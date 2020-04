Viện Kiểm sát Tối cao vào cuộc vụ Đường ‘Nhuệ’ đánh người trong trụ sở Công an phường

Công an Thái Bình bắt, khám nhà vợ chồng Đường "Nhuệ" - Ảnh: Hoàng Long.

Theo nguồn tin này, chiều nay (27/4), các điều tra viên của Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Tối cao đã có mặt ở Thái Bình.

Cụ thể, chiều nay, các điều tra viên đã đến gặp bà Đinh Thị Lý (trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), người liên quan đến vụ án " cố ý gây thương tích " do Đường "Nhuệ" và đồng bọn gây ra.

Bà Lý đã được 2 cán bộ của Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Tối cao đến nhà mời đến làm việc với cán bộ của Viện này vào sáng mai (28/4) tại Trụ sở của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình.

Bà Đinh Thị Lý xác nhận cán bộ Viện Kiểm sát Tối cao đã mời làm việc - Ảnh: TP

Về vụ án "Cố ý gây thương tích" nêu trên, như Tiền Phong đã đưa tin, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vụ án xuất phát từ việc bà Nguyễn Thị Thanh Giang (trú tại Cổ Nhuế, Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhờ Nguyễn Xuân Đường đòi giúp số tiền đã đưa cho bà Đinh Thị Lý, để nhờ bà Lý xin việc cho người thân.

Bà Lý cho là không liên quan gì đến Nguyễn Xuân Đường nên đã đưa vụ việc ra Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để giải quyết.

Trong lúc ngồi chờ giải quyết tại phòng tiếp dân của Công an phường Trần Lãm, bà và con trai là anh Mai Thế Duy đã bị Nguyễn Xuân Đường đánh gây thương tích.

Trên cơ sở xác minh thấy có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích, ngày 5/1/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình chưa xác định được bị can. Do hết thời hạn điều tra, nên ngày 5/7/2015 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án nêu trên.

Đường "Nhuệ" bị bắt và khởi tố với hàng loạt tội danh liên quan đến "xã hội đen" - Ảnh tư liệu.

Gần đây, trong quá trình điều tra mở rộng các hành vi phạm tội của Đường - Dương và đồng phạm, trên cơ sở các tình tiết, chứng cứ mới thu thập được và thông tin do bà Lý cung cấp thêm, ngày 14/4/2020, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra vụ án nêu trên và ngày 21/4/2020 đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.