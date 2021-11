Thùy Dương Next Top thay thế Mâu Thủy, Hoa hậu Lương Thùy Linh là "mảnh ghép" cuối cùng của The Next Face Vietnam

Chiều 3/11, BTC chương trình The Next Face Vietnam 2021 đã công bố BGK chính thức của chương trình: Host - Giám đốc sáng tạo Nam Trung, cùng dàn HLV gồm: Hoa hậu H'Hen Niê, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á quân Vietnam's Next Top Model All Stars – TyhD (Thùy Dương).

3 mentor chính thức của "The Next Face Vietnam 2021": Hoa hậu: H'Hen Niê, người mẫu Thùy Dương và Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Nam Trung chia sẻ sự hào hứng của mình khi tham gia các chương trình bởi đó đều là những chương trình không hề có kịch bản và sắp xếp trước, nên tất cả những diễn biến trong chương trình đều xuất phát từ cảm xúc thật của cả BGK và thí sinh. Với dàn thí sinh The Next Face Vietnam 2021, Nam Trung rất bất ngờ với nhiều gương mặt mới lần đầu tiên xuất hiện nhưng đã gây ấn tượng cực tốt.

Là một người đã có kinh nghiệm lâu năm trong việc tham gia các chương trình truyền hình thực tế, chắc chắn sự tham gia của Nam Trung trong chương trình "The Next Face Vietnam 2021" cũng sẽ mang đến những màu sắc thú vị, những tình huống đầy kịch tính để thử thách thí sinh.

Đối với Hoa hậu H'Hen Niê, đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia với vai trò Huấn luyện viên của một chương trình truyền hình thực tế về người mẫu. Cô chia sẻ: "Thực sự khi đứng ở vị trí Ban Giám khảo, H'Hen Niê mới thực sự hiểu được những vất vả đằng sau của cả một ekip để mang đến thành công cho chương trình. H'Hen rất vinh dự khi được chị Trang Lê và MultiMedia JSC tin tưởng lựa chọn vào vị trí Huấn luyện viên đặc biệt quan trọng này, và H'Hen sẽ cố gắng mang hết kinh nghiệm có được để truyền đạt lại cho thí sinh trong đội của mình, và team của H'Hen Niê sẽ là một team nhiều màu sắc. Rất mong mọi người cùng theo dõi và ủng hộ H'Hen trong chương trình The Next Face Vietnam 2021."

TyhD chia sẻ: "TyhD rất cảm ơn BTC đã mang đến cơ hội này cho TyhD để có thể đồng hành cùng chương trình nhằm tìm kiếm ra những thế hệ người mẫu kế cận. Là người lớn tuổi nhất trong dàn Huấn luyện viên của chương trình, nên đến với The Next Face Vietnam 2021, TyhD tin rằng với hơn 10 năm kinh nghiệm làm người mẫu quảng cáo cho nhiều tạp chí và thương hiệu, cũng như kinh nghiệm sải bước trên rất nhiều sàn diễn thời trang, TyhD sẽ giúp các thí sinh hoàn thiện các kỹ năng để trở thành những người mẫu chuyên nghiệp, đặc biệt trong thời đại 4.0 này".

Chia sẻ trước báo giới, Hoa hậu Lương Thùy Linh cho biết: "Lương Thùy Linh đang cảm thấy vô cùng háo hức để thử sức với vai trò mới này, và Linh xin cảm ơn MultiMedia JSC đã tin tưởng lựa chọn Linh. Với lợi thế là người trẻ nhất trong dàn Huấn luyện viên của The Next Face Vietnam 2021 và thuộc thế hệ Gen Z, Lương Thùy Linh sẽ đem hết những kinh nghiệm và sự thấu hiểu của mình về thế hệ trẻ để làm 'vũ khí' trong chương trình này".

Cũng tại buổi Gặp gỡ báo chí, những hình ảnh đầu tiên tại buổi Sơ tuyển đã chính thức được tiết lộ, với những tình tiết vô cùng gay cấn, hấp dẫn. Tập 1 được lên sóng vào lúc 20 giờ ngày 7/11 trên nền tảng Facebook Watch thông qua Facebook Fanpage chính thức của chương trình The Next Face Vietnam.