Hoa hậu H'Hen Niê gây sốt khi đảm nhận vị trí mentor của "The Face" phiên bản mới

BTC chương trình The Face chính thức công bố khởi động format chương trình truyền hình thực tế thời giãn cách hoàn toàn mới mang tên The Next Face Vietnam 2021.

Ngoài việc tò mò về những thử thách cũng như cách thức mà chương trình thực hiện hoàn toàn online, thì một trong những câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất đó chính là thông tin những nhân vật sẽ đảm nhận vị trí 'cầm cân nảy mực' cho mùa đầu tiên của The Next Face Vietnam. Rất nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng thời trang và người mẫu tại Việt Nam đã được người hâm mộ dự đoán.

Mới đây, Nhà sản xuất đã khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi cuối cùng cũng tung ra poster hé lộ hình ảnh nhân vật quyền lực - HLV đầu tiên của The Next Face Vietnam 2021. Không ai khác đó chính là Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới - Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê.



Hoa hậu H'Hen Niê xuất hiện trong "The Next Face Vietnam"

Đại diện BTC - bà Trang Lê chia sẻ: "Chúng tôi đã quyết định chọn Hoa hậu H"Hen Niê vào vị trí HLV để đào tạo, hướng dẫn các thí sinh mùa đầu tiên của The Next Face Vietnam bởi vì H'Hen Niê từng là một người mẫu trưởng thành từ chương trình Vietnam's Next Top Model, có đầy đủ những kỹ năng cần thiết của một người mẫu chuyên nghiệp. Quan trọng hơn nữa, sau cuộc thi, H'Hen Niê đã nỗ lực không ngừng để học hỏi, vươn lên và đạt được những thành công nhất định khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, và lọt vào Top 5 của Hoa hậu Hoàn vũ thế giới".

"H'Hen Niê đã xây dựng được cho mình một hình ảnh đẹp, một lối sống văn minh, và có tầm ảnh hưởng nhất định đối với công chúng. Vì thế, chúng tôi hoàn toàn tin rằng H'Hen Niê là lựa chọn đúng đắn và phù hợp cho vị trí Huấn luyện viên của The Next Face Vietnam 2021, và cô sẽ truyền được cảm hứng cho nhiều bạn trẻ đam mê trở thành những người mẫu chuyên nghiệp mới cho thời trang Việt Nam, đặc biệt trong thời kỳ 4.0", bà Trang Lê cho biết.

Chia sẻ về việc lần đầu tiên thử sức ở một vai trò mới tại The Next Face Vietnam, Hoa hậu H'Hen Niê tâm sự: "H'Hen Niê rất cảm ơn chị Trang Lê và BTC chương trình The Next Face Vietnam đã tin tưởng lựa chọn H'Hen vào vị trí Huấn luyện viên cho mùa đầu tiên của Chương trình. Đây cũng là lần đầu tiên H'Hen đảm nhận vị trí quan trọng như thế này trong một cuộc thi, nên H'Hen đang cảm thấy vô cùng háo hức".

"H'Hen hi vọng rằng những kinh nghiệm của H'Hen sẽ giúp các bạn thí sinh thêm tự tin để trở thành những gương mặt mới, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội. H'Hen rất mong đón nhận sự ủng hộ của khán giả để H'Hen có thể hoàn thành tốt vai trò này, giúp chương trình tìm ra được gương mặt xứng đáng nhất cho vị trí Quán quân của The Next Face Vietnam mùa đầu tiên", nàng Hậu cho biết thêm.