ thể, khi so sánh tiết mục Bao Lời Con Chưa Nói do team Dương Domic trình diễn tại concert ngày 5 của Anh Trai Say Hi viral khắp cõi mạng, nhiều người đã vào chỉ trích rằng tiết mục này đạo nhái chương trình đối thủ. Và xâu chuỗi sự việc, các fan Say Hi mới tìm được nguyên nhân là từ clip của S.T.

Bao Lời Con Chưa Nói - Anh Trai Say Hi

Mẹ Yêu Con và Bao Lời Con Chưa Nói đều có cảm hứng về tình cảm gia đình, người thân, đặc biệt là người mẹ. Dân tình so sánh để tìm ra điều tương đồng giữa hai tiết mục, chưa có căn cứ đã nhận định Bao Lời Con Chưa Nói tham khảo Mẹ Yêu Con. Vì 1 phát ngôn mà team Dương Domic bị nói là “cướp ý tưởng” của S.T. Dù sân khấu cuối cùng thành công, thì vấn đề này vẫn khiến các Gai con khó chịu.

Mẹ Yêu Con ghi hình ngày 30-31/7/2024, phát sóng ngày 19/10/2024

Bao Lời Con Chưa Nói là tiết mục thuộc live stage 4 của Anh Trai Say Hi, ghi hình 7/7/2024, phát sóng ngày 18/8/2024

Song, khi so về mốc thời gian, Bao Lời Con Chưa Nói ghi hình 7/7/2024, phát sóng ngày 18/8/2024. Trong khi đó, Mẹ Yêu Con ghi hình ngày 30-31/7/2024, phát sóng ngày 19/10/2024 - cả quay hình lẫn phát sóng đều sau Bao Lời Con Chưa Nói. Việc S.T bóng gió “chương trình khác” có ý tưởng, đạo cụ y chang Mẹ Yêu Con đã chọc giận fan các Anh Trai. Rõ ràng, Bao Lần Con Chưa Nói được phát sóng trước stage Nhà Tinh Hoa tận 2 tháng, điều này khiến cáo buộc đạo nhái, lấy tưởng của các Anh Tài có phần khiên cưỡng.

Dù không nhắc tên trực tiếp nhưng mọi thứ đã đủ để thổi bùng “đại chiến fandom” mới

Dù không nhắc tên trực tiếp nhưng mọi thứ đã đủ để thổi bùng “đại chiến fandom” mới. Người hâm mộ 2 chương trình liên tục đưa ra ý kiến đối lập nhau, phản bác đối phương. Phát ngôn của S.T không có bằng chứng xác thực cho thấy Mẹ Yêu Con đã bị đạo nhái hay lấy ý tưởng. Chuyện cũng đã qua 6 tháng, nhiều người cho rằng S.T đang cố tình tạo nhiệt bằng cách ám chỉ chương trình đối thủ.

Threads hiện như “bãi chiến trường” hướng đến S.T

Threads hiện như “bãi chiến trường” hướng đến S.T. Cư dân mạng cho rằng anh có phần khiếm nhã khi bỗng dưng trách móc chuyện cũ mà không nêu được căn cứ để nhận định ý tưởng đã bị ăn cắp. Chỉ vì bấy nhiêu vấn đề, fan hai nhà lại “chiến” nhau vì lý do không đáng.

Loạt bài đăng tiêu cực hướng về S.T:

- Bên em ra nhạc trước đó anh ơi, anh ra sau anh có cái quyền gì lên tiếng hay nói chuyện kiểu đó vậy anh?

- Thay vì "tiếc quá, mình lên ý tưởng nhưng phát hiện đã trùng với chương trình khác nên đổi lại" thì anh nói với fan "có chương trình khác giống y chang nên phải đổi”. Hay cho câu "giống ý chang", không phải là anh giống người ta mà người ta giống anh, anh ái kỷ đến mức đó à?



- Chuyện qua 6 tháng giờ mới kể lể như bị ai hại ăn cắp ý tưởng, trong khi show lên sóng, quay hình sau người ta. Giờ không biết ai đạo ai?



- Người nổi tiếng nói gì cũng nên có trước sau, căn cứ xác đáng nhất là việc nói ai đó đạo nhái, sản phẩm y hệt mình. Còn tự dưng bóng gió để đụng chạm đối thủ thì không ai nể đâu.



- Lấp lửng nói người ta đạo nhái, trong khi chương trình mình còn quay sau.



Fan Say Hi vẫn bức xúc khi S.T là nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động, kinh nghiệm giao lưu phong phú lại mang “chương trình khác” ra để gây chú ý về mình

Ở hướng ngược lại, nhiều fan S.T cho rằng chia sẻ của anh đã bị bóp méo ngữ cảnh. Theo ghi nhận hiện trường, phát ngôn kể trên của S.T không phải tự kể về chuyện cũ mà là do người hâm mộ hỏi thăm tiết mục Mẹ Yêu Con. S.T chỉ muốn chia sẻ thêm về quá trình chuẩn bị, làm ra tiết mục tuyệt vời này. Sau khi liệt kê vai trò của các thành viên, S.T có nói câu kể trên. Vì lời nói có phần khá thẳng và thô đã gây nên ồn ào không đáng có. Nhưng giải thích này vẫn không xoa dịu được tình hình. Fan Say Hi vẫn bức xúc khi S.T là nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động, kinh nghiệm giao lưu phong phú lại mang “chương trình khác” ra để gây chú ý về mình.