Thượng tá công an vừa được điều chuyển công tác liên quan đến vụ án Đường "Nhuệ" là ai?

Như tin đã đưa, gần 1 tháng qua sự việc Nguyễn Xuân Đường (SN 1971) và vợ Nguyễn Thị Dương (SN 1980), trú tại phường Kỳ Bá bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bắt giam để điều tra về tội Cố ý gây thương tích, Cưỡng đoạt tài sản thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cũng từ khi vợ chồng Đường "Nhuệ" bị bắt, nhiều vụ án tưởng rằng chìm vào quên lãng được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình phục hồi điều tra và bước đầu có những tín hiệu tích cực. Đồng thời, dư luận quan tâm đến người ký quyết định tạm đình chỉ vụ án.

Chân dung vợ chồng Đường "Nhuệ". Ảnh: TL.

Cụ thể vụ án 6 năm về trước, đối tượng Đường cùng tay chân của mình đã hành hung đánh trọng thương mẹ con bà Đinh Thị Lý tại trụ sở Công an phường Trần Lãm khiến con trai bà Lý là anh Mai Thế Duy bị thương tích 15%.

Theo đó, sáng 18/11/2014, bà Lý cùng con trai đến Công an phường Trần Lãm trình báo việc bị băng nhóm của Đường đe dọa gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, ngay tại phòng tiếp dân công an phường, đối tượng và đàn em bất ngờ xuất hiện, đóng cửa phòng rồi hành hung mẹ con bà Lý. Vụ hành hung khiến anh Duy bị vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải, giám định thương tích 15%.

Ngày 5/1/2015, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, 7 tháng sau, chính cơ quan này lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra. Đặc biệt, người ký quyết định này là ông Cao Giang Nam – Phó trưởng Công an TP. Thái Bình.

Trụ sở Công an phường Trần Lãm - Nơi 6 năm trước mẹ con bà Lý bị Đường "Nhuệ" cùng đàn em hành hung. Ảnh: K.M.

Sau khi vợ chồng Đường Dương bị bắt, qua công tác điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 14/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 05/7/2015 của Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình đối với vụ án hình sự Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm để tiến hành điều tra.

Tiếp đó, anh Nguyễn Văn Hà, trú tại phường Trần Lãm (TP. Thái Bình), tố cáo và kiến nghị làm rõ vụ án liên quan đến đối tượng Đường "Nhuệ" cùng đàn em có hành vi chiếm đoạt, đập phá tài sản Công ty Lâm Quyết do bà Phạm Thị Quyết và ông Nguyễn Văn Lẫm (bố mẹ anh Hà) làm chủ.

Sau khi nhận đơn, đến ngày 29/3/2018, gia đình anh Hà nhận được thông báo của ông Cao Giang Nam – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình về việc không khởi tố vụ án do hành vi "không cấu thành tội phạm".

Phó trưởng Công an TP. Thái Bình vừa được điều chuyển giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh. Ảnh: TL

Liên quan đến sự việc trên, chiều 28/4 đại diện Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Giám đốc Công an tỉnh vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Cao Giang Nam - Phó trưởng Công an TP. Thái Bình đến nhận công tác tại Phòng Tham mưu Công an tỉnh và giữ chức Phó trưởng phòng Tham mưu.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình có quyết định điều động trung tá Ngô Trọng Thể - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh về làm Phó Trưởng Công an TP Thái Bình thay thượng tá Cao Giang Nam.

Cũng theo Công an tỉnh Thái Bình, việc điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nam nhận nhiệm vụ mới là việc làm bình thường trong công tác cán bộ chứ không phải liên quan đến vụ án Đường "Nhuệ" đang bị khởi tố, điều tra trong thời gian gần đây.

Đối tượng Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ"). Ảnh: TL

Trước đó Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, ngày 02/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an Thái Bình tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1996), trú tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương về việc, ngày 30/3, anh bị một số đối tượng đánh gây thương tích tại Công ty TNHH Đường Dương.

Sau khi điều tra, căn cứ kết quả giám định thương tích 14% của bị hại và các tài liệu thu thập được, ngày 7/4 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh và Phạm Ngọc Quý về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở để điều tra. Bắt đầu từ đây nhiều hành vi, việc làm trái pháp luật của vợ chồng Đường "Nhuệ" được cơ quan công an làm sáng tỏ.