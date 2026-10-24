Giúp bố chồng cài lại app ngân hàng, tôi vô tình phát hiện chuyện ngang trái mà ông đang âm thầm làm sau lưng cả nhà

Chuyện bắt đầu từ mấy hôm trước, khi bố chồng nhờ tôi cài đặt lại ứng dụng ngân hàng trên điện thoại. Ông lớn tuổi, không rành công nghệ nên mỗi lần ứng dụng gặp trục trặc đều gọi tôi giúp. Trong lúc thao tác, tôi vô tình nhìn thấy thông báo biến động số dư, trong đó có một khoản tiền vừa được chuyển đến tài khoản của một người phụ nữ mà tôi không quen biết.

Ban đầu, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi chỉ chú ý vì tháng trước cũng thấy một thông báo chuyển khoản tương tự. Vì bản tính tò mò thôi thúc, tôi lướt qua một lượt Messenger, Zalo của bố chồng và phát hiện một đoạn chat với người phụ nữ lạ để avatar là tấm hình mặc áo dài từ thời trẻ. Tôi bấm vào xem thì chỉ thấy ông hỏi người ta đã nhận được tiền chưa, hỏi thăm cuộc sống hiện giờ ra sao, kéo lên trên thì thấy đoạn chat bắt đầu không lâu, từ hồi hè, ông hỏi: "Có phải số em Ngân không?". Rồi hai người trò chuyện và thông qua đó, tôi biết cô này là người yêu cũ của ông.

Cũng qua những đoạn tin nhắn rời rạc, tôi biết cô ta đang xin tiền ông, lý do là cuộc sống khó khăn, chỉ có 2 mẹ con... Bố chồng tôi tỏ ra thương cảm và nói có tiền thì ông sẽ cho. Rồi sau đó là vài lần ông hỏi cô ta đã nhận được tiền chưa...

Đọc đến đâu, tôi xót xa thay mẹ chồng mình đến đó.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi là người phụ nữ tần tảo, cả đời quanh quẩn với gia đình. Bố chồng đi làm về có cơm nóng, quần áo sạch sẽ, con cái trưởng thành đều nhờ một tay bà vun vén. Bà ít khi mua sắm cho bản thân, có khoản tiền nào cũng nghĩ đến con cháu trước. Tôi thương bà, nhất là khi nghĩ đến việc bà vẫn tin tưởng chồng mình tuyệt đối.

Tôi đã nhiều lần định nói với chồng, nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ nếu chuyện đến tai mẹ chồng, gia đình sẽ xảy ra mâu thuẫn lớn, nhất là khi chưa ai biết rõ bản chất mối quan hệ giữa bố chồng và người phụ nữ kia.

Từ hôm đó, mỗi lần nhìn mẹ chồng lúi húi chuẩn bị cơm nước cho cả nhà, tôi lại thấy trong lòng nặng trĩu. Tôi hiểu rằng bố chồng có thể chỉ muốn giúp đỡ một người cũ đang khốn khó, nhưng sự giấu giếm ấy vẫn có thể làm tổn thương người vợ đã đi cùng ông gần cả cuộc đời.

Tôi chưa biết mình nên làm gì. Nếu im lặng, tôi sợ mẹ chồng tiếp tục sống trong sự thiếu công bằng mà không hề hay biết. Nhưng nếu nói ra, tôi cũng không chắc mình đang bảo vệ bà hay vô tình đẩy gia đình vào một cuộc sóng gió không đáng có.