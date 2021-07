Thúy Ngân khoe vai trần hững hờ cực gợi cảm khi đóng MV cùng Da LAB

Tối 14/7, Da LAB đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV Thức Giấc. Sáng tác mới của Da LAB là sự pha trộn của nhiều thể loại nhạc khác nhau, kết hợp cùng một giọng nữ hoàn toàn mới mẻ - Nguyễn An An. Đặc biệt, MV được Da LAB đầu tư về mỹ thuật, kỹ xảo hình ảnh và có sự tham gia của Thúy Ngân - nữ diễn viên nổi bật thời gian trở lại đây qua loạt phim truyền hình như Gạo nếp gạo tẻ, Cây táo nở hoa.

MV Thức Giấc của Da LAB

Da LAB tiết lộ, ban đầu, nữ ca sĩ Nguyễn An An được nhóm nhờ hát thử bản demo, nhưng phần thu âm đó lại đủ thuyết phục và vừa vặn bất ngờ với ca khúc. Sau một thời gian bàn bạc, Da LAB quyết định giữ lại phần vocal của An An cho bản chính thức.

Thúy Ngân gợi cảm khi đóng MV của Da LAB.

"Sự nổi tiếng không phải tiêu chí chính để Da LAB hợp tác với người này, không hợp tác với người kia. Cốt lõi vẫn là sản phẩm phải tốt, nghệ sĩ góp giọng hợp với ca khúc, hợp với Da LAB không chỉ về âm nhạc mà cả ngoài đời. Nhóm không đặt nặng việc nhất định phải hát với nghệ sĩ nổi tiếng để nâng tầm mình, mà chỉ muốn làm ra những sản phẩm tốt nhất có thể" - Da LAB chia sẻ về quyết định hợp tác cùng nữ ca sĩ An An.

Bên cạnh phần âm nhạc được sản xuất chỉn chu, bắt tai, các thành viên Da LAB cũng thể hiện khả năng diễn xuất nhiều hơn qua MV. MV là câu chuyện về một họa sĩ vấn vương hình bóng của người yêu cũ, liên tục đi tìm người yêu trong những giấc mơ. Nhưng dù ngọt ngào đến đâu, mỗi giấc mơ đều có kết cục buồn bã. Mỗi lần như vậy, chàng trai lại muốn mơ một giấc mơ khác và đến cuối cùng mới nhận ra tất cả chỉ là mơ và anh buộc phải tỉnh giấc với thực tại không còn ở bên nhau.

Nhóm Da LAB.

Mỗi giấc mơ ở MV là một "tầng" sâu hơn và phiêu lưu hơn trên hành trình đi tìm người yêu của chàng họa sĩ: mở màn bằng giấc mơ ngọt ngào, bình dị trong căn phòng vẽ tranh, thì sau đó là giấc mơ chìm trong biển nước và cuối cùng là giấc mơ đau khổ, chạy trốn giữa khu rừng.

Ở phần cuối của MV, Thúy Ngân cũng góp thêm một vai trò nữa ngoài diễn xuất cùng Da LAB, tiết lộ lý do nữ diễn viên đến phòng thu trong thời gian qua. Đó chính là thu âm câu thoại - lời nhắn nhủ của cô người yêu gửi đến anh chàng họa sĩ: "Nếu có một thực tại khác, em muốn được cùng anh thức giấc. Em nhất định sẽ không để anh một mình đợi chờ thêm nữa".