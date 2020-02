“Thuốc” phòng dịch viêm phổi cấp tốt nhất là “hệ miễn dịch”: Chuyên gia đề xuất 8 cách đơn giản để tăng cường

Châu Xuân Lăng, phó Hội trưởng Chi nhánh Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm của Hiệp hội Lão khoa Trung Quốc đã đề xuất 8 cách đơn giản để nâng cao khả năng miễn dịch.

1. Ngủ đủ giấc

Khi thời tiết thay đổi, vì áp lực công việc lớn, ngủ không đủ giấc dẫn đến suy giảm miễn dịch gây ra các bệnh như cảm lạnh, cúm, nổi mề đay, zona. Do đó nhất định phải ngủ đủ giấc, để đảm bảo cơ thể được hồi phục, tinh thần thoải mái khi thức dậy. Bình thường, người lớn ngủ từ 7-8 tiếng mỗi ngày, người già cũng không được ngủ ít hơn 6 tiếng.

2. Bữa sáng bằng sữa chua

Một nghiên cứu của Hiệp hội Y tế Hoa Kỳ cho thấy sữa chua có thể làm giảm mức cholesterol "xấu" (lipoprotein LDL mật độ thấp) và giảm 47% nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu. Các men vi sinh có trong một số loại sữa chua có thể cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể và có khả năng kháng bệnh.

3. Ăn nhiều tỏi

Nghiên cứu từ Trung tâm Y tế Đại học Maryland cho thấy, ăn tỏi không chỉ giúp cải thiện khả năng miễn dịch mà còn giúp ngăn ngừa các bệnh về tim. Tuy nhiên, bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa nên ăn ít. Lưu ý, allicin trong tỏi dễ bay hơi khi đun nóng, kiến nghị nên nên nghiền nát và để yên trong vòng 10 đến 15 phút trước khi ăn, để allicin và allicinase tương tác với nhau, giúp tăng giá trị dinh dưỡng.

4. Thường xuyên uống nước mật ong, nước gừng và nước chanh

Các nghiên cứu cho thấy các chất chống oxy hóa trong mật ong là chất tăng cường khả năng miễn dịch, gừng là thuốc giảm đau và thuốc giải độc tự nhiên, và nó có tác dụng chống nhiễm trùng nhất định. Trong chanh giàu vitamin C và có đặc tính chống oxy hóa. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và vitamin C có thể bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do và thiệt hại từ các phân tử có hại, thúc đẩy hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

5. Thưởng thức thời gian uống trà buổi chiều

Sau 3 hoặc 4 giờ chiều, năng lượng của con người bắt đầu suy giảm. Vào thời điểm này, uống một tách trà hoặc cà phê buổi chiều và ăn đồ ăn nhẹ không chỉ giúp cơ thể bổ sung calo, mà còn giảm mệt mỏi sau khi làm việc liên tục. Giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn khỏe mạnh thông qua tự điều chỉnh.

6. Tập thể dục hàng tuần

Một báo cáo từ Thư viện Y khoa Quốc gia của Mỹ cho thấy tập thể dục có thể giúp "rửa" vi khuẩn phổi và cải thiện khả năng phát hiện bệnh của hệ thống miễn dịch. Người hiện đại có rất nhiều áp lực công việc, nhưng chỉ cần mỗi ngày bỏ ra 30-60 phút tập thể dục, mỗi tuần 5 ngày, vẫn có thể đảm bảo sức khỏe tốt và hoàn thành công việc.

7. Tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời

Duy trì lượng vitamin D cao trong cơ thể, bạn có thể ngăn ngừa đau họng, cảm lạnh và nghẹt mũi tốt hơn. Thông thường, các tia cực tím ở dưới ánh nắng mặt trời thấp vào lúc 10 giờ sáng và 4 giờ chiều, có thể tránh gây hại cho da và thời gian của mỗi lần tiếp xúc có thể ít hơn nửa giờ.

8. Hãy luôn mỉm cười

Các nhà nghiên cứu của Đại học Stanford phát hiện ra rằng tiếng cười có thể làm tăng số lượng kháng thể và tế bào miễn dịch trong máu và nước bọt, giảm mệt mỏi và là một loại thuốc tốt để cải thiện khả năng miễn dịch. Trong cuộc sống của bạn, bạn cần có những suy nghĩ tích cực hơn, chuyển hướng sự chú ý của bạn thông qua tập thể dục, đọc sách, trò chuyện với bạn bè… có thể giúp giảm căng thẳng.

(Nguồn: Sohu)