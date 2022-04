Thương ngày nắng về: Phan Minh Huyền, Đình Tú gây choáng khi làm điều này, hé lộ sau tập 8 tình cảm sẽ lên cao trào

Thương ngày nắng về phần 2 tập 8: Lộ hậu trường cảnh say của Phan Minh Huyền - Đình Tú

Thương ngày nắng về phần 2 đang liên tục có những diễn biến tâm lý, tình cảm phức tạp xung quanh mối quan hệ giữa Vân Trang (Phan Minh Huyền) và những người mẹ, khiến người xem thắt lòng. Cũng chính trong những diễn biến này, Vân Trang đã thể hiện rõ hơn sự yếu đuối trong nội tâm ẩn sâu vẻ ngoài cứng cỏi, mạnh mẽ của mình. Và, theo tiết lộ của Phan Minh Huyền, đây chính là thời điểm Duy đến gần với Vân Trang hơn, trở thành chỗ dựa cho cô và cũng là cơ hội để tình cảm giữa hai người có những bước phát triển mới mà khán giả đang mong đợi từng ngày.

Phan Minh Huyền nói vui, tình cảm của "đôi bạn trẻ" sẽ sớm có cao trào trong những tập sắp tới. Đặc biệt, trước khi đến với "cao trào", cả hai sẽ có nhiều khoảnh khắc vô cùng lãng mạn, tình cảm, ngọt muốn "sâu răng".



Trước giờ lên sóng tập 8 tối nay, cảnh hậu trường Duy cõng Vân Trang đi bộ lang thang ven hồ lãng mạn của cặp đôi cũng được tiết lộ. Đây là cảnh Vân Trang vì buồn nên tìm đến quán rượu uống giải sầu. Duy biết được đã vội vã tìm đến an ủi cô. Đây cũng là lần đầu tiên Trang trải lòng về cuộc sống đầy sóng gió và cho Duy thấy phần nào sự yếu đuối trong con người mình. Sau đó, Trang say và Duy cõng Trang trên suốt đường về nhà. Xem clip hậu trường được tiết lộ trước giờ lên sóng, có thể thấy cảnh Duy cõng Vân Trang dự báo sẽ "đốn tim" khán giả, đẹp và ngọt không kém phim Hàn.

Để diễn tốt cảnh Duy cõng Vân Trang khi say về, Phan Minh Huyền và Đình Tú đã quyết định uống một chút rượu nhẹ nhằm tạo cảm xúc diễn chân thật hơn. Trong clip hậu trường, Phan Minh Huyền nói vui đó là "hy sinh vì nghệ thuật", hai diễn viên đã động viên nhau cùng uống một loại rượu nhẹ trước khi quay. Không biết rượu nhẹ hay mạnh, nhưng cảnh hai diễn viên "tu rượu cả chai" trước khi vào diễn khiến nhiều người bất ngờ.

Thương ngày nắng về: Hậu trường cảnh say của Minh Huyền - Đình Tú

Phan Minh Huyền chia sẻ, thực tế quay cảnh say rất khó chứ không hề dễ dàng chút nào. Nếu tỉnh táo mà đóng say rất dễ bị phát hiện là giả, chính vì vậy, để diễn chân thật, phiêu linh hơn, Phan Minh Huyền và Đình Tú bắt buộc phải tạo chút hơi men trong người với rượu nhẹ. "Khi có chút men, ánh mắt cũng sẽ có sự mơ màng khác với lúc bình thường, cách nhìn nhau cũng tình hơn, thể hiện tình cảm cũng nhiều xúc cảm hơn so với chỉ là diễn. Khán giả xem cũng sẽ cảm nhận được sự chân thật trong diễn xuất của diễn viên, đồng cảm với câu chuyện hơn" - Phan Minh Huyền nói.

Đình Tú cõng Huyền Lizzie trong Thương ngày nắng về

Hơn nữa, đối với Phan Minh Huyền, cảnh say và được Đình Tú cõng là cảnh rất khó, đòi hỏi nỗ lực của cô trong diễn xuất. Lúc này, Vân Trang đang bị dồn nén rất nhiều tình cảm, diễn biến tâm lý phức tạp với những hồi ức, những khổ sở..., một chút say đã giúp Phan Minh Huyền nhiều xúc cảm hơn. Phan Minh Huyền khẳng định, tập phim tối nay sẽ rất hay.

Thương ngày nắng về Gia đình

45 phút

21h40 - Thứ 2, 3, 4 - VTV3 "Thương ngày nắng về" là câu chuyện có biên độ thời gian kéo dài, nối từ quá khứ đến hiện tại. Phim xoay quanh gia đình bà Nga và ba cô con gái Vân Khánh, Vân Trang và Vân Vân - những người phụ nữ, những người mẹ ở những thế hệ khác nhau. Cô bé của năm xưa trở thành người mẹ hôm nay, người mẹ ngày xưa trở thành bà ngoại bây giờ… Có những lúc, những người phụ nữ khác thế hệ xung khắc, đối lập, tranh cãi nhau. Nhưng cuối cùng, họ đã luôn gặp nhau ở một điểm: là tình yêu thương, là nhu cầu bảo vệ, là khát khao dành cho gia đình những gì trọn vẹn và tốt đẹp nhất. Đạo diễn: Bùi Tiến Huy, Vũ Trường Khoa Diễn viên: NSND Thanh Quý, Lan Phương, Hồng Đăng, Huyền Lizzie, Ngọc Huyền, Đình Tú

Đón xem Thương ngày nắng về tập 8 lên sóng tối nay trên VTV3.





https://afamily.vn/thuong-ngay-nang-ve-phan-minh-huyen-dinh-tu-gay-choang-khi-lam-dieu-nay-he-lo-sau-tap-8-tinh-cam-se-len-cao-trao-20220419130202454.chn