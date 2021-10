Đang yên đang lành, Mâu Thủy bỗng thông báo rút khỏi show "The Next Face Vietnam" khiến netizen ngỡ ngàng

Chương trình truyền hình The Next Face Vietnam rục rịch lên sóng đã thu hút sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Khán giả càng tò mò và thích thú khi phía NSX công bố Hoa hậu H'Hen Niê và Mâu Thủy là 2 cái tên đầu tiên nhận lời vào vị trí mentor của chương trình cùng host Nam Trung.

Mâu Thủy trong ngày ghi hình "The Next Face Vietnam" cùng Hoa hậu H'Hen Niê và host Nam Trung.

Được biết chương trình cũng đã bắt đầu ghi hình vài ngày thế nhưng mới đây trên trang Instagram cá nhân của mình Mâu Thủy bất ngờ chia sẻ việc cô lý do cá nhân nên cô không thể đồng hành cùng chương trình khiến netizen ngỡ ngàng.

Mâu Thủy đơn phương thông báo rời chương trình.

"Xin chào các bạn khán giả của Thủy. Mâu Thủy sẽ chính thức không tham gia với vị trí Mentor của The Next Face Vietnam mùa đầu tiên nữa. Vì một số lý do cá nhân nên lịch trình đã có từ trước của Thủy không thể thu xếp được. Dù không thể đồng hành cùng nhau, Thủy cũng rất mong chương trình sẽ tổ chức thành công tốt đẹp và các thí sinh sẽ có một sân chơi thú vị, bổ ích về nghề người mẫu thời trang & quảng cáo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ các dự án, sản phẩm của Thủy trong thời gian qua. Hẹn gặp các bạn trong những dự án khác. Trân trọng!", nữ ca sĩ viết.

Tuy nhiên đây chỉ là tuyên bố cá nhân từ phía Mâu Thủy còn phía NSX vẫn chưa có thông báo chính thức về việc này. Điều này làm dấy lên nhiều mối nghi ngờ có phải Mâu Thủy thực sự bận lý do riêng hay có mâu thuẫn với phía NSX hay mentor còn lại. Nếu đã đồng ý tham gia chương trình từ trước chắc hẳn cô đã phải sắp xếp công việc trước khi nhận lời.